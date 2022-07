Las empresas de turismo cruzan a Batakis por su “desafortunada frase” sobre “el derecho a viajar”

La ministra de Economía, Silvina Batakis, apuntó a los dólares que se van por los viajes de argentinos al exterior y afirmó que “el derecho a viajar colisiona, o tensiona, con el derecho a la generación de puestos de trabajo”. Enseguida le respondieron desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que en un comunicado se refieren a la “desafortunada frase” de la funcionaria y afirman que “la incapacidad de generar divisas, empleos y oportunidades, es de los funcionarios, no del turismo”.

Las palabras con las que Batakis habló de la salida de dólares de los viajeros en el canal TN fueron consideradas por Gustavo Hani, presidente de Faevyt, como “una frase desafortunada de la ministra de Economía que no tiene ningún sustento con la realidad”. El empresario añadió que “desde Faevyt nos ponemos a disposición [de la funcionaria] para darle toda la información que necesite sobre el funcionamiento de nuestra industria”.

Hani afirmó que “el turismo emisivo también genera puestos de trabajo en cada rincón del país a través de las más de 5.000 agencias de viajes, de los empleados de las aerolíneas, aseguradoras, etcétera. La ministra confunde las compras en el exterior -que en muchos casos coinciden con una oportunidad cambiaria- con los viajes al exterior que, en su gran mayoría y contrariamente a lo que quiere instalarse, no son por placer, sino por alguna necesidad o compromiso ya sea laboral, deportivo, educativo, formativo, científico o de salud”.

“Las medidas limitantes fracasaron”

El presidente de Faevyt insistió: “La incapacidad de generar divisas, empleos y oportunidades es de los funcionarios, no del turismo. Tomar medidas como el Impuesto País, el anticipo de Ganancias, la cancelación de las cuotas para viajes al exterior con tarjetas de crédito, etcétera, está comprobado que fracasó, no solo no cumplen con los objetivos para las que fueron creadas sino que no hacen más que limitar a una industria pujante que da empleo genuino en cada rincón de Argentina”.

Según Hani, cuyas palabras fueron transcriptas en el comunicado de la Federación, “es hora de que se deje de considerar en la cuenta turismo el movimiento de las tarjetas de crédito en moneda extranjera. Este movimiento representa actualmente el 75% de la cuenta turismo, a pesar de que su relación directa es con el comercio online y no con nuestra industria. Las mismas medidas y declaraciones de siempre traerán, ni más ni menos, que los mismos resultados: ni dólares, ni trabajo, ni producción y una gran frustración para quienes necesitan -por distintas razones- viajar al exterior”. (DIB) MM

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp