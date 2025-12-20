En Tandil identificaron al presunto autor de amenazas a la Senadora Patricia Bullrich

Fuente ABCHOY

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo un allanamiento en un domicilio particular de la ciudad de Tandil, en el marco de una investigación penal por amenazas dirigidas contra la senadora nacional Patricia Bullrich.

El operativo tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle General Roca al 1500. El procedimiento fue el resultado de una serie de tareas investigativas que se iniciaron en el mes de octubre, orientadas a rastrear el origen de las intimidaciones recibidas por la legisladora.

La causa se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal N.° 1 de Azul, encabezado por el Dr. Gabriel Hernán Di Giuglio, con la intervención de la Secretaría N.° 4 del Dr. Rodolfo Pablo López. En Tandil, las actuaciones cuentan con el respaldo de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tandil, a cargo del Dr. Marcos Silvagni.

Gracias a las pericias tecnológicas y el seguimiento de pistas digitales, las autoridades lograron geolocalizar el domicilio en nuestra ciudad e identificar al presunto autor de los hechos.



Resultados del procedimiento

Durante el ingreso al inmueble, los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tandil procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación directa con el envío de las amenazas.



Documentación de interés para la causa.

Asimismo, se procedió a la notificación formal del investigado sobre el inicio de la causa penal en su contra. Cabe destacar que, por estrictas disposiciones de la Fiscalía interviniente, no se ha dado a conocer la identidad del implicado, quien permanece supeditado al proceso judicial.



Compromiso institucional

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la PFA, se emitió un comunicado reafirmando el compromiso de la fuerza en la provincia de Buenos Aires —y específicamente en la jurisdicción de Tandil— para combatir delitos que vulneren la seguridad de los ciudadanos y actuar con celeridad como auxiliares de la Justicia Federal.