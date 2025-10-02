Cuenta DNI: los beneficios de octubre y los descuentos por el Día de la Madre

La billetera digital de Banco Provincia ofrece promociones destacadas que incluyen un beneficio especial en gastronomía.

Octubre llega con descuentos especiales para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, que se posiciona como la herramienta preferida de los bonaerenses para ahorrar en consumos cotidianos. Más allá de las promociones habituales, este mes tendrá al Día de la Madre como fecha especial a tener en cuenta.

En el marco del Día de la Madre, durante el fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de octubre, los comercios del rubro gastronomía ofrecerán un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por persona, lo que equivale a consumos de hasta $26.700.

A esto se suma el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías, programado para el sábado 11 de octubre. En este caso, el descuento será del 35% con un tope de $6.000 por persona, alcanzable con compras de $17.000. Estas promociones buscan acompañar tanto las reuniones familiares como las celebraciones especiales.

Más allá de las fechas puntuales, Cuenta DNI mantiene beneficios en rubros esenciales que alivian el gasto de las familias. Entre ellos están: