Juego clandestino en Azul: tres personas detenidas en una causa por asociación ilícita

En el marco de una investigación penal por juego clandestino y asociación ilícita, este viernes por la tarde se concretaron tres detenciones en la ciudad de Azul, como resultado de una causa que tramita en el Departamento Judicial local.

Las actuaciones se enmarcan en el expediente caratulado “Asociación ilícita (art. 210 del Código Penal) y Juego clandestino (art. 301 bis del Código Penal)”, con intervención de la UFI N° 13, a cargo del fiscal Adrián Peiretti, y del Juzgado interviniente, a cargo del juez Federico Barberena.

Los procedimientos se llevaron a cabo alrededor de las 18 horas en dos domicilios de la ciudad, ubicados en calle 100 al 1200 y en Pasaje 2 y calle Rivas. Como resultado, fueron detenidos Ángel Jesús Brondino (38), Cristian Alejandro Brondino (35) y Rocío Brondino (30).

Según se informó oficialmente, la investigación se inició a partir de una denuncia radicada el 16 de julio de 2024, realizada por una persona que atravesaba una recaída en su adicción al juego online. La víctima manifestó haber gastado cerca de un millón de pesos en pocos días, adquiriendo fichas de apuestas a Rocío Brondino, quien —de acuerdo a la pesquisa— cumplía el rol de “cajera” dentro de una organización clandestina denominada “Flor de Plata”.

Las tareas investigativas permitieron establecer que la red recibía numerosas transferencias diarias de distintos clientes de Azul, y que los montos más elevados eran derivados a administradores ya identificados, con domicilios en Lomas de Zamora y Lanús.

Desde los organismos intervinientes se remarcó que este tipo de procedimientos no solo apuntan a combatir el delito organizado vinculado al juego ilegal, sino también a prevenir la ludopatía, una problemática que genera creciente preocupación por la facilidad de acceso a plataformas de apuestas online, especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

La ludopatía en edades tempranas puede provocar consecuencias graves a nivel emocional, familiar y social, por lo que se insiste en la necesidad de concientización, control, acompañamiento temprano y un rol activo de las familias y las instituciones educativas.