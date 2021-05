Kicillof habló con Matias Almeyda y le agradeció el interés por comprar vacunas

El martes pasado, el ex jugador de fútbol Matías Almeyda reveló que, tras la muerte de su padre por coronavirus en el mes de marzo -que ocurrió mientras su madre se encontraba internada también con resultado positivo de COVID-19-, quiso colaborar con la campaña de inmunización en el municipio bonaerense de Azul, su ciudad natal, a través de una compra privada de 30 mil vacunas, algo que no logró concretar. Su propuesta causó revuelo en el oficialismo y la oposición de la provincia de Buenos Aires. Luego de que esta semana remarcara los obstáculos que impiden que los privados adquieran directamente las dosis, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró que tomó contacto con el ex futbolista, que le agradeció su gesto y se puso a disposición para estudiar la posibilidad de realizar la compra. “Hablé con él y me pasó un contacto de alguien que se le había acercado diciéndole que tenía disponibilidad de vacunas. Le dije lo que obviamente hacemos ante cada una de esas situaciones que es entablar el contacto, ver si es real, si efectivamente las vacunas están disponibles. Porque hoy se acerca muchísima gente a decir ‘yo tengo vacunas’ y después resulta que o no está probado por los laboratorios o que no está probado por los países”, señaló Kicillof esta mañana durante una entrevista en Radio 10. “Él mostró su disposición a colaborar con la compra de vacunas. La verdad un gesto muy valorable. Lo único que me dijo es que no quería ser utilizado políticamente, que sólo quería dar una mano. Está perfecto”, indicó el gobernador, que consideró que hubo “quienes quisieron politizar su iniciativa”.

Almeyda había revelado que su intento de adquirir vacunas para su ciudad surgió desde el dolor por la muerte de su padre Oscar. “Llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar”, contó en esa oportunidad el ex futbolista y entrenador de fútbol.

“Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo”, lamentó Almeyda, quien aseguró que había conseguido que le vendieran vacunas por los sobrantes que existen en suelo norteamericano. “Cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno”, explicó.

En sus declaraciones, Almeyda también apuntó contra la campaña de vacunación y se refirió al escándalo por los “vacunados VIP”: “Para aquellos que perdimos un ser querido, da mucha bronca saber que pibes de 20 años se vacunaron porque eran conocidos de alguien, y mi papá y otros miles se murieron por no ser vacunados porque no eran VIP”.

“Matías las tiene. Nosotros no podemos perder esta oportunidad. En EEUU sobran las vacunas. A él se las venden. Hay que ver cómo las traen. Él tiene el dinero y tiene quién se las venda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante una iniciativa como esta?”, lo respaldó luego el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Azul, Alejandro Vieyra.

El revuelo que causó su propuesta se superpuso con el tratamiento del proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires tenga las mismas condiciones que la Nación para negociar la compra de vacunas en el mercado internacional. La norma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados bonaerense y podrá convertirse en ley el martes durante una sesión especial en el Senado. (Fuente: Radio 10 e Infobae)