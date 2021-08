La familia de una joven fallecida aclaró un parte del Municipio y afirman que «estuvo 45 días internada»

Este viernes la familia de una joven olavarriense fallecida recientemente desmintió al Municipio que en un parte sanitario había dado cuenta que la mujer había fallecido por Covid y que había estado once días internada en el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura».

«Se trata de una paciente de sexo femenino de 25 años que estuvo internada once días en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”. No estaba vacunada», decía el parte sanitario dado a conocer en la tarde del 11 de agosto pasado.

Familiares de la mujer hablaron este viernes con En Línea Noticias y dijeron que la mujer «estuvo 45 días internada» y que cuando se produjo el deceso se «complicó» por un «virus intrahospitalario». También los familiares dejaron en claro que no tenía ninguna enfermedad de base.

Los familiares que hablaron con En Línea Noticias indicaron que la mujer ingresó por «un cuadro de Covid» aunque indican que al momento de la muerte todos los estudios «le daban que no tenía más Covid». La mujer había sido internada el 30 de junio.

Otro de los puntos aclarados respecto al parte sanitario es que la mujer no se vacunó toda vez que al momento de ser internada no «había vacunación libre» en en Olavarría y sostienen que no se vacunó «porque la vacuna no estaba disponible».

Precisamente una de las cosas que más remarcaron es que se haya hecho hincapié en que la joven no estaba vacunada.