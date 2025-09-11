Azul: Investigan la muerte de una mujer que apareció flotando en el arroyo

Tenía medidas de restricción con una expareja. La autopsia, de manera preliminar, determinó que murió ahogada. Su cuerpo no tenía golpes.

Fuente: Diario El Tiempo

El cadáver fue encontrado en horas de la noche del miércoles en el sector de la compuerta que está entre el Parque y el predio del Ejército.

La fallecida tenía 30 años de edad. Y un resultado preliminar de la autopsia, intervención realizada este jueves por la mañana en la morgue de la Policía Científica local, indicaba que su deceso obedeció a que se había ahogado.

Una falla respiratoria aguda» y «anoxia por sumersión» -reveló un vocero oficial- se convirtieron, según lo concluido por el médico a cargo de la necropsia, en las circunstancias que derivaron en el la muerte de esa mujer, cuyo cuerpo no presentaba signos de violencia.

Inicialmente, el sumario penal que se instruye por este luctuoso suceso está caratulado como «averiguación de causales de muerte».

Ese expediente quedó radicado en la UFI 2 que en el Palacio de Justicia de Azul conduce el fiscal David Carballo.

Si bien continúa siendo materia de investigación lo ocurrido con la mujer, fuentes allegadas a la instrucción de esa causa no descartan que se haya suicidado.

Un cuerpo flotando en el arroyo

En la noche del miércoles, minutos después de la hora 22, dos personas que estaban pescando en el Parque Municipal «Domingo Faustino Sarmiento» fueron quienes vieron cómo la correntada del Arroyo Azul arrastraba un cuerpo.

Inmediatamente, ambos dieron aviso de lo que estaba pasando al 911, el teléfono de emergencias de la Policía, por lo que instantes más tarde efectivos de seguridad del Comando de Patrullas y del Destacamento Bomberos se hicieron presentes en el lugar donde había sido observado el cuerpo.

Teniendo en cuenta que era arrastrado por la corriente, policías tuvieron que meterse al agua para rescatarlo, lo cual ocurrió cuando ya se encontraba pasando unos metros la compuerta del Parque, en el sector perteneciente al predio de la Guarnición Ejército Azul.

Una vez rescatado el cuerpo del arroyo se determinó -según lo consignado en un reporte dado a conocer desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Azul- que se trataba de «una persona de sexo femenino mayor de edad, carente de signos vitales».

El deceso de la mujer había podido ser constatado en el lugar por un médico, luego que fuera convocada una ambulancia del SAME para intervenir en lo ocurrido.

Los investigadores lograron también en ese entonces identificar a la mujer, de quien este miércoles que pasó sus últimos instantes con vida la ubicaban protagonizando un incidente con una expareja suya, según lo informado por voceros policiales.

En ese contexto, durante la tarde de ayer se había recibido un llamado al 911 donde ese hombre solicitaba la presencia de personal policial en su domicilio, después de que en dicho inmueble la mujer se hizo presente y se produjo un incidente entre ambos.

Pero para cuando efectivos del Comando de Patrullas concurrieron a esa vivienda la mujer ya se había retirado. Y la búsqueda que iniciaron para localizarla en aquel entonces no arrojó resultados positivos.

Al entrevistarse los agentes del CPA con el vecino que llamó al 911, les refirió que tiempo atrás habían sido dictadas desde la Justicia diferentes medidas cautelares entre su expareja y él. Y que una de esas mandas judiciales había expirado días pasados, la cual consistía en una prohibición de acercamiento.

También ese hombre les dijo a los policías que la mujer concurrió el miércoles por la tarde a su casa y que «había causado disturbios» en la previa a retirarse, sin que después los efectivos del CPA que salieron a buscarla pudieran localizarla.

Según se sospecha, luego de que protagonizara ese incidente con su ex se habría dirigido a un sector del Arroyo Azul para arrojarse al agua. Al parecer, con intenciones de suicidarse; aunque por el momento se ignora en qué lugar del arroyo aquella situación sucedió.

«En principio el cuerpo no tenía ningún tipo de lesiones cuando pudo ser rescatado del arroyo, por lo que creemos que se arrojó al agua con intenciones de quitarse la vida después de que había estado con su expareja. Al irse de la casa de ese hombre, supuestamente, se tira al agua y pierde la vida», le había dicho anoche a este matutino un vocero ligado a la investigación de lo sucedido.

De acuerdo con lo también referido oficialmente, la mujer fallecida ayer miércoles se encontraba inmersa en una situación de extrema vulnerabilidad. Además, poseía un Certificado Único de Discapacidad (CUD) y estaba bajo tratamiento en salud mental.

Una resolución judicial

Hoy jueves, desde el Juzgado de Familia son asiento en Azul su titular, el magistrado Federico Berlingieri, dio a conocer una resolución que indicaba que en los medios no podía publicarse la identidad de la fallecida.

Lo decidido fue en respuesta a una presentación impulsada por los familiares de esa mujer, que se tradujo en el dictado de la referida medida cautelar, la cual -escribió el Juez en lo resuelto- «se exhibe como indispensable para salvaguardar la integridad psíquica» de quienes forman parte del grupo familiar de la fallecida, entre los que hay menores de edad.

Ese pedido fue formalmente presentado desde la Asesoría de Menores e Incapaces ante el Juzgado de Familia, en busca de la «protección» de los menores y demás familiares de la mujer hallada muerta este miércoles por la noche en el Arroyo Azul. Y se solicitaba, algo que finalmente el magistrado Berlingieri avaló, que «se restrinjan y eliminen de las publicaciones realizadas por los distintos medios de comunicación y redes sociales los comentarios de terceros vinculados al suceso o a la persona fallecida».