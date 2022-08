Larreta en Olavarría: «No hay manera que la Argentina crezca con este nivel de inflación»

A un año y cuatro meses del cambio de gobierno, el líder de Juntos llegó a nuestra ciudad con un altísimo perfil de precandidato presidencial. Criticó a Sergio Massa porque no presentó un plan y dijo que su llegada al gobierno es «solo un cambio de nombres».

El Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta llegó a Olavarría y no ocultó sus intenciones de ser Presidente de la Nación. Su precandidatura dentro de Juntos no la ocultó en ningún tramo de la conferencia de prensa que realizó en nuestra ciudad escoltado por el intendente Ezequiel Galli.

El intendente de Olavarría es uno de los principales Jefes Comunales de la provincia de Buenos Aires que abiertamente acompaña la precandidatura presidencial de Larreta. Larreta tomó contacto con vecinos y comerciantes; recorrió Cementos Avellanedas y como cierre de su gira por Olavarría compartió un encuentro reservado con dirigentes locales.

Gran parte de la conferencia de prensa versó sobre la economía y la economía de los próximos años. Con tono moderado, aunque crítico respondió al principal interrogante por estos días: ¿cuál sería su plan económico?

Dijo al respecto, “los más importante que estamos haciendo es trabajar en plan, que es lo que le falta a este gobierno. Argentina necesita un plan integral, un plan económico que nos diga cómo vamos a crecer, cómo vamos a volver a desarrollarnos, en qué sectores, en qué regiones del país. Tenemos que tener un plan que sea Federal. A partir de esa definición cómo se van a generar los recursos para invertir en las industrias de mayor nivel de mano de obra, de las industrias que exportan, Argentina tiene que duplicar sus exportaciones, el nivel de exportación de Argentina es bajísimo.”

Horacio Rodríguez Larreta dijo que para que todo lo anterior sea posible primero hay que “estabilizar la economía, no hay manera que la Argentina crezca con este nivel de inflación. Estamos estudiando el ejemplo de otros países. Yo estuve en Israel hace cuatro semanas, Israel fue uno de los casos exitosos se logró bajar una inflación del 500%.”

Aseveró que, “estamos trabajando de forma integral, falta un año y cuatro meses para el cambio de gobierno. Tenemos más de cien profesionales alrededor de la Fundación Pensar, un equipo económico que hoy está coordinado por Hernán Lacunza, también trabaja Luciano Laspina y consultamos con otros economistas del espacio. Estamos trabajando con un plan de Juntos por el Cambio. Lo estamos haciendo con mucha seriedad. Para que la Argentina salga adelante tenemos que tener un plan.”

Dijo que habría una filosofía de gestión del gobierno de la Ciudad que podría llevarse al gobierno de la Nación: “Todo lo que hicimos en la ciudad estuvo perfectamente planificado, todo es producto de un plan. Esa filosofía y esa forma de trabajar se puede llevar a la Nación”.

Rodríguez Larreta analizó los primeros días de Sergio Massa al frente del equipo económico del gobierno nacional, “un cambio de nombres por sí solo no significa nada, más siendo nombres del mismo equipo de gobierno. Lo que tenemos que ver es cuándo presenta un plan. Argentina necesita un plan integral. Hoy no lo vimos, mal podemos opinar si no hay un plan. El presidente dijo que no creía en un plan y eso me parece una barbaridad. Massa forma parte de la coalición de gobierno y el cambio de nombres no significa nada. Estamos esperando un plan hace dos años y ocho meses”.

Larreta respondió a la pregunta sobre qué tema le plantean los empresarios y aseguró que el principal planteo es “la falta de previsibilidad, no sé sabe qué hará el gobierno mañana. La idas y vueltas no ayudan en nada. Los empresarios necesitan visión de largo plazo. Las grandes inversiones no son para mañana, son para dentro de cinco o diez años, se necesita previsibilidad. Sin previsibilidad no hay crecimiento.”

Más adelante aseveró, “hay que recuperar el Federalismo, la Argentina nunca ha sido tan unitaria como ahora. La concentración de recursos que ha generado el kirchnerismo en el gobierno central es fenomenal. Hay que revertir eso y volver a ser un país Federal.”

