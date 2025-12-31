Azul: firmaron el contrato para garantizar la permanencia de Gendarmería Nacional

Este miércoles por la mañana, en el despacho oficial del Municipio de Azul, el intendente Nelson Sombra encabezó la firma del contrato de alquiler del inmueble donde se instalará Gendarmería Nacional, una medida que garantiza la continuidad de la fuerza federal en el distrito.

A partir de la próxima semana, los efectivos de Gendarmería estarán ubicados en avenida Piazza 1501, desde donde desarrollarán sus tareas habituales en articulación con la Justicia Federal y de acuerdo a las necesidades de la comunidad.

Durante el encuentro se destacó que, mediante gestiones municipales, se asegura la permanencia de la fuerza en Azul, lo que permitirá que continúe cumpliendo un rol clave en el control y la prevención en las rutas nacionales, así como en los distintos requerimientos dentro de la jurisdicción.

De la firma participaron el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Christian Portaluppi, autoridades de Gendarmería Nacional y representantes del establecimiento donde funcionará la dependencia.

Al respecto, Portaluppi señaló que el nuevo espacio “responde a las necesidades operativas de Gendarmería y facilitará la prestación del servicio, especialmente en las rutas nacionales Nº 3 y Nº 226, que demandan un gran esfuerzo, concientización y una presencia permanente de la fuerza”.