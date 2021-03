Kicillof sobre “dólar futuro”: “Es persecución política, un disparate jurídico y una aberración moral”

El gobernador Axel Kicillof sostuvo que la causa “dólar futuro” es “la historia de una persecución política, de un disparate jurídico y de una aberración moral” en el marco de su declaración en la audiencia previa a decidir si se cierra el caso por inexistencia de delito.

En ese marco, llamó a los jueces de Casación a “terminar con esta farsa simplemente aplicando la ley, el sentido común y el buen gusto”.

“Tienen todos los elementos para terminar con esta farsa aplicando la ley y el sentido común”, les dijo Kicillof a los jueces en una audiencia clave para definir si el expediente se eleva a juicio oral. “Los peritos contables de la Corte Suprema dan todos los elementos para decir lo que todo el mundo sabe: que acá no hay ningún delito”, subrayó.

Para el gobernador la causa dólar futuro es una “vergüenza”, que nunca debió existir. “Tiene todos los componentes de un escándalo, esta causa tiene que terminarse. Evidentemente (Claudio) Bonadio no sabía lo que era dólar futuro y la causa es un ‘cortar y pegar’ de sitios de Internet”, afirmó.

En línea con lo planteado previamente por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la misma audiencia, el mandatario bonaerense señaló que la causa “se usó para ganar las elecciones de 2015″ y que “es la historia de una infamia absoluta”.

“Desde el primer día pedimos que se demuestre que lo que pasó no es delito”, expresó, y recordó que una pericia de la Corte Suprema de Justicia ya comprobó que no hubo perjuicio para el Estado nacional. “Querían seguir enjuiciando, persiguiendo, inventando hechos con una acusación falsa. Sinceramente este juicio no se puede realizar porque no hubo delito”.

Según Kicillof, este expediente “también se usó para un negociado cuando cambió el Gobierno, para fijar cuánto iban a ganar los que después fueron funcionarios de Macri, devaluaron y se embolsaron la plata”.

“Macri había dicho que no iba a devaluar durante toda la campaña, pero sabía que iba a devaluar. Mientras SOCMA compraba dólar futuro, y cuando llegaron al gobierno devaluaron 40%. Por eso que estemos nosotros testificando parece el Reino del Revés”, enfatizó.

“No es un tema de discusión legal, nunca se denunció un delito, incluso cambiaron las acusaciones y los testigos. Armaron una realidad paralela en los diarios”, señaló. “Todas estas son paparruchadas e inventos, este juicio nunca debió haberse realizado porque no hay delito. Hicieron mil tapas en los diarios pero el delito nunca existió”, enfatizó.

El mandatario recordó que por esa causa él y todos los acusados se encuentran embargados e inhibidos y contó que cinco años después no puede vender el auto por ese motivo.

“El informe de los peritos determinó que no era ilegal, que no se comprometieron las reservas en dólares, que el Banco Central no fue el único vendedor de dólar futuro en el mercado y que es una operatoria con fines regulatorios. Los peritos pulverizan las pavadas que se dijeron”, añadió.

“Quisieron hacer creer que los acusados se beneficiaron con las operaciones. Pero el informe deja claro que se hacen con pantalla ciega, por lo que el Central no sabe a quién le vende, incluso si hubieran querido beneficiar a alguien no hubieran podido”, sentenció. (DIB)