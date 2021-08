Kicillof, sobre Macri: “Es como una especie de jarrón chino que nadie sabe bien dónde ubicar”

Foto: Luis Molina

El gobernador Axel Kicillof cuestionó con dureza la reaparición del expresidente Mauricio Macri y sostuvo que “es como un jarrón chino que no saben dónde ubicar y lo esconden porque no pega” en relación al rol que cumple en la campaña de Juntos por el Cambio.

“Es muy muy llamativa la aparición de Macri. Es capaz de decir cualquier cosa. Sorprende a veces el desapego que tiene por la verdad y por la historia que todos vivimos”, dijo Kicillof en declaraciones a C5N. “Da la sensación que cuando llega Macri, llega el patrón, que lleva el discurso para el lado de los halcones, para el lado de los agresivos y de los violentos. Hasta a la propia (María Eugenia) Vidal la veía con un tono distinto”, amplió.

Respecto a las denuncias de posible fraude de Macri, Kicillof respondió: “Parece que si pierden ellos naturalmente es fraude. Y no es el único país en el que esto pasa. Es una estrategia que han repetido en toda Latinoamérica cada vez que tiene un revés electoral esta fuerza continental de derecha”.

En otro tramo, consideró que en Juntos por el Cambio “han hecho una maniobra de maestros del disfraz” porque “escondieron a Mauricio Macri todo lo que pudieron”. Pero analizó: “Ahora los condiciona permanentemente y participa igual. Ellos no lo quieren a Macri en la campaña. Es como un jarrón chino que no saben dónde ubicar y lo esconden porque no pega, no hace juego”.

Asimismo, habló sobre la estrategia que, a su criterio, tiene la oposición: “Quieren que la sociedad con la pandemia se trague una pastillita de amnesia y se olviden que han gobernado la provincia, la Ciudad y la Nación hace poquito tiempo y en esa situación se los ve como no solo con estas estrategias de mudarse de distritos, como Santilli de la Ciudad a la provincia y Vidal de la provincia a la Ciudad”.

“No quieren hacerse cargo de todo lo que hicieron en la época de Macri y de la propia Vidal. Ahora Vidal cada tanto, desde el otro lado de la General Paz, tira algún misil para este lado, pero ya es desconcertante porque se supone que se fue para allá, huyendo de la provincia para que no se hable de su gestión”, indicó.

Respecto a la polémica por los planes sociales, el gobernador bonaerense aseguró que la gestión anterior aumentó de 200 mil planes a 700 mil.

“Cuando Néstor Kirchner comienza el gobierno, los planes sociales eran 1 millón, luego se redujeron a 200 mil. Macri transformó los 200 mil planes en 700 mil. El primero que debería callarse la boca es Macri”, remarcó Kicillof.

“Es obvio que como medidas transitorias tienen sentido, pero sí como han hecho Néstor y Cristina, junto con la reactivación la creación de trabajo sería lo natural”, cerró. (DIB)