El Clero de la Diocesis de Azul tuvo su retiro anual

Durante los días 8 al 12 de septiembre se realizó el Retiro anual del Clero en el Seminario Diocesano guiado por Fray Carlos Azpiroz Costa op, Arzobispo de Bahía Blanca.

El mismo finalizó el día viernes con la Santa Misa en el Monasterio Trapense N. Sra. de los Ángeles presidida por el Obispo de Azul, Monseñor Hugo Manuel Salaberry sj.

Además, el domingo se realizó el Jubileo de la Vida consagrada en el Monasterio de la Madre de Cristo congregando a las Comunidades contemplativas, de vida religiosa, Institutos de vida secular y Orden de Vida Consagrada.

Finalizó con la Procesión organizada por el Monasterio y la Misa celebrada también por el Obispo.