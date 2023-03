Kicillof reconoció a la Mutual por la Memoria de Olavarría

A 47 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde un acto en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Herenia Sánchez de Viamonte.

“Como sucede siempre cada 24 de marzo, debemos observar con perspectiva para analizar y comprender por qué hemos alcanzado 40 años de democracia: fue por la lucha de los 30 mil desaparecidos y de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”, expresó Kicillof y agregó: “La Dictadura tenía como objetivo acallar todas las voces que intentaron impedir que se llevara adelante un plan de exterminio de la militancia y de los derechos del pueblo”.

El Gobernador señaló que “a este 24 de marzo llegamos con una democracia restringida, de baja calidad, después de que sin pruebas hayan condenado a Cristina Fernández de Kirchner para inhabilitarla de forma perpetua a ocupar cargos públicos”. “Esto debe servir como una alerta temprana para detectar una situación de mucha gravedad con el objetivo de proscribir a la dirigenta que representa los intereses populares”, añadió.

Asimismo, se declaró a Herenia Sánchez de Viamonte como ciudadana ilustre de la provincia, tras una iniciativa de la diputada bonaerense Lucía Iañez. Además, se otorgó el reconocimiento “Adelina Dematti de Alaye” a Estela de Carlotto; la Mutual por la Memoria de Olavarría; la mesa de trabajo “Ex Pozo de Banfield”; la comisión de familiares y amigos de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado Las Flores; Eugenia Vázquez, por su lucha contra la impunidad en relación al asesinato de su hermana, Andrea Viera, víctima de violencia institucional; y al militante de la villa 31 Carmelo “Tayta” Sardinas Ullpu (postmortem).

“Hoy es un momento para recordar cosas buenas, que felizmente son muchas, y entender que aunque haya muchos obstáculos debemos seguir adelante unidos: la unidad es lo único que va a permitir que el bienestar de nuestro pueblo que soñaron los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas se cumpla”, señaló Estela de Carlotto.

En tanto, Herenia Sánchez de Viamonte resaltó “tengo el privilegio de poder recibir esta distinción que no me corresponde a mí solamente, sino a todas mis compañeras de lucha”. “Este reconocimiento lo comparto con todas las Madres, porque si no hubiéramos estado juntas no podríamos haber conseguido nada. Sabemos que nuestra tarea va a continuar porque los hijos y los nietos también se han unido y no van a permitir que se olvide este terror”, añadió.

Por su parte, Alak enfatizó: “Después de más de 40 años, vemos que la Argentina y la Provincia son un símbolo universal de los Derechos Humanos. Todavía falta mucho por hacer para que ninguno de los responsables quede impune”. “Agradecemos a las Madres, a las Abuelas y a todos los organismos de Derechos Humanos por mantener viva la memoria, buscar la verdad y exigir justicia”, añadió.

Durante la ceremonia se entregaron certificados a jóvenes que participan del programa de producciones artísticas y culturales “Futuro Memoria” y a docentes que integran la Escuela Provincial de Derechos Humanos. “Formamos parte de un Gobierno provincial que ha vuelto a poner a los Derechos Humanos en la transversalidad de todas las políticas públicas”, expresó Moreno y agregó: “Estos 40 años de democracia que se cumplen no son solo motivo de orgullo, sino que tenemos la obligación y la responsabilidad de defenderlos”.

Por último, Kicillof subrayó que “nada de lo que estamos haciendo hoy abriendo escuelas, apuntalando la educación, la salud y la justicia social, sería posible sin la lucha de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”. “Tenemos que reflexionar porque estamos dando las mismas peleas: recuperar lo que se ha perdido y seguir avanzando será siempre el resultado de la organización y la lucha”, concluyó.

Estuvieron presentes las ministras de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; y de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; las presidentas del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; el secretario general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; las subsecretarias de Educación, Claudia Bracchi; y de Políticas Poblacionales, Ana Castagneto; la diputada provincial Lucía Iañez; los diputados bonaerenses Juan Malpeli y Cesar Valicenti; el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Buenos Aires, Oscar De Isasi; y la militante por los Derechos Humanos; Rosa Bru.

Descubrimiento de una placa conmemorativa en la casa Mariani-Teruggi

A continuación, Kicillof descubrió una placa conmemorativa en la Casa Mariani – Teruggi de la ciudad de La Plata. Se trata de un sitio de memoria en el que las fuerzas represivas de la última dictadura cívico-militar perpetraron uno de los ataques más violentos, en tanto que se lo considera como la casa natal de Abuelas de Plaza de Mayo debido a que allí dio sus primeros pasos Chicha Mariani en la búsqueda de su nieta.

Durante la recorrida se sumaron la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el diputado nacional Daniel Gollan; la senadora provincial María Raigada; el legislador Carlos “Cuto” Moreno; el secretario general de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; la concejala Paula Lambertini; y el concejal Guillermo Escudero.

