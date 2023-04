La escalada de tensión en el HCD y un punto límite

Por Alexis Grierson y Josefina Bargas

Una semana cargada de acusaciones duras y agenda en el ámbito deliberativo. Lo que dejó la ida de Hilario Galli y la no ida de Diego Robbiani. El aumento del agua y lo que puede pasar. Mientras tanto, la agenda electoral: Galli con Bullrich, la Séptima con Cristina y la agenda local.

Por Volver a las Fuentes – Alexis Grierson y Josefina Bargas

Un informe, mil esquirlas

El jueves era el día del Informe de Gestión del secretario de Gobierno, Hilario Galli, a los concejales. Le habían mandado 85 preguntas, 80 de la UCR y 5 del Frente de Todos. Con la metodología habitual respondió una por una: leyó la pregunta y la correspondiente respuesta. Esta vez no hubo preguntas repetidas. “Parece que estoy dando un parcial” se quejó el funcionario en cierto momento de su exposición.

La sesión inició con la declaración de Juan Sánchez: el Frente de Todos limitó sus preguntas en base a lo sucedido el año pasado, cuando interpretaron que el secretario no respondió a lo que se le preguntaba. Algo similar dijo horas después Celeste Arouxet de Ahora Olavarría para explicar por qué esta vez no envió preguntas.

Galli comenzó su exposición con una declaración de “objetivos que se están alcanzando” en la gestión y “los valores” que la sustentan y que sostienen los integrantes de Juntos. Después pasó a las respuestas sobre muy variadas temáticas y dejó algunas novedades destacadas, entre ellas que la empresa Escobedo Mariano Mauro podría afrontar la segunda rescisión de contrato por parte del Municipio o que hubo un cambio de firma en el famoso proyecto de construcción del Frigorífico y la propuesta parece más retroceder que avanzar. Pero no nos vamos a detener ahí.

Empezó por las de la UCR. Unas dos horas después pasó a responder las del FDT. Y ahí comenzó todo. La presidenta del interbloque pidió hablar para hacer una moción. Pero claro, no había ninguna normativa en tratamiento y para brindar el informe de gestión no está prevista la instancia de preguntas o repreguntas por parte de los concejales. La presidenta Cecilia Krivochen no habilitó la intervención de Mercedes Landívar.

Siguió hablando el secretario. Leyó las preguntas, que tenían una gran carga valorativa y acusatoria de la gestión, y respondió con mucha más carga. Es decir, no acusó la parcialidad de las lecturas, lo aprovechó para devolverlo y subió el nivel: el informe de gestión municipal estaba condimentado con cuestionamientos (y acusaciones clichés, también) contra el Frente de Todos nacional, provincial y contra la dirigencia local.

Durante la intervención, los concejales del interbloque expresaban sus quejas cada vez en más alto tono. La barra, con muchos funcionarios municipales, aplaudía. Landívar intentaba volver a hablar. Y la presidenta llamaba a silencio. Hilario Galli seguía hablando y en casi una arenga para la militancia definió que “no somos parte de los que ven en la política una forma directa de ganar plata fácil. No convalidamos los sueldos a funcionarios en juzgados que nunca fueron puestos en marcha y tampoco estamos a favor que una persona cobre dos o tres sueldos del Estado. Debe haber seriedad y sobre todo coherencia entre lo dicho y lo hecho. No sea cosa de que nos den clases de moral los representantes del gobierno más corrupto en la historia de nuestro país”. Luego pasó a repetir los valores que había enunciado al principio.

La batalla de los comunicados

Fin del informe de gestión. Se retiró del recinto junto con los funcionarios del público y se inició la sesión ordinaria. Pero de ninguna manera eso fue todo. Inés Creimer abrió los discursos. La concejal sostuvo que se trató de “una situación de violencia” y señaló la “asimetría”: se aplicaba la normativa para impedir que Landívar interviniera, pero no para frenar el discurso del secretario que se había corrido de la premisa de limitarse a responder a las preguntas.

El interbloque emitió un comunicado horas después, donde acusaron a Galli de “huir” del recinto. “Cuando se los invita a debatir a dar explicaciones no lo hacen, se van corriendo, literal. Directamente no nos dejan hablar”. Sostuvieron que las preguntas de la bancada de UCR-Juntos fueron “una puesta en escena acordada” para “tratar de demostrar ‘gestión’, se imaginan si con ese grado de detalle que dieron sobre algunos temas hubieran ofrecido información sobre lo sucedido en desarrollo social o la venta de terrenos”.

El Municipio también expuso su postura: emitió un comunicado basándose en el final de la oratoria de Hilario Galli y trató de orientar su acusación a César Valicenti, dado que en una de las tantas expresiones dijo que a diferencia de legisladores del Frente de Todos “no vamos a la cárcel a visitar a funcionarios condenados”.

A esta altura, el análisis parece claro: tal como sucedió en 2019 (y por ahora no pareciera ser un escenario que se configure en este 2023) el oficialismo tiene la intención de confrontar y polarizar directamente con un solo rival, en este caso, el Frente de Todos. De esta manera, bajan del ring a Celeste Arouxet y buscan que haya una elección entre dos en Olavarría para así poder aspirar a un triunfo. ¿Alcanzará con esta escalada?

Volvamos a los comunicados: la presidenta del HCD decidió responder. A través de otro comunicado (desde el correo institucional del cuerpo) explicó que no es legalmente posible la intención de Landivar de proponer mediante una moción modificar una ordenanza en vigencia. “Dicho expediente se encuentra archivado” expresó. En rigor se debe presentar un proyecto de modificación. Después también habló del “cumplimiento del reglamento”.

Pero fue más allá. “Escuché y leí que los concejales del Interbloque del Frente de Todos hablan de doble vara en cuanto al tratamiento de hechos de violencia, pero ellos también tienen acciones violentas en San Martín y Alsina donde se trabaja en comisiones” dijo. Krivochen mencionó sin detalles varios hechos: “una situación violenta vivida por todo el personal administrativo cuando un concejal del interbloque del Frente de Todos salió de comisión expresando palabras insultantes”; “gritos y maltrato que recibió la presidenta de la Comisión de Legislación, Guillermina Amespil el martes pasado y en otras ocasiones”; “en un cuarto intermedio un concejal fue a increpar a otra edil, no solo con palabras sino también con gestos intimidatorios”.

Bueno. Acá hay mucha tela para cortar. De todos esos ejemplos que mencionó Krivochen no hay actuaciones internas ni sanciones aplicadas. Se aclaró que en un caso sí se evaluó una sanción (lo sucedido en la comisión contra Guillermina Amespil) pero finalmente se desistió. Si la situación es de tal gravedad como para exponerlo públicamente, ¿no hubiera correspondido hacerlo de forma inmediata y tomar medidas?

En diálogo con este newsletter, las versiones de los varios consultados se cruzan pero hay dos cuestiones concretas que se pueden señalar: las situaciones existieron (aunque con diferentes miradas sobre la dureza de lo sucedido) y que el clima del HCD “es muy hostil y este año ha crecido muy rápido”. Gritos, insultos, señalamientos y portazos son algunas de las acciones que generaron que el aire de las oficinas de San Martín y Alsina se corte con una tijera.

“Ojalá algún día se entienda que tener ideas, pensamientos y posiciones distintas no significa gritar, insultar, denostar a las personas o agredir. El diálogo político no se construye con violencia” cerró la presidenta del HCD su comunicado. Algunos ediles incluso opositores coincidieron con esta mirada pero no dejaron pasar la actitud de Hilario Galli en su exposición y también la de Diego Robbiani que dejó posturas político partidarias en la nota con la que explicó su no asistencia al Concejo.

Obviamente siguieron los análisis de si la actitud de los funcionarios genera violencia o si la respuesta es excesivamente violenta. “Subir una foto con medias de un Messi haciendo el ‘Topo Gigio’ no es provocador para nada…seamos serios” se quejó, con sarcasmo, un concejal visiblemente enojado por este debate que, denunció, “lo quiere instalar el oficialismo para evitar otros temas”. ¿La foto de las medias de Messi haciendo Topo Gigio? Fue de Hilario Galli.

Reconocido por propios y ajenos, la situación -incluso en la diaria- del Concejo Deliberante ha escalado alto. El año es largo, veremos hasta dónde se tirará de la cuerda en un 2023 cargado de definiciones más que importantes para la ciudad.

Robbiani ausente

Viernes a la mañana. Todos seguían enojados por lo del jueves. La comisión de Hacienda se iba a reunir para recibir al secretario Diego Robbiani por las denuncias de desvío de fondos en Desarrollo Social. Recordamos que la citación original, del FdT, era al recinto de sesiones, pero se pasó a comisión de Hacienda y desde el lunes se citó al funcionario para ir el viernes. Los integrantes de la comisión y más concejales, todos listos para escucharlo en la sala de reuniones. Afuera, una buena cantidad de integrantes del MTE también se habían reunido para seguir lo que sucediera.

Pero no salió. Un rato antes del inicio de la reunión, Robbiani mandó una carta a la presidencia anunciando que no iría. Quejas de la oposición porque el aviso se dio muy poco antes de la reunión. Quejas del MTE: “todos dejamos de laburar para venir a escuchar qué tienen que decir y ellos no dan la cara”.

“Es evidente que la intención de los bloques opositores es convertir un escenario delicado y sensible, en una cuestión política partidaria a la cual no pienso prestarme”, argumentó el secretario su ausencia. “Es muy sensible el tema como para banalizarlo y realizar un show en los medios de comunicación. No nos cansamos de repetir que es inconcebible que los representantes del gobierno más corrupto de la historia de nuestro país nos den clases de ética y moral” agregó. La misma frase, dos veces por dos secretarios distintos en menos de 24 horas. Y siguió con consideraciones sobre para qué “nos eligieron los vecinos”, a dónde debe dirigirse la atención de la comunidad y qué deberían hacer los “concejales opositores”, aunque en rigor solamente se refería a los del FDT.

En ese contexto sesionó la comisión de Hacienda. Los siete integrantes, cuatro de Juntos y tres de otros bloques, más otros siete concejales que asistieron como oyentes.

Juan Mujica, el presidente de la comisión, abrió la reunión. Los periodistas habían (habíamos) entrado y se intentó llevar a votación la decisión de que «debieran retirarse». Finalmente, el presidente desistió de hacerlo. Dato: más allá de lo contextual (ya había ingresado la Prensa) lo que hizo Mujica estuvo dentro del reglamento: quien define si las comisiones son públicas o reservadas son las cabezas de la comisión que deben poner en consideración con sus integrantes qué hacer. Una normativa que, a esta altura, sería saludable rever: ¿y si son públicas a menos que haya razones concretas para que sean reservadas?

Después propuso incorporar la nota que envió Robbiani al expediente en tratamiento (el proyecto de decreto de la sesión del 13 de abril para la citación) y dejar asentado que el secretario no se hizo presente.

Distintos concejales del FDT comenzaron a plantear la posible acusación de “incumplimiento de los deberes de funcionario público» para Robbiani por no haber asistido a la citación. Incluso se mencionó la diferencia entre «invitación» y «citación» en la nota enviada desde el Concejo. El oficialismo rechazó ese debate: interpretaron que Robbiani no estaba obligado a presentarse. El juego de llevar la citación a las comisiones funcionó.

Celeste Arouxet y Juan Sánchez criticaron el contenido de la carta. “Hay clara intención de discutir otros temas y no explicar a dónde fue el dinero de los más necesitados” dijo el concejal del FDT. Arouxet se quejó de que los planteos de Robbiani son dirigidos al Frente de Todos y no a todas las bancadas del legislativo. “Acá estamos los concejales de la UCR y de Ahora Olavarría que aprobamos la citación y el secretario no nos responde” añadió.

A la hora de las definiciones, los concejales de Ahora Olavarría y del Frente de Todos hicieron un despacho en minoría donde dejaron asentada su consideración de “falta de respeto al cuerpo del Concejo Deliberante” por la ausencia de Diego Robbiani e insistieron en volver a citarlo. Los concejales de Juntos plantearon que el expediente quedará en la comisión.

¿Cómo sigue la historia de la citación a Robbiani en el HCD? Nadie de la oposición lo tenía en claro el viernes a la mañana.

Lo que hay que tener en cuenta

Vamos a señalar algunos aspectos técnicos. Cuando un bloque propone citar al Ejecutivo a una sesión es lo que se denomina como “interpelación” y está contemplado en el artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica. Esa citación siempre es dirigida al intendente. El intendente tiene la posibilidad de enviar a otro funcionario, pero los concejales tienen que dirigirse al jefe comunal en esa instancia.

Ese tipo de citación se pone a consideración del cuerpo en una sesión y en caso de aprobarse se cursa la invitación. No sucedió en este caso: en la sesión del 13 de abril la propuesta se devolvió a comisión. Pero ahora vamos a eso.

Cuando se cursa la invitación, tanto para una interpelación como para asistir a cualquier comisión, es indistinto que la nota enviada del HCD al Ejecutivo diga “invitación” o “citación”. El carácter obligatorio o no está determinado por la Ley Orgánica.

¿Qué pasó en la sesión del 13 de abril? La concejal de la UCR, Belén Vergel, hizo dos propuestas: que el proyecto de decreto de citación a Robbiani pasara a la comisión de Hacienda y que ahí se cite al secretario. Lo que se votó efectivamente fue el pase a comisión del proyecto. No se votó en ese momento citar al funcionario en una fecha determinada.

Entonces, no hubo doble citación a Robbiani, ni tampoco doble ausencia del funcionario.

En la reunión de comisión de Hacienda del 24 de abril se votó por unanimidad invitar al funcionario. Fue la única citación que se cursó.

Los funcionarios no están obligados a concurrir a las comisiones, por lo tanto si bien Robbiani no fue al Concejo el viernes tal inasistencia no constituye una “falta” o “incumplimiento”.

Repetimos. Estos son aspectos técnicos. Por otro carril corren los aspectos políticos. En ese punto, sí hubo una estrategia de llevar la propuesta a comisiones del Concejo Deliberante para quitarle obligatoriedad a la citación. Como dijimos más arriba, funcionó y la UCR dio la voz y los votos necesarios para que sea así.

Para intentar dejar una conclusión del tema, y bajo argumentos que son estrictamente políticos, las preguntas acerca del tema de Desarrollo Social siguen en el aire. La más importante, quizás, es cómo pudo suceder algo así durante un buen tiempo, en un área tan sensible y que debería tener el más estricto control de los funcionarios que están a cargo.

Conceptualmente puede responderse que el funcionario de mayor rango (Diego Robbiani) confiaba en quien fue designada en el área que supervisa (Silvana Rosales). No pareciera alcanzar con esa respuesta: a cargo más importante, mayor es la responsabilidad de lo que ejecutan las áreas del Estado en su órbita. Pero, lamentablemente, es una discusión que por ahora no se dará. O que tendrá respuestas -o no- en la Justicia.

Al segundo intento, el agua salió

Y si el Concejo Deliberante no tenía suficiente con todo lo que le habíamos relatado…bueno, faltaba un capítulo más. Lo que no sucedió hace un par de semanas tras el error de Nicolás Marinangeli esta vez funcionó como un reloj suizo: presentación de tema, críticas, propuesta de suba gradual y manos arriba. Aumento concedido.

En comisiones se subsanaron las modificaciones que Coopelectric había realizado a su propuesta de suba de agua del 246%, que en realidad es menor a la que aspiraba (más del 300%) pero fue lo que el Municipio autorizó tras realizar una auditoría en torno a los números que la cooperativa presentó para tal fin.

Y ese punto hay que tenerlo muy en cuenta. Celeste Arouxet y Ubaldo García plantearon nuevamente los mismos temas que habían señalado dos semanas atrás: tanto las estructuras de costos como los balances presentados y la auditoría de la comuna no coincidían, tenían variables distintas y arrojaban saldos distintos.

García indicó que “no estábamos en contra de que se realice una adecuación pero no podemos avalar un aumento sin análisis“ y señaló, entre varios errores en lo presentado por Coopelectric, que un delegado de Espigas cobraba…4 millones de pesos por mes. ¡Qué bien le fue en la paritaria!

Celeste Arouxet añadió que otro salario de un empleado de depósito estaba en los 3.6 millones mensuales y que la gravedad no está solamente en los errores de la cooperativa, sino que se arrastraban, luego, a la auditoría realizada por el Municipio.

Justamente, el concejal opositor indicó que estaban de acuerdo con dar un aumento pero que “podía darse de otra forma, un porcentaje muchísimo menor y sin resentir la calidad. Nosotros creemos en el modelo de las cooperativas, pero hay que demostrarlo con el mejor servicio, al mejor precio”.

Y Juan Sánchez (uno de los concejales más mencionados esta semana por diversas situaciones) advirtió algo que no es para nada menor en caso de que la ordenanza se termine judicializando: la audiencia pública realizada para esta suba fue con otro porcentaje de base, algo que técnicamente no es legal: “están tan apurados en darle el aumento que se olvidaron de hacer una nueva audiencia pública ya que están pidiendo un nuevo porcentaje de incremento. A la población se la llamó a opinar sobre una suba de otra magnitud por lo que sería un aumento indebido. Ya hay jurisprudencia al respecto que obligó a devolver lo cobrado”.

Otro dato no menor: Sánchez pidió que la votación sea nominal para individualizar cada voto positivo por el aumento en caso de que la Justicia se expida sobre esta situación.

Sebastián Matrella, ya en otro rol y en una postura radicalmente distinta a la que tuvo en la sesión pasada sobre el mismo tema, señaló que el servicio requiere una suba por la altísima inflación que tiene el país, pero que también entendía el impacto que esto genera en los bolsillos. Es por ello que propuso una escalada gradual del aumento en tres etapas: el primero del 186%, el segundo del 28% y el restante del 32%.

Por lo que se deja entrever en el anexo presentado en la ordenanza aprobada, el aumento siempre es sobre la base del primer aumento, es decir, la tarifa como se percibe hasta hoy. Algunos ediles y dirigentes, de todos modos, desconfían de la forma de calcular la suba y pidieron prestar atención desde la segunda etapa. “Esperemos que no se aviven y el cálculo no se haga con el 186% incluido porque la suba será mucho mayor, no queremos avivadas” indicaron a este newsletter.

En esta ocasión, las tres patas que tuvieron graves inconvenientes en la sesión pasada funcionaron mucho más aceitadas: salvando los errores técnicos de Coopelectric, tanto Nicolás Marinangeli, como los votos del oficialismo propiamente dicho y la propuesta de la UCR (que ya estaba lista en la pasada sesión pero con un cambio de oradores, según logró saber VAF) funcionaron para finalmente llegar al número de votos necesarios para la suba que pretendía la cooperativa.

Si bien la votación fue nominal y correspondería mencionar a cada uno de los concejales que votaron el aumento, los vamos a ahorrar de la ya -extensa- edición de este newsletter y diremos que Juntos y el radicalismo fueron los que avalaron el incremento, algo que se trató de dejar en claro desde la oposición.

Pero, si faltaba más…

La batalla de los comunicados, volumen 2

La sensación de que Coopelectric había fallado en la presentación de documentación quedó de manifiesto sobre todo por el grosero error de exponer que, aparentemente, un par de empleados ganaban entre 3.5 y 4 millones de pesos mensuales. Es por eso que hubo comunicado aclaratorio al otro día.

“Se deslizó un error involuntario producto del desplazamiento de algunas de las columnas que lo componen, lo cual llevó a que se realizaran interpretaciones equivocadas sobre el costo de la mano de obra” destacaron.

Coopelectric dijo que es “necesario” aclarar que “a la Cooperativa ningún empleado le cuesta 4.000.000 de pesos mensuales. El costo total de la Mano de Obra de los 60 empleados que requiere el Servicio para funcionar asciende a 32.746.235,46 mensuales y ese número no fue alterado por el desplazamiento de las columnas en la documentación presentada”.

Aquí hay que destacar que lo que intentó decir la cooperativa es que, salvando el error de las columnas, el resultado final era el que correspondía, por lo que la estructura de costos sería verídica y estaría en condiciones de ser presentada.

De todos modos, otros sectores lo interpretaron como lo que fue: admitir que hubo errores en la confección de la estructura de costos. Celeste Arouxet, por ello, pidió al Intendente Galli que vete la ordenanza dado que hubo un “abierto reconocimiento del error involuntario en la estructura de costo, con el agravante de que la auditoría municipal no se percató del grosero error y ante el desatino de los concejales oficialistas de aprobar un aumento siendo debidamente alertados en el recinto”.

Es por ello que pidió que haya veto y que Galli inste a Coopelectric a presentar, nuevamente, la documentación sin errores.

“Los bloques Juntos y UCR convalidaron el aumento del 246% en el servicio de agua corriente y cloacas solicitado por Coopelectric. El Frente de Todos votó en contra y advirtió de serias irregularidades en el balance de costos presentado para justificar la suba” señaló el Frente de Todos en otro comunicado.

“Cada error suma millones que hacen al pedido de aumento que deberán pagar los vecinos”, apuntó García, un defensor del cooperativismo que, en cada oportunidad que tiene, señaló que quiere que el servicio sea gestionado por una organización de este tipo, pero no “bajo los atropellos que observamos”.

Restará saber, ahora, si todo este lío de documentación, comunicados y contracomunicados, terminará en la Justicia. Ahora, qué tema tiene Coopelectric y los aumentos del Agua en el Concejo Deliberante…algunos memoriosos recordaban sesiones de al menos una década atrás con los mismos inconvenientes. Y judicializadas, también.

Con V de Bullrich

“Le manifestamos a Patricia la preocupación sobre la realidad económica en los municipios de la provincia y cómo afecta en la gestión el salto del dólar, la parálisis en los comercios, y la falta de insumos por los problemas de importación”. ¿Quién lo dijo? Ezequiel Galli.

Había sido parte de una reunión de la Mesa Política de la Provincia de Buenos Aires del PRO con la precandidata presidencial del Pro en JxC, Patricia Bullrich. Precandidatos a gobernador, intendentes y legisladores fueron parte de ese encuentro.

Bullrich instó a los presentes a «redoblar esfuerzos con coraje, en búsqueda de triunfar en el plano provincial y en cada una de las intendencias que la integran».

El resultado de la reunión no fue sólo la primera foto de los dirigentes bonaerenses a pleno, incluso los “larretistas”, con Bullrich. Parece que hubo alguna definición sobre cómo proceder en las PASO, lo que ya que estamos, es un paso más en confirmar que el jefe de gobierno de CABA y la presidenta del Pro competirán entre sí.

Algunos interpretaron que esta foto es un acompañamiento, pleno, al “método de la V” en las elecciones. ¿Qué quiere decir? Si lo recuerdan, es el pedido de los intendentes Pro de ir con un sólo candidato en los distritos y luego tener internas hacia arriba hasta llegar a la categoría Presidente.

Esto es interesante por dos cuestiones: porque comenzaría a allanarse el camino para que Ezequiel Galli sea único candidato dentro de Juntos (restará saber qué pasará con el radicalismo, claro) y porque desde el “ala Halcón” entendieron la tracción de los jefes comunales puros de abajo hacia arriba también para Patricia Bullrich, además de Larreta.

De todas maneras, todavía resta saber qué pasará con otros actores como Cristian Ritondo (que tiene atada su suerte a un acuerdo con Patricia Bullrich dado que María Eugenia Vidal tendría todo listo para ser precandidata a Jefa de Gobierno porteño) y en el territorio actores como el POT, que había generado un acuerdo con Patricia Bullrich y con ello la chance de un lugar en la interna contra el Intendente.

¿Una pista? En dos semanas, hubo dos fotos de Diego Santilli y Maximiliano Abad que alimentaron los rumores de una fórmula en conjunto (tal como presagió Ezequiel Galli). Ayer mismo, en el Encuentro Nacional del GEN, tanto Margarita Stolbizer, como el propio Santilli, el propio Abad y el intendente anfitrión, Julio Garro (La Plata) señalaron que Juntos debe dar señales de unidad y resumir una expresión para ganarle al kirchnerismo. Guiño, guiño.

Hubo otra novedad más esta semana: Miguel Pichetto hizo su lanzamiento oficial como precandidato presidencial de Encuentro Republicano Federal. El acto se hizo en el club Ferro, en CABA, y hubo presencia de la agrupación olavarriense.

Otro más anotado en la carrera por la presidencia y que quiere llegar a las Primarias en JxC. “Una Argentina grande es posible. Sé cómo hacerlo. Los convoco a construir un futuro grande para nuestra Patria” definió Pichetto.

Y bajando al plano de la provincia, otro precandidato de JxC visitó la Séptima: Maxi Abad, quien busca una postulación a la gobernación por la UCR.

Acompañado por la diputada Alejandra Lorden, quien iría de vice en una eventual fórmula, estuvo por Roque Pérez, 25 de Mayo y Bolívar.

“La Séptima con Cristina”

Con ese nombre se hizo ayer un plenario en Tapalqué donde estuvieron el intendente local, Gustavo Cocconi, el diputado César Valicenti y el ministro provincial y uno de los máximos referentes camporistas, Andrés “Cuervo” Larroque.

Los intendentes José Luis Horna y Mario Secco, el ministro Javier Rodríguez, el asesor Carlos Bianco, Federico Aguilera, Liliana Schwindt, Mercedes Landívar, Guillermo Santellán estuvieron en la reunión.

«La consigna es: Cristina Presidenta. No se trata de ningún operativo clamor, es una verdadera demostración de amor a Cristina y el Pueblo» explicó Valicenti. Es que después del acto de la vicepresidenta en La Plata, su candidatura quedó mucho más lejos.

Pero no es una conversación para la militancia. «Lo primero que tenemos que discutir es el programa de gobierno, que sabemos que tiene que ser peronista y kirchnerista. Para nosotros el único plan es Cristina» dijo Larroque.

La esperanza en una nueva postulación es infinita. Hay especulaciones de todo tipo para presentar escenarios de agosto con una boleta con CFK. Lo concreto es que hasta el momento, no hay una precandidatura firme del Frente de Todos para competir por la presidencia. Hay nombres circulando, pero nada concreto y muchos menos una campaña con apoyo mayoritario de ese sector.

Y, en ese contexto, dicen que desde el massismo de la provincia reflotaron hace pocas horas el pedido de que Sergio Massa se decida a competir por la presidencia de la nación.

¿Y por casa?

La junta promotora de “Eduardo Rodríguez intendente” ya piensa en los avales. Hubo reunión esta semana y, según se informó, ya se planifica la presentación de listas. Esto significa dos cosas: que el Frente Renovador comienza a “abrir el juego” para que jueguen en los distritos y que el espacio ya tiene decidido que el ex concejal y presidente del HCD sea el precandidato.

“Se organizó la juntada de avales para la lista de candidatos local que presentará el Frente Renovador encabezada por Eduardo Rodríguez en las próximas elecciones PASO cuya presentación vence el 24 de junio” se destacó.

El sector reafirmó su vocación y necesidad de apertura. “Muchos vecinos se van sumando como así también desde distintos espacios han comprometido su apoyo”.

Por otro lado, se dio a conocer que hubo un acto en Buenos Aires encabezado por la secretaría de Energía de la Nación, Flavia Royon. Cooperativas eléctricas firmaron un convenio para regularizar su deuda con CAMMESA. Coopelectric fue una de las firmantes y Eduardo Rodríguez estuvo en el encuentro.

“La iniciativa de la Secretaría de Energía de la Nación para facilitar la regularización de la deuda que tiene Coopelectric con Cammesa y el consiguiente alivio para la cooperativa local” declaró el precandidato.

Viviendas es el tema

Hace muchas ediciones que establecimos que ese iba a ser uno de los ejes centrales de la campaña local. En ese marco situamos la aparición del precandidato a intendente de Olavarría al Frente, Hernan Parra, en el sector donde se construyen las TUVI industrializadas. «En materia de vivienda no hay duda que la gestión de Galli es muy mala» enfatizó.

Aseguró que «el equipo nuestro está trabajando en propuestas para hacer un plan integral de viviendas, gestionando fondos provinciales o nacionales». Basó la iniciativa en la política que se aplica en Bolívar, tierra del referente de este sector, Bali Bucca.

Acusó a Galli de «falta de gestión», «falta de idoneidad» y «falta ponerse en las problemáticas de los vecinos». Además, dio cuenta de sus charlas con vecinos sobre la necesidad de vivienda propia.

Maximiliano Wesner, en tanto, recibió al secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini en el Centro Cultural Universitario. Presentó su libro “Planificar la ciudad en tiempos de desigualdad” que escribió también con Juan Ignacio Duarte, Luís Baer y Agustín Bontempo.

La charla giró en torno al contenido del libro, claro, pero también a analizar la situación local. La acusación, otra vez, fue más o menos (y muy resumidamente) de “falta de gestión” contra Ezequiel Galli. Para Scatolini, la clave está en tener un banco de tierras.

Avanza el proyecto de reserva natural urbana

Es una iniciativa de Ahora Olavarría que se presentó en 2021. Se busca declarar como reserva natural al Bioparque La Máxima con la intención de que a futuro no pueda modificarse el destino ni la utilidad de las 24 hectáreas que lo componen.

Es un proyecto presentado con la agrupación Ecolavarría que ha sumado en este tiempo apoyo de diversos sectores.

Desde Ahora Olavarría contaron que se trabaja con el Ejecutivo en el tema. “Actualmente está en la comisión de legislación y estaría en condiciones de salir para la próxima sesión” se esperanzaron.

Cortitas

Licitación y quejas. Hace dos semanas se licitó la operación de la planta de reciclaje durante un año. Hubo un solo oferente: Malvinas propuso unos 120 millones de pesos por mes a percibir por la tarea. En los últimos días, el MTE dio a conocer su rechazo al proceso licitatorio y acusó al Municipio de intentar dejar sin salida laboral a 50 familias que actualmente trabajan en el predio con la basura.

Paro docente. Por 48 horas hubo huelga convocada por Tribuna Docente, un sector de Suteba, para pedir suba salarial y mejoras en el sector educativo a la gestión de Kicillof. En Olavarría, Agustín Mestralet, integrante de esa línea sindical y también precandidato a intendente del Partido Obrero, presentó una nota a las autoridades educativas para que se “rectifique la indicación que dieron los jefes inspectores acerca de que se procedía a pasar falta injustificada a los docentes que adherimos a la medida”. Por esta situación se pronunció el bloque Juntos en defensa de los derechos laborales. “Es una caradurez porque cuando ellos eran gobierno aplicaban descuentos, perseguían a los docentes y a los directivos” retrucó Mestralet.

Al final, se firmó la paritaria. La primera etapa de aumento salarial, del primer semestre, se terminó firmando el martes, más de 10 días después del anuncio de acuerdo. Galli y Stuppia se juntaron para la rúbrica. “De febrero a junio se otorgará un aumento acumulado del 46,8%” informó el Municipio. En junio vuelven las negociaciones.

Un extracto

