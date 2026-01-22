Anuncian el cierre de la sucursal Tandil del Banco Hipotecario

Con información del diario El Eco

Autoridades del Banco Hipotecario anunciaron el cierre de la sucursal ubicada en la ciudad de Tandil. La medida fue comunicada al personal por funcionarios de la entidad y se concretaría en un plazo aproximado de 90 días, lo que generó preocupación entre los trabajadores y el sector gremial.

Desde la Asociación Bancaria señalaron que la decisión representa un error desde el punto de vista comercial. Indicaron que la sucursal se encuentra entre las más rentables del país y que integra el grupo de oficinas con mejor desempeño a nivel nacional.

El gremio también expresó inquietud por el impacto que el cierre tendría en la atención de los clientes, ya que gran parte de las operaciones podrían ser derivadas a canales digitales o a otra sucursal ubicada a más de 200 kilómetros, lo que dificultaría el acceso presencial a los servicios bancarios.

La sucursal ha tenido un rol relevante en el acceso al crédito hipotecario y en la implementación de programas habitacionales en la región. En ese marco, desde la Asociación Bancaria informaron que iniciarán gestiones ante las autoridades del banco con el objetivo de revertir la decisión y preservar los puestos de trabajo vinculados a la dependencia local.