La jugada política de Ezequiel Galli, el nuevo mapa del HCD y el debate por las reelecciones

Por Sergio Di Pino

Horacio Rodríguez Larreta – Ezequiel Galli

Ezequiel Galli pateó el tablero y cambió el rumbo del Concejo Deliberante. Para sorpresa de muchos, corrió del cuerpo deliberativo a María José González – pasará a cumplir funciones en el Ejecutivo- y le cedió un lugar a Belén Vergel. El acuerdo alcanzado con la representante de la UCR, permitirá a los boinablanca obtener esa segunda banca que se les escapó durante las elecciones de noviembre.

Belén Vergel, asumirá como concejala.

“La amplitud y la diversidad de voces no solo se declaman, se demuestran con hechos concretos” destacó el intendente al comunicar la determinación, tomada a horas de la elección de autoridades en el HCD.

La jugada del Intendente, buscó consolidar los acuerdos estructurales de la coalición Juntos. A su vez, significó un gesto de voluntad política para dar la vuelta de página a esos largos años de entredichos y de desconfianza recíproca que dominaron la relación entre el PRO y la UCR local. Hasta hace pocos meses, las diferencias entre el gallismo y la conducción del Comité radical, referenciada en Franco Cominotto, habían llevado a los representantes del centenario partido a adoptar un rol opositor en el HCD, a través de Martín Lastape.

El domingo de la elección: Cominotto contiene a Vergel luego de «quedarse afuera» del HCD. Galli cambió los planes.

Con este movimiento, ¿Ezequiel Galli puso en riesgo la mayoría en el Concejo Deliberante o fortaleció su hegemonía? A simple vista, la ecuación parecería inclinarse hacia la primera opción: ya no tendrá los diez votos necesarios para poder desempatar con el voto doble de Presidencia y deberá apelar a los consensos si quiere hacer avanzar sus leyes. Una fuerte versión, que circuló durante todo el fin de semana, da cuenta de la presunta decisión de la UCR de conformar un bloque propio – incluso con encima de la opción de un interbloque-. En ese marco, la maniobra oficialista resultaría como mínimo peligrosa.

¿Matrella y Vergel tendrán su bloque propio?

Sin embargo, Ezequiel Galli cuenta con un reaseguro. María José González se tomará licencia y podrá retomar su banca si las circunstancias no le dejan otro remedio. El antecedente más fresco es el de Juan Mujica, quien regresó al Concejo Deliberante por reincorporación automática (sin votación) cuando corrió riesgo la aprobación de la Rendición de Cuentas, producto del alejamiento de Celeste Arouxet y Guillermo Lascano.

María José González sin destino cierto en el Ejecutivo es el reaseguro de Galli. Volverá al Concejo si la coyuntura política así lo determina.

Aunque es un escenario en el que nadie piensa y los esfuerzos se centran en la construcción de confianza mutua entre los dos espacios políticos, también es cierto que es una carta que el Gobierno tiene al alcance de la mano ¿Sera un condicionante?

El intendente Ezequiel Galli realizó una de sus jugadas más inteligentes en materia legislativa desde que asumió la gestión. Con el gesto, se aseguró cierto reconocimiento ciudadano en tiempos donde prevalece la mezquindad política. Desde esa acción de “ejemplaridad”, contiene y expone a sus socios “a jugar bien” y legitima una hipotética intervención si ve “traicionada” su confianza.

Después de las elecciones generales, el comportamiento entre UCR y el oficialismo ha sido colaborativo. Al menos, esa conducta mostró el respaldo radical al polémico cambio en el pliego licitatorio para el servicio interurbano de colectivos que habilita a “Tu Bus” a ofertar para hacerse cargo del servicio (pese a que el radicalismo había impulsado un ente controlador de servicios públicos concesionados). El oficialismo, también se mostró receptivo a las sugerencias del concejal saliente Martín Lastape, respecto a modificaciones impositivas analizadas en la sesión preparatoria. Con la UCR de aliado, el PRO dispondría virtualmente de quórum propio.

¿Qué gana el radicalismo? Además de una segunda banca, existe un reconocimiento local al nuevo rol institucional de la UCR en la coalición de Juntos. Habrá que ver si, como expuso Belén Vergel, se consolida esa “oportunidad para fortalecer Juntos en el espacio legislativo y lograr pluralidad de voces en el trabajo diario” o si, a medida que se acerque el 2023, habrá una nueva pelea por los liderazgos locales.

Al mismo tiempo, el oficialismo dio a conocer más definiciones trascendentales para la conformación del nuevo Concejo Deliberante. Bruno Cenizo dejará la presidencia del cuerpo deliberativo y asumirá como nuevo secretario de Cultura municipal (ante la salida de Agustina Marino).

Por cuestiones personales, Marino deja el Gobierno. La reemplaza Cenizo.

Con el alejamiento de Bruno Cenizo, llegó otra de las novedades. En la sesión del lunes, el oficialismo propondrá como candidata a la presidencia del HCD a Cecilia Krivochen. “Es una dirigente de mi absoluta confianza que representa los valores de Juntos y que estoy convencido que va a ser una persona de consenso y diálogo permanente” subrayó Ezequiel Galli. Otros de los nombres en danza fueron los de Juan Mujica y Martín Endere pero el mandatario local se inclinó por su ex subsecretaria de Comunicación y una de las pocas personas que lo acompañan desde el comienzo de la gestión.

Cecilia Krivochen en 2017, fue la encargada de presidir la sesión preparatoria. Ahora se encamina a convertirse en Presidenta del HCD

Quién también tendrá destino en algún cargo del Ejecutivo, es el hasta hoy secretario del HCD, Leandro Lanceta . En su lugar, propondrán a Margarita Arregui, ex secretaria de Planificación e Inversión Pública durante la gestión de José Eseverri. Su amplio conocimiento del trabajo legislativo y reglamentario servirá de respaldo a la labor de presidencia, en un esquema similar al utilizado en los últimos cuatro años. A priori, se menciona que su llegada sería producto de un acuerdo individual y no habría existido una negociación con el ex intendente. Arregui y Galli habrían mejorado su relación en el último año, luego de las fuertes diferencias sobre el manejo de los recursos municipales que la ex funcionara se encargaba de visibilizar en las discusiones presupuestarias o durante las rendiciones de cuentas.

Margarita Arregui sería nominada como Secretaria del HCD. Arregui y Galli habrían mejorado su relación en el último año.

En el Frente de Todos, la cuestión parece mucho más armónica. El nuevo periodo legislativo, marcará la continuidad del trabajo realizado en los últimos dos años en el interbloque. Kirchneristas y massistas supieron consensuar en los grandes lineamientos parlamentarios y defender sus matices y agendas específicas. Cómo mencionó esta columna hace dos semanas, Mercedes Landivar reemplazará a Guillermo Santellán en la presidencia del Interbloque del Frente de Todos compuesto por ocho concejales (Inés Creimer liderará el bloque del Foro Olavarría).

Landivar, presidenta del interbloque del Frente de Todos.

En tanto, Celeste Arouxet logró saltar la polarización y renovó su banca con “Ahora Olavarría”. En un cuerpo deliberativo tan apretado, su voz y voto cobrará resonancia a la hora de las discusiones centrales del HCD que se viene. Las marcadas diferencias con la gestión del intendente Ezequiel Galli, la ubican en un rol más de oposición pero posee la autonomía suficiente para evaluar cada tema en particular e impulsar su propia agenda a nivel legislativo.

La semana política arrojó otro hecho significativo para Olavarría y la séptima sección electoral. César Valicenti fue elegido como presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Hasta hace pocas horas, la titularidad del bloque estaba en manos Facundo Tignanelli, quien finalmente no renovó su banca. La Cámpora no quiso ceder el poderío en la Cámara Baja y apostó a la figura del hinojense.

César Valicenti, presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos en Provincia. ¿Quién se atreverá a discutirle liderazgo en la Séptima?

Para el dirigente local, es un enorme reconocimiento a su tarea como legislador y en su rol de referente territorial del Frente de Todos. Representa un fuerte gesto de confianza de Máximo Kirchner y Axel Kicillof. En su función como Jefe de Bloque, tendrá preponderancia en la selección de los proyectos que avanzarán o no al recinto, además de obtener una mayor incidencia en la “rosca” por la disputas de las comisiones.

En el plano seccional, reforzó su rol de armador, en tiempos donde se presenta la incógnita sobre el interés o la capacidad que tendrá el senador Eduardo “Bali” Bucca de construir nuevos liderazgos a partir de la posibilidad de convocar a otros sectores del peronismo.