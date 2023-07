Larreta se volvió a diferenciar del estilo de Bullrich: “No es a las trompadas”

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a criticar este lunes el estilo de campaña que lleva adelante su rival en la interna, Patricia Bullrich, y aseguró que el camino que propone la exministra de Seguridad “no funciono”.

“Yo propongo un camino distinto al camino de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo y hay que eliminarlo o al camino de que todo empieza de cero porque todo lo que hizo el anterior es una catástrofe”, dijo Larreta en declaraciones a Radio con Vos.

Y agregó: “Ese camino nos condujo a inflación, inseguridad, frustración… Yo propongo algo distinto. No es a las trompadas, no es a los gritos. La Argentina tiene problemas hace 40 años, como los tiene hoy”.

“Queriendo resolverlo a las trompadas estamos cada vez peor. Vamos de un lado al otro en un péndulo infernal donde en cada ida y vuelta estamos más abajo. Yo propongo algo diferente, propongo resultados”, manifestó.

Y sentenció: “No es a las trompadas porque eso no funcionó en la historia de la Argentina. Uno no impone su voluntad, si ganas la elección por un voto no sos el dueño de la verdad. Aprendamos de nuestra historia, no nos tropecemos con la misma piedra”.

No obstante, el Jefe de Gobierno porteño aclaró que también busca un cambio profundo con sus propuestas. “Yo creo que hay que ir con un cambio a fondo, en cada uno de los aspectos de la vida pública de la Argentina. Ahora, el ‘cómo’ hace toda la diferencia, entre lograrlo y no. Queriendo imponer el cambio a las trompadas, la voluntad de uno contra la del otro por medio voto… Mirá cómo estamos. Esta cosa de amigo-enemigo, donde la política es una guerra, hay que matar al otro”, dijo.

“A los narcos hay que meterlos presos, pero hay que ir a laburar. No es a los gritos”, consideró. En otro orden, al referirse a los planes sociales, el jefe de Gobierno insistió en la necesidad de “sacar a los intermediarios” porque “ellos usan ese poder para exigirle a la gente que vaya a las marchas”.

Por su parte, Rodríguez Larreta también se pronunció sobre el acto que llevó a cabo el oficialismo este domingo, en el inicio del llenado del gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló y destacó el avance de la obra del oficialismo como un beneficio.

“Por supuesto que me puso contento la inauguración del gasoducto, es un avance para la Argentina. Es un proyecto que se diseñó en el gobierno de Mauricio Macri. Más allá de las demoras que hubo de 2 o 3 años, se tomó un proyecto muy parecido al que se había elaborado en ese momento. Es un avance, me parece increíble que a alguien no se pudiera ponerlo contento en la Argentina. Hay que continuarlo al gasoducto”, sostuvo el referente de Juntos por el Cambio.

Por último, volvió a marcar sus diferencias con dirigentes de su fuerza y sus críticas al gobierno nacional. “Acá hay que estudiar los temas, no es con slogans, no es a los gritos. Hay que estudiar, profundizar los temas, entender qué mercado hay, preverlos. Hoy hay regulaciones que te coartan la posibilidad de producir y exportar energía, tenemos mucho para crecer por ese lado”, expresó. (DIB)