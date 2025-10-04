Mar del Plata: un jubilado ganó más de $300 millones en la Quiniela Plus

El hombre jugó en una pequeña agencia ubicada cerca de el mar, en la zona de Playa Serena. La dueña dijo que ya entregaron varios premios del Quini 6 y que «traen suerte».

Un jubilado de Playa Serena se convirtió en millonario tras ganar más de 300 millones de pesos en el sorteo N°.12571 de la Quiniela Plus, realizado el pasado 27 de septiembre.

El hombre había hecho su jugada en la agencia “El Muñeco”, ubicada en Calle Cero al 7500. La noticia generó alegría en el barrio, especialmente en la dueña del local, Sofía, que apenas lleva un año al frente de la agencia. “Estamos muy felices por el ganador, ya que es un jubilado que realmente lo va a saber disfrutar”, expresó.

En tanto, Sofía destacó al portal marplatense 0223 que, aunque la agencia «es nueva», ya entregaron varios premios de Quini 6 y ahora este de la Quiniela Plus. «Traemos mucha suerte», subrayó, e invitó a los vecinos a acercarse y probar la fortuna. (DIB)