Juegos Bonaerenses: Más pases al regional y una semana con muchas definiciones

Otra de las disciplinas que ya conoce sus representantes para el regional es el ajedrez, disciplina que tuvo actividad el último jueves en el salón de la Casa del Deporte, con las y los siguientes clasificados: Categoría + 60 Ambos Sexos Libre: Abdala Adolfo: Sub16 Femenino No Federado: Lamique Florencia Belén; Sub 18 Femenino No Federado: Sánchez Tiza; Sub 14 Masculino No Federado: Conte Agustín; Sub 16 Masculino No Federado: Proia Leandro; Sub 18 Masculino No Federado: Romero Benicio.

En tenis, que se disputó en las canchas del club Estudiantes, se produjeron los siguientes pases a la siguiente fase: En Sub 14 masculino single: Alem, Juan; Sub 16 masculino single: Vitale, Valentín; Sub 18 masculino single: Prediger, Juan; Sub 14 femenino single: Chertcoff Sofía; Sub 16 femenino single: Fioroni Matilda; Sub 18 femenino single: Batista Valentina; Sub 14 masculino dobles: Martel-Alem; Sub 16 masculino dobles: Arecco-Griffith y Sub 16 femenino dobles: Alberdi-Izaguirre.

Por otra parte, en handball, avanza la definición en la rama masculina. En ese sentido, Libertas accedió al regional en Sub14, mientras que ya se saben quiénes protagonizarán la final en las categorías restantes: en Sub16 la definición será entre Enape y Nuevas Lenguas, mientras que en Sub18 lo harán Cáneva y Rosario. Vale mencionar, a la par, que resta también la final femenina Sub18 entre Fátima y Rosario. Todos estos partidos se disputarán en fecha a confirmar.

Programa de otra semana de mucha actividad

Este lunes todo se inició con la competencia de truco para personas adultas mayores, actividad que tuvo una nutrida concurrencia en el salón de Villa Floresta. Ese punto de la ciudad, siempre a partir de las 9:30 hora, será sede de la etapa municipal de Lotería y Escoba, durante las jornadas del martes y miércoles venideros respectivamente.

En lo que a adultos refiere, el programa para la presente semana se completa de la siguiente manera:

Jueves 30 de mayo:

Damas

Casa del Deporte, a partir de las 13:30 horas.

Tenis de Mesa

Villa Floresta, a partir de las 14 horas.

Viernes 31 de mayo

Pádel

Club de Amigos, Ituzaingó al 850, a partir de las 9 horas.

Pentatlón

CEF San Antonio de Padua, San Lorenzo casi Bolivar, a partir de las 13:30 horas

Juveniles

En disciplinas para categorías Juveniles este martes será uno de los días más relevantes, ya que se llevará a cabo la definición de fútbol 11, con una jornada que se disputará íntegramente en la cancha auxiliar que El Fortín posee en el predio ubicado sobre avenida Pellegrini. El inicio de la actividad está pautado para las 9 horas, y se jugarán todas las finales consecutivamente.

El miércoles será el turno del fútbol playa, desde las 9 horas, en Racing. El jueves, otra jornada relevante, tendrá la actividad de atletismo en la Pista Municipal a partir de las 9 horas.

Desde ese mismo horario, también el jueves, comenzará el Tenis de Mesa en Villa Floresta, el Beach Voley en Racing y el Badminton en Mariano Moreno.

El viernes, por último, comenzará el padel en Club de Amigos.

Personas con discapacidad

El inicio de la actividad para personas con discapacidad se llevará a cabo con el siguiente cronograma:

Miércoles 29 de mayo:

Fútbol, a partir de las 13 horas, en canchas sintéticas del club Racing

Jueves 30 de mayo:

Boccia, a partir de las 9 horas, en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Viernes 31 de mayo:

Atletismo, desde las 10 horas, en la Pista Municipal.