Preocupación en Azul tras la aparición de varios perros muertos en la zona del Balneario

El Municipio de Azul emitió una alerta a la comunidad ante la mortandad de varios perros por un presunto envenenamiento ocurrido en el Balneario Municipal y zonas aledañas.

Desde el área municipal se solicitó a la población no recorrer espacios públicos con mascotas y no tocar animales que presenten signos compatibles con envenenamiento. Además, se recomendó extremar los cuidados para que perros y gatos permanezcan dentro de las viviendas.

El hecho se habría registrado entre la noche del día de ayer y las primeras horas de la mañana de hoy. Tras tomar conocimiento de la situación, la Dirección de Veterinaria, dependiente de la Secretaría de Salud del Municipio, inició el seguimiento del caso.

Asimismo, se realizó la denuncia policial correspondiente y el Municipio se encuentra acompañando la investigación para determinar con precisión lo sucedido.