Así lo expresó en declaraciones al programa «Desayuno con Noticias» que conduce, en Radio M, Claudia Bilbao.

Este miércoles la concejal y candidata a la reelección Celeste Arouxet analizó el resultado de las PASO en declaraciones al programa «Desayuno con Noticias» que conduce, en Radio M, la periodista Claudia Bilbao.

«Si bien no teníamos encuestas, no teníamos números, la gente estaba entendiendo hacia donde iba nuestro espacio. Nosotros teníamos como objetivo pasar el 1,5, en cierta parte fue una sorpresa para bien», dijo sobre el resultado electoral aunque remarcó «veíamos mucha gente con buena onda, pero eso había que traducirlo a votos». Arouxet en la misma entrevista definió como llevó adelante la campaña electoral «la comunicación con el equipo de José Luis Espert estaba, la campaña local se pone más en manos del equipo local. La presentación del espacio fue parte de nuestros equipos y fue Guillermo (Lascano) quien organizó este mes de campaña». «Fue todo a pulmón y salió bien», expresó Celeste Arouxet quien no negó que el resultado electoral del domingo fue una «sorpresa».

Celeste Arouxet habló qué hacer de cara al mes de noviembre y sostuvo «le vamos a mostrar a la gente lo que estamos haciendo y como trabajamos. Nosotros nos manejamos con proyectos de Ordenanza, vamos a seguir con el proyecto de vivienda y así nos vamos a manejar: como a cada problemática le aportamos la solución».

Habló de su relación con el espacio del Intendente Galli y que impacto tuvo eso en la elección «los no mío fueron todos justificados, nunca nos pudieron salir a decir que no era cierto lo que decíamos. Nosotros fuimos con la objetividad y la gente ve eso en nosotros. No prometemos utopías o cosas que no vamos a hacer».

Celeste Arouxet habló de como retener votos en noviembre e incluso levantarlo: «yo también necesito votar nuevos votos, nosotros vamos a mostrar lo que somos y lo hacemos. La gente que nos votó es nuestro piso y lo vamos a seguir manteniendo» y agregó «se van a seguir sumando».

Arouxet que logró sacar algo más de 7 de puntos en las PASO necesita llegar al 10% de los votos para lograr una banca en el HCD.

«A largo plazo vamos a seguir creciendo», resumió sobre el final y ratificó «no somos más de lo mismo».

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp