Las licencias apócrifas que opacaron el avance la campaña

Por Volver a las Fuentes: Alexis Grierson y Josefina Bargas

La política en Rufino Fal y Moreno

Vinieron precandidatos a gobernador, a presidente, las referencias principales de los espacios que buscarán gobernar en Olavarría desde diciembre y aún así no fue el tema de la semana. Todo un síntoma. Y un llamado a la reflexión: si ni siquiera se cerraron las listas, ¿este será el tono de la campaña?

De definición de causas armadas a reuniones grabadas, de desmentidas, pedidos de rectificación y el rol de la Justicia, que tuvo novedades incluso a medianoche de este sábado con el ingreso de un conocido abogado que representará a la víctima que terminó siendo acusado de falso testimonio y un montón de cuestiones que aún no cierran, ni para el Frente de Todos ni para el Municipio.

El caso es un Elige tu propia aventura: lo concreto es que un taxista presuntamente estafado por otra persona tomó la decisión de exponer la situación primero ante el Municipio, luego ante un espacio político, y en la Justicia declaró (luego de darse por aludido en los medios) algo que, hasta el momento, tiene un audio presentado horas después desmintiendo sus propios dichos y con una denuncia en contra por falso testimonio.

Todo surge de una demanda de la que nadie sabía nada, solo el titular de un medio de comunicación que, incluso, le pasó la IPP a un funcionario para que sepa de qué estaba hablando al momento de realizar las consultas.

¿De qué se trataba? Un mail anónimo que llegó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial derivó en el inicio de una causa penal contra un hombre por la venta de licencias de conducir apócrifas. En dicha demanda, una de las víctimas (un taxista) mencionaba a un funcionario municipal del que figuraban sus datos, pero no estaba acusado formalmente ni mucho menos: solo aparecía como “un contacto en la Municipalidad”. El acusado, por lo que se desprendía del texto de la demanda, era un hombre que no tenía relación alguna con ninguna de las partes. Es más, nadie lo conoce.

Una segunda demanda iniciada por la comuna el 30 de mayo tras encontrar al menos cinco licencias apócrifas en controles (un detector adquirido meses atrás por el Municipio permitía, en controles, dar cuenta de este tipo de licencias) generó una auditoría de la ANSV en las oficinas de Licencias de Conducir, donde informalmente se habría comunicado que “todo está en orden”. Incluso, se hizo especial énfasis en el sector donde se encuentra el material con el que se imprimen las licencias y donde no se habrían encontrado faltantes de ningún tipo, por lo que no podrían haberse generado allí. Esto, reiteramos, se dio en el marco de contactos informales.

Pero la sospecha llegó después: ¿por qué causa había impulsado la auditoría desde la ANSV? ¿Por la realizada por el Municipio o por la que realizó en el mes de marzo la Agencia Nacional? Aquí se dejó saber una primera acusación: ¿es válido de sospecha que un organismo a nivel nacional impulse una denuncia basada en un correo anónimo como fuente principal?

Otro dato que se despegó en primera instancia es que se reconocieron reuniones entre un funcionario municipal y el taxista que presuntamente fue víctima de estos carnets truchos, pero el contenido del encuentro habría sido utilizado en la demanda de forma tergiversada e, incluso, de una forma totalmente distinta a la que se dio. Ya en este punto había sospechas del rol del taxista, más allá de los señalamientos hacia la presunta utilización política de la ANSV para “perjudicar al Municipio”.

Lo concreto es que la demanda la tomó la UFI N°4 pero rápidamente pasó a la UFI N°10 para “unificar” con la causa iniciada por el Municipio que ya había iniciado su investigación por “falsificación de documento público”. En este punto, llegó…

El testimonio

El secretario de Gobierno Hilario Galli sorprendió, a las pocas horas, con un contundente y duro posteo acusando a la agrupación La Cámpora de “caerse las caretas” y que de esta forma “se descubrió cómo operan y mienten”. Sumó, además, que tres integrantes de la agrupación le habrían ofrecido dinero al taxista para que incrimine al funcionario municipal en cuestión.

En ese posteo se muestran partes de la declaración judicial. En lo poco que se logra ver -horas después se filtró la declaración- el hombre dice que escuchó sobre el tema y su rol en medios de comunicación (particularmente en una radio), algo que más allá de que generó avances en la causa, sorprendió dado que sólo se trataba de una denuncia y que ya había generado menciones públicas.

De la radio (donde se presentó enojado por dicha mención) fue al Municipio y tras mantener un encuentro para explicar su postura, fue a fiscalía donde espontáneamente declaró que se había reunido con “dos hombres (uno medio pelado) y una mujer (esposa del hombre medio pelado)” y tras contar lo que le sucedió le propusieron denunciar el hecho no sólo en la Justicia sino en los medios. A cambio, se le daría el dinero que “perdió” en el pago de una coima a efectivos policiales en Mar del Plata tras detectar que su licencia era apócrifa, algo que desconocía y por la que había pagado entre 30 y 45 mil pesos dado que no podía renovarla por tener deuda con la comuna. Supuestamente, quien lo estafó le dijo que “la licencia era legal” y que el pago extraordinario era para “saltar el paso de la deuda”.

Esto generó una catarata de adhesiones y de repudios sobre la presunta actitud de estas tres personas, que como ya expusieron públicamente podemos ponerle nombre y apellido: se trataba de César Valicenti, Mercedes Landívar y Federico Aguilera.

El propio Hilario Galli sumó detalles en torno a la declaración de la que logró hacerse dado que la Municipalidad se presentó como denunciante: la unificación tiene como “causa madre” la iniciada por el Estado local. “A uno le entra la impotencia de cómo utilizan los organismos estatales, la justicia y algunos medios de comunicación para ensuciar a funcionarios, que son personas y tienen su vida y de repente se encuentran en una causa judicial prácticamente de prestado” dijo.

Hasta ahí parecía una situación confusa, escandalosa pero con un sentido claro. Faltaba una parte.

La grabación

Viernes a la tarde. El Frente de Todos llamó a conferencia de prensa y los tres implicados –Valicenti, Landívar y Aguilera– estaban sentados con la abogada del espacio político, Daiana Tolosa.

Allí, Landívar contextualizó en primera instancia que cuando realizaron denuncias públicas e incluso penales (terrenos, Industrial, desarrollo social) “lo hacemos con mucha responsabilidad”. Y tras señalar todas las causas en las que consideraron que el Municipio está involucrado, desmintieron lo de “causa armada”: “si este funcionario dice eso contradice lo que la propia Municipalidad denunció, que es la existencia de licencias de conducir truchas”.

Y decidió comentar que comenzaría el relato con “la verdad de los hechos”: el taxista en cuestión (a esta altura un claro protagonista de todo el caso) se habría acercado espontáneamente a la sede del Ateneo Néstor Kirchner para contar toda la situación que vivió. Una presunta estafa por una persona que le dio una licencia apócrifa, un control en Mar del Plata, una coima abonada a la Policía, pérdidas por más de 140 mil pesos y el enojo posterior dado que le habían garantizado que la licencia, más allá de cómo la consiguió, era “legal”.

Fue escuchado por empleados del Ateneo, que le respondieron que iban a hablar con sus referentes y “lo iban a llamar” por cualquier cosa. La concejal agregó que luego de comentarle lo sucedido, quienes atendieron al taxista le transmitieron “una cierta intranquilidad, le había generado alguna cuestión y no le cerraba el relato”.

Por la gravedad del caso deciden convocar al taxista, y por esa intranquilidad deciden -y aquí aparece un elemento clave- grabar la conversación, que dura unos 35 minutos y que “claramente se escucha desde el inicio, que entra, hasta que se escucha la puerta cuando sale”. Ante quejas por lo bajo, réplicas y hasta enojos luego de la conferencia, se aclaró que fue solo por resguardo, que no se hizo circular de ninguna manera y que la grabación fue presentada en la Justicia, que deberá decidir si la acepta como prueba o considera que no fue conseguida de forma legal. Pero más allá de eso, hay varios puntos a tener en cuenta.

La grabación fue catalogada como “clarísima, en todo el tiempo le decíamos a esta persona que tenía que hacer la denuncia y que es lo que correspondía”, sostuvo Landivar y agregó que también quedó expreso que “no inducimos ni intimidamos”.

“Uno de los funcionarios le ofreció dinero a cambio de entregar la licencia de conducir” dijo pero rápidamente aclaró que “no voy a tener la irresponsabilidad de decir algo que no es” para evitar dar nombres y avanzar en afirmaciones. Tampoco se le ofreció un abogado y acá aparece un punto llamativo: “dijo que él tiene un abogado y que su abogado le había dicho que tenía que salir públicamente”, agregó Landivar. En diálogo con medios días atrás, desde el Municipio se admitió que el taxista habría expresado lo mismo. Nadie conocía el nombre del abogado. Hace unas horas se conoció que formalmente asumió un letrado, el doctor Roldán. ¿Quién era el abogado anterior?

En el audio, además, el taxista nombró “a dos funcionarios con nombre y apellido”. Uno “lo menciona como su amigo”, otro “dice que le ofreció dinero” y hay un tercer funcionario, “que no quiere dar el nombre, y dice que no lo va a dar pero dice que es el que trabaja con esta red de venta ilegal de carnet de conducir”, sostuvo.

Por todo esto, se presentaron el viernes en fiscalía, dialogaron incluso con el fiscal subrogante de la UFI N°10 quien recibió a los tres integrantes del Frente de Todos, adjuntaron el audio como prueba y prestaron declaración. Acusaron formalmente al taxista por “falso testimonio”. “Nosotros contamos con este audio hace un par de meses, y no hicimos ninguna utilización política”, dijo Landivar y muy movilizada por la situación, expresó que tal como había dicho Hilario Galli “nosotros también tenemos familia, amigos, compañeros de militancia y si no teníamos el audio hubiéramos quedado en una situación de total indefensa”.

César Valicenti, por su parte, pidió a Hilario Galli que se retracte de sus dichos por la escalada de violencia que se generó y porque “quiero creer que este funcionario que salió a culparme en lo personal, y también a mis compañeros, lo hizo en función de ese falso testimonio que dio esta persona (en referencia al taxista) y que no lo hizo con intención política”. De hecho pidió que se retracte y dijo que no lo denunciará porque “sería seguir judicializando las diferencias políticas y nosotros las diferencias políticas de cara a la comunidad las tenemos que manifestar en proyectos de ciudad”.

Y por si faltaban patas a esta situación, tenemos que sumar…

El abogado

A última hora del sábado, se conoció que el doctor Sergio Roldán será el abogado defensor del taxista denunciado por falso testimonio. Dialogó con En Línea Noticias y señaló que su representado “solo quería un acompañamiento del Estado” y que tras una reunión en el Municipio con el funcionario mencionado en aquella causa iniciada por la ANSV “esperó que lo acompañaran a radicar la denuncia o tener algún acompañamiento legal” y como “no se sintió acompañado por el Municipio” acudió al Frente de Todos.

Admitió que también buscaba algún tipo de asesoramiento legal para recuperar el carnet y la plata que había perdido en todo este tiempo y tampoco tuvo respuestas.

“Lejos de tener una solución la reunión terminó siendo grabada” expresó Roldán, que no desmintió el contenido del audio pero señaló, tal como se esperaba, que como fue obtenido de forma ilegal considera que “es un delito y es una prueba que no sirve para el expediente. Las fiscalías piden autorización a los jueces de Garantías para intervenir líneas telefónicas. Desde el punto de vista del derecho penal no tiene ninguna validez”.

De todas maneras y más allá de los dimes y diretes políticos del tema, hay tres cuestiones irrefutables: que el taxista no tiene, al menos según por lo expresado por la dirigencia, un discurso sostenido; que hay un abogado que todo el mundo desconoce, y que en el medio hay 9 personas que habrían sido estafadas con licencias apócrifas. Restará conocer, de esos testimonios, qué se desprende para la causa y lograr obtener un poco de datos concretos entre tanto barro.

Causa que, además, ya tuvo varias declaraciones testimoniales, entre ellas al titular del área de Licencias de Conducir Municipal, Leandro Lanceta, quien explicó el mecanismo de tramitación de una licitación desde el inicio mismo del turno hasta la impresión y entrega del carnet. Y también de la funcionaria provincial que se desempeña en la tarea concreta de imprimir las licencias. Se esperan novedades con el correr de los días.

Para cerrar el tema, bien vale la reflexión: se vivieron días complejos y donde se superaron varios límites que excedieron, por lejos, la política. Si este será el tono de la campaña, dudamos que termine de la mejor forma. En el medio hay un hecho concreto que quedó opacado por la situación política, y con una sociedad enojada en general, en crisis y con muchas complicaciones.

Parece increíble: en siete días habrá un cierre de listas fundamental de cara a todo lo que viene, y aún no le dedicamos una línea. Vayamos hacia ese lugar.

Estreno de candidatura

Como te contamos en la edición anterior, el fin de semana pasado el Frente de Todos -desde el miércoles, Unión por la Patria- oficializó a Maximiliano Wesner como precandidato a intendente.

Y el oficialismo local no resistió: fue directo a esa luz encendida. El lunes por la mañana en la voz del subsecretario de Legal y Técnica municipal, Marcelo Fabbi (ex director de Anses), criticaron que “Wesner decidió hacer silencio y no hablar de las magras jubilaciones que paga la Anses”.

La intención es ubicar al precandidato opositor en su rol de jefe del organismo local y achacarle responsabilidades de la política nacional de jubilaciones y, por extensión, las fallas de la gestión nacional. Pero no es el único objetivo: también es la de remarcar el origen de militancia en La Cámpora de Wesner en cada oportunidad que se les presenta, en contrapartida con la labor del espacio de mostrar al titular de Anses como “algo superador” que excede a la construcción de una sola agrupación política.

“Sectorizar a Maximiliano solo por La Cámpora es faltarle el respeto a las decenas de agrupaciones políticas, sindicatos, dirigentes fomentistas, barriales y vecinos que adhieren a la propuesta y no son de La Cámpora” indicó una fuente a este newsletter dejando en claro que no se desconoce la identidad partidaria pero que este proyecto “va más allá”.

Respaldo de la gobernación

El miércoles Axel Kicillof volvió a Olavarría. Con los ministros Alak y Simone, tuvo una agenda súper intensa de actos y recorridas. Centrada en gestión, como cualquier Ejecutivo en campaña. Ahora, ¿campaña para qué? A Kicillof se lo volvió a mencionar como precandidato a presidente … en unos días lo sabremos.

En la visita, el gobernador entregó escrituras, recorrió el reinicio de la obra del Polo Judicial, la construcción de la Casa de la Provincia (que no estaba en agenda, pero Wesner lo llevó igual), el comienzo de la construcción del barrio Ceco III y cerró con un acto en el PIO donde se entregó la escritura del lote donde se ubica la empresa del presidente del PIO, Jorge Sobarzo. Ese cierre de actividades fue el acto para la militancia, en contraste con el acto de la mañana que había sido institucional y con presencia de representantes municipales.

El segundo acto no fue masivo, pero es cierto que el lugar elegido era más bien distante. Igualmente, se notó la diversidad de asistentes: dirigentes y militantes de múltiples sectores afines.

En todo momento, Kicillof estuvo con Wesner. Pero también estuvo en los dos actos y en la recorrida el precandidato del massismo, Eduardo Rodríguez, quien busca tener un lugar en una interna “en igualdad de condiciones”.

El gobernador se mostró confiado en sus chances de reelegir, pero no confirmó su precandidatura y eligió la respuesta “correcta”: “cuando uno escucha a los compañeros y compañeras, a los sindicatos, está muy contento porque te piden que continúes. Pero siempre (estoy) a disposición de una fuerza que ve que del otro lado están las ideas del ajuste que vuelve”, dijo.

Además, evidenció que Wesner es “su” candidato: “Yo lo veo muy fuerte a Maxi, por supuesto trabajando muy fuertemente con él. Además, lo hemos visto gestionar” dijo.

Estas declaraciones se pronunciaron mientras se daba el cierre de alianzas y el gobernador se pronunció en favor de buscar candidatos “de unidad”. “En cada uno de los distritos hay que resolver la interna y buscar la unidad. Y obviamente los candidatos que más intención de votos y más capacidad tienen de darle una perspectiva, hay que acompañarlos más todavía. Hay que comprender que es un momento de generosidad”.

Por su lado, el precandidato local indicó que “es necesario que el gobernador pueda continuar acompañando a todos los bonaerenses, a los olavarrienses. Es un deseo de todos los vecinos y de todas las vecinas”. Y con ello además proyectó su propia elección para la intendencia: “no tengo dudas de que el año que viene vamos a trabajar de manera mancomunada con Axel. Nosotros desde la gestión municipal y vos desde la gestión de la provincia”.

Los antagonistas

Kicillof tuvo un par de referencias para el Municipio. “No voy a hacer una campaña basada en lo judicial por más que sé que acá en Olavarría hay varios temitas dando vueltas en el terreno judicial” lanzó.

Y sobre el tema vivienda, dejó señalado que “es muy difícil encontrar tierra urbana, más si el Municipio no trabaja activamente para producirlo”.

Además. a lo largo de sus discursos y la conferencia Kicillof dejó numerosas críticas a declaraciones de dirigentes de Juntos, pero también hubo algunas hacia el sector Libertario.

Así el oficialismo provincial disparó a dos puntas y dejó planteadas las disputas que piensa dar.

Por otro lado, también fue destacada la intervención del presidente del PIO. “Nos hemos reunido más veces con Axel Kicillof que con Desarrollo Económico local” dijo Jorge Sobarzo. Informalmente, el titular del área municipal rechazó la afirmación.

El pedido por las PASO

Poco después de que Kicillof pedía “candidatos de unidad”, Eduardo Rodríguez dejó en claro que desde su sector pide una PASO en el Frente de Todos (Unión por la Patria). “En los distritos de la provincia de Buenos Aires donde este espacio no es gobierno podemos tener un acuerdo de competencia electoral” sostuvo.

“Estamos convencidos de que para ganar en Olavarría hay una ventana de oportunidad muy interesante por el desgaste que tiene el Intendente y la gestión de gobierno y porque el escenario electoral es totalmente distinto al de 2019”.

Su valor, según expresó, es “tener la capacidad de convocar a vecinas y a vecinos que no están convencidos o que no están identificados políticamente con este espacio”. Agregó su lectura de que “una interna que le va a aportar a este espacio mucho más volumen para octubre y con la necesidad de discutir muchas propuestas que tienen que ver con cómo recuperamos la transparencia en la gestión municipal, cómo ponemos órdenes en las cuentas públicas del Municipio, como generamos una gestión austera que permita recuperar la capacidad de inversión pública para hacer las obras que tenemos que hacer y que nos reclaman los vecinos de Olavarría”.

“El que gana encabezará y el que pierda acompañará, ha sido en el 2019 y 2021” recordó Rodríguez.

No se olviden de Parra

Desde el espacio que encabeza el empresario devenido en dirigente político fueron claros: “hicimos todo para tener una lista y poder competir en internas, esperemos que el sábado que viene podamos reflejarlo” le señalaron a este newsletter. Con recorridas, volanteadas y una campaña “a pulmón” el espacio que tiene como referencia a Bali Bucca buscará meterse en las PASO de agosto y llegar a octubre.

Si analizamos los dichos del gobernador, está difícil: en pedido de candidatos de unidad, ¿habrá lugar para tres listas? ¿Qué pasará con la ambulancia del sciolismo que recorrerá toda la Provincia junto a Victoria Tolosa Paz?

Un detalle que pasó pero no pasó tan desapercibido: Camino a la Victoria (agrupación que responde a Tolosa Paz) presentó avales para competir en las internas de la Séptima Sección … y se incluyó a Olavarría. ¿Habrá uno o una tapada en la interna? ¿Y si Maximiliano Wesner tiene un rival distinto al que creemos?

Galli, el intendente de Larreta y Santilli

Queda lejano en el texto pero eso no le quita, para nada, su importancia: Ezequiel Galli recibió la visita de Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, y en esta ocasión la particular llegada de Elisa Carrió para mostrar el volumen político del armado del “palomar” no sólo en Olavarría, en la Séptima Sección.

Hubo planteos interesantes, frases a destacar e incluso, con una Carrió especialista en el show pero con frases que dejaron pensando a más de uno. Quedó claro que Galli es uno de los tres jefes comunales del riñón de los precandidatos a presidente y gobernador, junto con Julio Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

Primero, una reunión con referentes de la sección en el Club Estudiantes. ¿Datos para destacar? La importancia que se le dio a la candidata que presentarán en Azul, la referente de Podemos Natalia Colomé. Más allá de la visita a Azul (que fue previa a la de Olavarría), se la vio muy cerca del intendente Galli en todo momento.

Es la “gran apuesta” del jefe comunal como armador seccional y hay mucha expectativa por un posible triunfo en un territorio extraño de por sí. Sin ofender, las elecciones de los últimos años en el vecino distrito hablan por sí solas (2015: ganó el FdT en plena ola amarilla; 2019 ganó Juntos en plena ola del Frente de Todos. Asterisco: el candidato local era el mismo).

Metidos en la estrategia electoral, Galli fue contundente y dijo que la discusión por el “Método de la V” ya casi no existe, que puede haber algún pedido particular (se confirmó horas después que Guillermo Montenegro sería uno de los beneficiados por Larreta y Bullrich) pero que asumió que tendrá internas de mínima contra el bullrichismo, no sólo en Olavarría sino en toda la Sección. “Hay propuestas en todos los distritos” confirmaron a este newsletter.

Y llegó el planteo interesante: si bien en todo momento se dijo que el objetivo “es ganarle al gobernador Kicillof y al kirchnerismo” ahora hay un paso previo que es discutir, dentro de Juntos “dos modelos distintos de país”.

El propio Larreta jugó con los dichos de Ezequiel Galli (con interesantes complementos que hablan de un trabajo fino en mesa de decisiones) y trató de diferenciarse (de Bullrich, sin nombrarla) por la amplitud que presenta en su armado en un contexto de querer incorporar al peronismo de Juan Schiaretti. Es una especie de “grieta dentro de grieta” que llamó la atención.

¿El otro planteo interesante? Lo dio Lilita Carrió al hablar de Javier Milei y los libertarios. No sin antes dejar en claro el objetivo de su recorrida: el acompañamiento incondicional a Diego Santilli en territorio bonaerense. De hecho dijo expresamente que “es el único que le puede ganar al gobernador Kicillof”.

Yendo al tema Milei, se mostró preocupada por “qué educación se le dio a nuestros nietos para que puedan votar por la compra y venta de órganos y por la compra y venta de niños”.

“Acá está la peor falla” y la catalogó como “la tragedia de la educación argentina”. Se mostró tan preocupada que llamó a la “conciencia de los padres, de los chicos, guarda por no llevar sobre su conciencia votar este tipo de cosas” e incluso comparó la decisión con Alemania y el nazismo: “los alemanes llevaron sobre su conciencia y todavía llevan por generaciones la responsabilidad por otras cosas. Yo los interpelo de corazón” dijo.

Más allá de estos dichos, “Lila” se llevó muchas de las miradas por sus expresiones, su forma de ser y dirigirse al resto: todo el tiempo intentó mostrar mujeres de Juntos y comentaba, a viva voz, que “hay muchos mujeriegos” no sólo en la política, sino en general.

Ya sin Carrió, los dirigentes del Pro se trasladaron a un café para reunirse con vecinos. ¿El dato de color? Un cruce con legisladoras e integrantes del Frente de Todos que casualmente estaban en el café que visitó la comitiva amarilla. Bromas, risas por la casualidad y todo siguió su curso.

También hubo una recorrida por el centro de la ciudad la que tuvo, según se expresó, “muy buena recepción” de los vecinos que en ese momento circulaban por allí. Públicamente, se pudo ver a Hilario Galli caminando junto al intendente y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Señal? ¿Casualidad? Es solo una observación.

Las preguntas del cierre de listas

Ya presentamos el panorama del Frente de Todos párrafos arriba, ahora haremos lo propio con los espacios de Juntos.

Un espacio del que pareciera no habrá grandes novedades es del pichettismo, referenciado en el contador Mario Cura: si bien ha habido algunas diferencias como puede suceder en cualquier alianza entre partidos políticos, Cura ha dicho en reiteradas ocasiones que en Olavarría el único referente es el intendente Galli y responderán a sus decisiones. Por el momento, no hubo grandes modificaciones sobre ese tema.

El gran signo de pregunta, hoy, lo plantea el radicalismo referenciado en Evolución. A cargo del comité local, siguen mostrando a Belén Vergel y Sebastián Matrella como potenciales precandidatos a Intendente, pero con un radicalismo provincial y nacional que pareciera acoplarse a las decisiones del Pro.

Eso lo dejaría, en principio, sin lista de referencia salvo que Horacio Rodríguez Larreta permita una “interna de interna” dentro del sector del palomar, algo que hoy parece directamente imposible. Recordemos que el principal referente de Evolución, Martín Lousteau, trabaja en tándem de alianza política con Larreta y será precandidato a Jefe de Gobierno porteño. Enfrentará en internas a Jorge Macri, candidato unificado del Pro.

En diálogo con referentes del espacio, se dijo la típica y archiconocida frase “nada está descartado, todo puede pasar” pero reconocieron las complicaciones políticas, de mínima, de compartir lista con Patricia Bullrich, por ejemplo. “Es difícil explicar eso”. ¿Compartir lista con el Intendente Galli? “También es difícil, pero reconocemos que hay un trabajo dentro de la coalición de Juntos y se decidió seguir dentro, por lo que todo está por verse esta semana”. Serán días de mucho movimiento.

El bullrichismo aún no tuvo definiciones aunque sí movimientos, dado que Andrea Coronel sigue con actividades partidarias, sumando espacios y generando un armado lo más amplio posible para competir contra el Intendente Galli. De hecho, la semana pasada presentó los avales para competir en el nivel local y se reunió con el referente del Pro bonaerense, Juan Pablo Allan. Pero no podemos dejar de lado las posibilidades de Dalton Jáuregui, cuyo referente es Cristian Ritondo que cerró un acuerdo con la precandidata halcón y su precandidato a Gobernador, Néstor Grindetti. ¿Ese acuerdo incluye posicionar a dirigentes y sus estructuras en las listas?

De quien parece que hay menos dudas es del referente del monzoísmo, Juan Zyla, que salvo por algunos pasacalles se posicionó un peldaño debajo de Coronel y Jáuregui. Como los cierres de listas son impredecibles, igual, nunca digamos nunca.

Y no descartemos la suerte del ingeniero Marcelo Spina, que representa a un sector de la UCR que tiene como referencia a Maximiliano Abad, titular del comité Provincia. Justamente, con el diputado provincial marplatense coqueteando con Bullrich -e incluso con la chance de ser el precandidato a vicepresidente- esto posiciona a Adelante Radicales de este lado de la grieta de Juntos. ¿Se acercarán a Coronel y Jáuregui para lograr una lista de integración o insistirán a jugar por afuera?

Cortitas

La conducción de la CGT, con acuerdo. José Salvador Stuppia (Sindicato de Trabajadores Municipales) y Ezequiel Collado (Soiva) serán secretarios generales. Jorge De Crecchio (Camioneros) y Estela Peralta (Suteryh) serán secretarios adjuntos. Representan a los sectores del Frente Sindical y La Casa del Trabajador. Ahora la CGt centra debe avalar la lista de conducción para formalizar las asunciones. En tanto, los dirigentes estuvieron el miércoles en el acto que encabezó Kicillof en el PIO.

Cambios en la obra del Polo Judicial. Uno de los edificios originalmente proyectado de cuatro pisos cambió a uno de dos. Y hay varios cambios más en el proyecto, debido a las modificaciones laborales que se implementaron con la pandemia: hay más trabajo virtual y menos presencial. Acá lo explica el encargado de la obra.

Sesión del HCD. Se acordó que la sesión que debió realizarse el segundo jueves del mes pasó para la próxima sesión. Es decir, se hará el jueves que viene, 22 de junio. Varios bloques ya han dado a conocer proyectos presentados.

Un extracto

