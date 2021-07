La investigación local de cannabis viaja a España

Tomas Kessler – Agencia Comunica

Meses atrás fue noticia el comienzo y la aprobación del proyecto que se basaba en un cultivo experimental hidraúlico en la Facultad de Ingeniería de Olavarría (FIO) en convenio con la FACSO; María Auxiliadora y la agrupación Cannabis Activa Olavarría. Este proyecto fue un gran paso hacia adelante en las investigaciones sobre el cannabis. Ahora le sigue otro gran paso de una cara ya reconocida ampliamente: el Dr. Gastón Barreto.



Profesor en la Facultad de ingeniería, investigador adjunto del CONICET, Doctor en química de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, Gastón Barreto emprenderá una nueva aventura para continuar con su investigación y su trabajo. El Doctor viajará a España el primer día del mes de Agosto del corriente año y regresará el 31 de enero de 2022.

El proyecto se basa en trabajar en la llamada “Universidad del país Vasco” la cual cuenta con un amplio recorrido y reconocimiento en lo que se refiere a cannabis. El trabajo no es solo de la Universidad ya que en convenio con esta trabaja una empresa del país la cual genera los desarrollos y con la universidad realizan la caracterización química de los derivados. “En ese marco yo propuse ir a trabajar con un proyecto de generación de materiales para liberación controlada. Mi idea les pareció importante, aceptaron y elevaron la carta de invitación. Luego hice una convocatoria al CONICET y por suerte salí beneficiado”.

El desarrollo de materiales para la liberación controlada es mundialmente utilizado en distintos fármacos con el objetivo de lograr que lleguen más cantidad a regiones del organismo donde se pretende hacer efecto. Se trata, en cierta forma, de direccionar el fármaco. “En el caso particular de las moléculas derivadas de Cannabis que son activas, tienen problemas al ingresar al cuerpo por distintas barreras que presenta el organismo las cuales hacen dificultosa su absorción e impiden que puedan finalmente llegar una cantidad importante a los sitios donde están los receptores de esa molécula. Por tal motivo se va a trabajar en optimizar esto, en proteger las moléculas a lo largo de las distintas barreras para que lleguen efectivamente sin que se degraden en este transcurso”, afirma el investigador.

Asimismo, también busca aumentar la absorción de estas moléculas en el organismo. “Las moléculas de cannabis son muy liposolubles, eso dificulta que se absorban eficientemente, por eso al desarrollar materiales y esas moléculas activas de cannabis asociarlas a estos, que son más compatibles con las barreras, uno termina logrando aumentar la dosis que llega”, fundamenta Gastón Barreto de cara a su investigación.



El científico comenta que su viaje y trabajo lo realiza en representación del CONICET: “Voy por este organismo que aprobó mi propuesta y me financia”. El interés de esta institución y de la Universidad en general son parte fundamental de su trabajo. “Existe un compromiso de retorno, por supuesto, con ambas instituciones, yo soy docente exclusivo de la universidad”.



Planes a futuro



Si bien el trabajo se realiza en el exterior, la tarea no termina ahí y esto es algo en lo que Gastón hace énfasis: “Yo busco seguir visualizando e informandome sobre todo lo posible para poder allanar el camino cuando vuelva. Optimizar el tiempo de avance, esa es un poco la idea. Minimizar errores. El foco sigue siendo formativo y con el objetivo de a la vuelta desarrollar y extender un poco todo el conocimiento que uno absorbe allá”. Este es un eje central en la investigación y trabajo de Gastón Barreto, el cual nunca termina completamente ya que siempre hay nuevas cosas por descubrir, analizar, estudiar y realizar.

No se trata solo de viajar, investigar, trabajar y fin del proceso. Es mucho más que eso. El uso del cannabis medicinal se encuentra en alza y son numerosos los casos en los que se evidencia y se comprueba su utilidad y funcionamiento. Aplicar a nivel local y nacional los conocimientos adquiridos en el país europeo para lograr darle al cannabis medicinal el uso correcto y seguir avanzando en la medicina es el gran desafío.