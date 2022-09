Kicillof y Cuattromo firmaron convenios para financiar la compra de bienes que optimicen los servicios públicos en 10 municipios

Laprida adquirirá un tomógrafo.

El gobernador Axel Kicillof encabezó esta tarde el acto de firma de convenios con 10 distritos que recibirán un financiamiento de 556,7 millones de pesos a través de Provincia Leasing para la adquisición de bienes de capital destinados a la mejora en las prestaciones de servicios públicos. Fue en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la titular de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

“El Leasing es una herramienta muy importante para los municipios, ya que no solo facilita el acceso al crédito para la compra de bienes de capital, sino que permite que la adquisición sea inmediata”, sostuvo Kicillof, al tiempo que valoró que “es un instrumento que funciona como palanca para el desarrollo de los distritos y asegura transparencia y eficacia”.

En ese sentido, el Gobernador subrayó que “el hecho de equipar a los municipios con bienes propios permite también que capitalicen un ahorro importante al dejar de recurrir a terceros para la prestación de servicios”. “Es una expansión de las capacidades del Estado municipal, que lo dota de mayor agilidad y mejora la calidad de los servicios para responder prontamente a las necesidades de vecinos y vecinas”, señaló.

«Esta línea conforma uno de los ejes de nuestra gestión: el trabajo en conjunto con los municipios y de forma integrada con el Gobierno de la Provincia, para generar herramientas que tengan un impacto positivo en la vida de las y los bonaerenses», indicó Juan Cuattromo. Y destacó: «Desde que lanzamos la línea de leasing para municipios, en abril de 2020, llevamos realizados acuerdos por más de $ 4.800 millones».

Durante la jornada suscribieron los convenios los intendentes de Laprida, Pablo Torres; de Benito Juárez, Julio Marini; de San Vicente, Nicolás Mantegazza; de La Plata, Julio Garro; y el secretario de Economía y Hacienda de José C. Paz, Humberto Fernández. Esta etapa alcanza también a los municipios de Pehuajó, Coronel Suárez, San Martín, Balcarce y Magdalena.

“Gracias a este convenio, Laprida podrá adquirir un tomógrafo para mejorar la atención de nuestros vecinos y vecinas, sumando una herramienta que hubiera sido imposible acceder con fondos propios”, expresó Torres. En tanto, Mantegazza hizo hincapié en que “en San Vicente podremos fortalecer los servicios públicos a partir de la adquisición de tres camiones volcadores, una inversión que no habría sido posible de otra manera”.

Por su parte, Garro destacó que “gracias a este convenio, vamos a adquirir luminarias para muchos barrios de nuestra ciudad en los que todavía no habíamos llegado con las luces LED”. Además, Marini apuntó: ”Con estas herramientas que sumamos, en Benito Juárez se le va a poder mejorar la calidad de vida a la gente del campo, permitiendo que puedan sacar la producción y facilitando que todos los chicos y chicas puedan ir a la escuela”.

La línea de leasing “Municipios 2022” le permitirá a los municipios acceder a bienes como tomógrafos, camiones, barredora, pick ups y furgones, entre otros. “Desde Provincia Leasing continuamos asistiendo a los municipios bonaerenses de manera ágil y rápida. En los últimos 2 años y 9 meses financiamos a 85 municipios, realizamos 165 operaciones, llegando a más de 9,5 millones de vecinos y vecinas, más del 54% de la población de la provincia. Llevamos entregados más de 12.600 bienes, entre ellos, vehículos, computadoras y accesorios, equipamiento médico, equipamiento para rodados, maquinaria vial y luminarias”, detalló Dallera.

“Llegamos al año del Bicentenario del Banco con un programa de Leasing potenciado, que alcanza a 85 municipios y ha permitido fortalecer el acervo de capital de la provincia de Buenos Aires”, expresó Kicillof, y concluyó: “El Banco Provincia ha vuelto a hacer la diferencia, transformándose en un banco público de fomento y de desarrollo que está al servicio de sus únicos dueños, que son los y las bonaerenses”.

Estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el diputado provincial Mariano Cascallares; el presidente y el vicepresidente de Provincia Servicios Financieros, Ariel Lieutier y Fernando Gelfo.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp