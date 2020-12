Laplace le responde a Loma Negra: “Si falta cemento en la Argentina los culpables no son los trabajadores”

El secretario general de AOMA nacional, el sierrabayense Héctor Laplace, salió al cruce y le contestó fuertemente a la empresa Loma Negra, que emitió un comunicado culpando a los trabajadores de la falta de cemento. El dirigente minero analizó la situación actual, confirmó que las negociaciones continuarán el miércoles en el Ministerio de Trabajo y recordó que hay convenios firmados que respaldan la situación del Sindicato, además de reclamar con firmeza el encuadramiento de los obreros de Minerar.

No se hizo esperar la respuesta de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) en este conflicto que mantiene con la empresa Loma Negra desde hace más de un mes, ya que la multinacional cementera –dueña de Minerar, que explota la piedra que es triturada para producir cemento- no tiene intenciones de encuadrar el personal de la mencionada cantera en la rama Cemento. Los tiene en la rama Cal y Piedra, lo que conlleva a que los trabajadores pierdan derechos y, fundamentalmente, beneficios económicos, además de estar encuadrados en la categoría que corresponde.

Hace 27 días que hubo una conciliación obligatoria, que terminó hace unos días y el Ministerio de Trabajo de la Nación determinó una prórroga de 5 días más para encontrar una solución, pero la solución no llega porque Loma Negra (que tiene capitales brasileños de Camargo Correa) no quiere reconocer lo que firmó primero en 1989 y posteriormente en 2007, por lo que de alguna manera está borrando con el codo lo que escribió con la mano.

Por lo tanto Héctor Oscar Laplace, secretario general nacional de AOMA, salió al cruce para responderle a la posición que en forma pública mostró la empresa Loma Negra respecto de la situación que se vive con una de sus “hijas menores”, Minerar, y también el dirigente minero habló sobre distintos aspectos relacionados con este conflicto que no parece tener una salida clara y rápida, y que ponga el orden que se exige para los trabajadores.

¿Héctor, cómo está la situación en este momento?

La gente de Minerar, la cantera que es de Loma Negra, está parada en este momento. Todo esto en medio de una conciliación obligatoria citada por el Ministerio de Trabajo de Nación el jueves pasado y que este sábado la hemos recurrido, porque consideramos que es ilegal. Ya tuvimos un proceso de conciliación y había terminado, y la empresa no ofertó ninguna medida tendiente a resolver el problema de fondo, que es el encuadramiento correcto al convenio de la rama Cemento. Y desde AOMA continuaremos apoyando a los trabajadores y también a AOMA Olavarría en esta lucha que estamos llevando a cabo.

Tema que la empresa no quiere tratar en ninguna reunión…

Ellos de ese tema no quieren hablar. Tuvimos cuatro días más de conciliación hasta el lunes pasado y no hubo acuerdo, porque no había alternativa del encuadramiento. Convengamos que los trabajadores están perdiendo salario y también beneficios propios de la actividad del Cemento, que es la actividad que ellos desarrollan. Porque Minerar es una empresa que le brinda la piedra a Loma Negra para producir cemento. Estamos hablando de piedra caliza, que es exclusiva para Loma Negra y todas sus plantas.

Parece que el panorama no tiene vías de solución…

Hay negociaciones privadas. Hoy (sábado) Minerar hizo un intento directo con los trabajadores en la propia cantera y los trabajadores rechazaron cualquier negociación por fuera del sindicato. Por lo cual continúan las medias de fuerzas de paro total de actividades, y el miércoles hay una citación en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahí va a estar AOMA nacional y la Seccional Olavarría, con la gente de Loma Negra y Minerar, obviamente, para u nuevo encuentro y ver si encontramos la solución.

Llama la atención la suspensión de los trabajadores…

Fue una jugarreta armada por la propia empresa Minerar. Porque cuando estábamos en la conciliación voluntaria, suspendieron 12 trabajadores por diez días a cada uno. Con este argumento solicitaron al Ministerio de Trabajo que tome cartas en el asunto y en este caso el Ministerio, con esta nueva argumentación, aplicó nuevamente la conciliación. Fue para ganar tiempo, pero sin negociar las cuestiones de fondo. Quisieron cambiar el eje de la negociación, cosa que hemos rechazado y ante las suspensiones se tomó la decisión, en asamblea con los trabajadores, de no entrar a trabajar hasta tanto se resuelven los problemas existentes. Situación que hoy perdura.

También el Ministerio pareció tomar partido por la empresa

El Ministerio, por su posición en primera instancia y teniendo en cuenta el comunicado que ha sacado Loma Negra este sábado, queda claro que la jugarreta política es muy evidente. Se pretende culpar a los trabajadores de la falta de cemento en la Argentina y no es así. En primer lugar manifiesto que es algo totalmente incorrecto, y hay una segunda situación a tener en cuenta y es que estamos en una pandemia, que en la propia planta de Loma Negra tenemos casi 50 trabajadores privados de ir a prestar servicio producto de contagios, porque hay contactos estrechos y hay personal de riesgo, lo que motiva que -por ejemplo- un sector como la embolsadora –en la que normalmente trabajan 22 personas- hoy estemos con 8, 10 o 13 personas, por lo cual es indudable que no se puede alcanzar el ritmo de despacho con esa disminución de personal. Y al margen de ello, manifiesto que el problema de falta de cemento en el mercado no es por falta de provisión de los establecimientos cementeros de la Argentina, más bien habría que revisar la cadena de comercialización para ver quién se queda con la producción y el despacho actual de bolsas de cemento que casi que alcanzan una súper producción y despacho que está hoy como en los mejores momentos. Cemento a granel es diferente, ya que está en un 40 por ciento menos porque nos falta obra pública.

Loma Negra, en el comunicado que dio a conocer este sábado, culpa a los trabajadores

En el comunicado de Loma Negra llama la atención que denuncia a sus propios trabajadores y a dirigentes sindicales. Pero en ese extenso comunicado en ningún lado pone algo sobre la precarización pretendida para con esos propios trabajadores, que lleva a cabo a través de contrataciones y subcontrataciones. Sólo basta ver los números de costos laborales que tiene Loma Negra con otros grupos empresarios de la Argentina -números que por otra parte son públicos- para darse cuenta de la precarización que lleva adelante este grupo empresario. Aoma lo que busca es lo que por ley le corresponde: la aplicación del convenio de la actividad. Convenio, inclusive, firmado por la empresa en el año 1989 y homologado por la autoridad administrativa de Trabajo. Y ahora Loma Negra lo desconoce. O pretende desconocer. Además de esto, es un convenio firmado entre la Asociación Fabricantes de Cemento Portland y AOMA en 2007, en el que se comprometieron a la destercerización de los puestos permanentes, también rubricado por la empresa Loma Negra que hoy pretende desconocer. En conclusión, si falta cemento en la Argentina los culpables no son los trabajadores.