Lacunza criticó el impuesto a la riqueza: “desalienta la inversión y la producción”

El ex ministro de Economía de Cambiemos, Hernan Lacunza, rechazó hoy la aplicación de aporte extraordinario de las grandes fortunas porque, según dijo, “desaliente la inversión y la producción”.

“El impuesto al patrimonio ya existe: se llama Bienes Personales y alícuota máxima aumentó de 0,25% en 2018 a 1,25% en 2020 para bienes en el país y a 2,25% para bienes en exterior. Con “aporte solidario” puede alcanzar 4,75% y 7,5%, respectivamente”, afirmó uno de los referentes económicos de la oposición.

Para el ex ministro de Economía de la Nación y la provincia de Buenos Aires, “activos no es patrimonio, no permite desgravar pasivos ni bienes de capital para producción (campos, por ejemplo) ni ahorros (plazo fijo, bono) que financian el crédito privado y al Estado. Desalienta la inversión y la producción. Por apropiarse de la foto daña la película”.

“El destino específico engañoso: siempre, siempre, un recurso adicional financia el gasto más superfluo (gasto político, no vacunas Covid). Si hago horas extras para comprar una heladera y me voy de vacaciones, el sobre-esfuerzo es para las vacaciones, no para la heladera”, aseguró el economista de Juntos por El Cambio.

Lacunza afirmó que con respecto al federalismo tributario “es eficiente dejar los impuestos patrimoniales para las Provincias (Inmobiliario) y los gravámenes para los flujos de ingreso y gasto (Ganancias, IVA) a la Nación”. (DIB)