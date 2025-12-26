El Paraíso fue una opción de los olavarrienses para pasar la Navidad

El Balneario y Camping El Paraíso en Laprida volvió a ser uno de los lugares elegidos por vecinos y vecinas de Olavarría para celebrar la Navidad al aire libre. Durante la jornada del 25 de diciembre, el predio recibió a familias y grupos de amigos que compartieron el día en contacto con la naturaleza, entre actividades recreativas, agua, artesanos y momentos de encuentro.

La celebración reunió no solo a olavarrienses, sino también a visitantes de distintas localidades de la región como Benito Juárez, Tandil, Chillar, Azul, General La Madrid, Coronel Pringles, San Jorge, La Garma y Eugenio Barra, además de turistas de paso y personas provenientes de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

El movimiento registrado permitió recorrer los distintos rincones del balneario y camping, que se consolidó una vez más como una alternativa elegida para fechas especiales, combinando descanso, recreación y paisaje natural.

Desde el espacio agradecieron a quienes eligieron El Paraíso para celebrar la Navidad y recordaron que el predio permanece abierto durante la temporada para seguir recibiendo visitantes y acompañar nuevas jornadas de disfrute al aire libre.