Laplace contra el CEO de Loma Negra: “Que se dejen de llorar en despachos oficiales”

En declaraciones a LU32 Héctor Laplace desmintió a Sergio Faifman, CEO de Loma Negra. Pidió que la empresa “deje de mentir”.

El Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Oscar Laplace, habló en la mañana de este lunes con Radio Olavarría donde hizo referencia al conflicto entre Minerar y el sindicato. Desde las declaraciones del CEO de Loma Negra, Sergio Faifman, el conflicto ingresó en una escalada de reproches mientras continúan las negociaciones.

Laplace le contestó a Faifman y aseguró: “parece que Loma Negra anda mejor en los medios y en los despachos oficiales que con la gente. Pero no me llama la atención, hay algo que ha dicho estos días en los que tiene razón “los que pierden son los trabajadores” pero se olvidó decir que no solo pierden los trabajadores con este conflicto que hace años vienen perdiendo. Los trabajadores hace añares que vienen perdiendo” y sostuvo: “es un reclamo absolutamente legal, estamos hablando de una cantera que pertenece a la fábrica Loma Negra y para lo único que se utiliza la piedra que se extrae de esa cantera es para la fabricación de cemento”.

El Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina dijo, además: “si hoy hay dos hornos parados es porque no tienen piedra es decir la piedra va a hacer cemento, entonces corresponde que a los trabajadores le apliquen la convención colectiva de trabajo de cemento. Esto es una cuestión legal y no de antojo”.

Laplace reconoció las actas acuerdo, mencionadas por el CEO de Loma Negra, en la que el gremio avalaba que los empleados de Minerar estuvieran encuadrados en el convenio de “cal y piedra”. Fue en este punto donde dijo: “se olvida decir que en el 2013 se hizo esa acta para que la gente no siga perdiendo”.

“Es mentira”, dijo Laplace en referencia a los dichos de Faifman que los trabajadores de “cal y piedra” gana más que los trabajadores que se encuentran encuadrados en “cemento”. Laplace sentenció que “no se puede tratar de explicar que los culpables son los trabajadores y los irracionales los dirigentes del sindicato”.

Laplace, máxima autoridad de AOMA a nivel país, afirmó: “se miente cuando se dice que la gente no quiere AOMA, la gente que pasa a L ´Amali I es que se desafilien del sindicato” y aseguró con firmeza “a nosotros no nos cambia la vida la afiliación de un trabajador, sino queremos que se aplique el convenio colectivo de trabajo”.

El Secretario General de AOMA sostuvo: “a todas luces queda claro que Loma Negra extorsiona a la gente”.

Laplace aseguró “estamos pidiendo que se aplique el convenio de la actividad” y agregó: “el encuadre legal lo tiene que resolver Loma Negra, pero estamos en un diálogo de sordos. Siguen tildando de irracionales un reclamo y mintiendo”.

“La gente de Minerar no cobra 110 mil pesos”, resumió Laplace en referencia a los dichos del CEO de Loma Negra.

Laplace habló del futuro de la negociación: “es muy sencillo, Loma Negra va al Ministerio de Trabajo y dice que no aplica el convenio de cemento. Si esa es la posición la situación seguirá como ahora. A mí no me gusta jugar con la gente, no nos destacamos con esto. Ahora resulta que cuando nos encontramos con gente de Loma Negra nos dicen: NO. Nosotros hemos presentado alternativas, nosotros queremos dialogo, pero no un diálogo de sordos. El diálogo de sordos lo establece Loma Negra”.

“Que se dejen de llorar en despachos oficiales”, afirmó Laplace sobre Loma Negra en el marco de la negociación.

Sobre el final de la entrevista dijo “Loma Negra supo ganarse un lugar en Olavarría, hoy tenemos que reconocer que en el pasado fue un ejemplo hoy prima una cuestión económica”.

