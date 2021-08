Llega Hernán Piquín a Olavarría con «El show debe continuar»

Hoy más que nunca el Show debe continuar!!.

Porque el arte sigue más vivo que nunca es que hemos decidido volver a los escenarios con un gran Show engalanado con el mejor bailarín, Hernán Piquín quien bajo la dirección coreográfica de Laura Cattalini (La Catta), los arreglos musicales del Maestro Director. Gerardo Gardelín y 10 bailarines de excelencia han logrado revivir la apasionante vida artística de Freddy Mercury . Será el 3 de septiembre en el Teatro Municipal de Olavarría.



Su camino a la fama, el rock, las tentaciones, el amor verdadero, la lucha de los sentimientos encontrados, la codicia, la rebeldía, la aceptación, etc; todos se verán plasmados en este espectáculo con una impactante puesta contado a través de 22 temas musicales originales de Queen y Freddy Mercury.



Entre otros disfrutarán de :



Who wants to live for ever, A kind of magic, Innuendo, Somebody to love, We are the champions, Under presure, To much love kill you, I want you break free, Love of my life, Living on my own, Killer Queen, Bohemian Rapsody, Save me, dont stop me now, In my defense, Another one bits the dust, Barcelona y obviamente Show must go on.

Ficha Técnica:

Hernán Piquín

10 bailarines

Libro: Sergio Marcos.

Dirección coreográfica: Laura Cattalini ¨La Catta¨

Arreglos musicales: Maestro Gerardo Gardelín

Producción: Just Art Producciones.

HERNAN PIQUIN

Uno de los bailarines argentinos más prestigiosos de nuestro país. Nació en Argentina y comenzó sus estudios en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.



En 1985 es invitado como estudiante de honor por la Escuela del English National Ballet y Le June Ballet, de Francia, interpretando roles como bailarín principal y solista.



Ese mismo año es contratado por el Ballet Juvenil de Caracas y en 1992 ingresa al Ballet Estable del Teatro Colón.

Desde 1994 trabajó como primer bailarín en el Ballet Argentino de Julio Bocca, con el que realizó giras por Europa, Asia, África y todo el continente americano.



En el 2000 es bailarín principal del Smuin Ballets de San Francisco, interpretando «Medea», «QaV» y «Homeless», entre otros. También es nombrado Bailarín del Año por el diario Clarín.



En el 2002 reemplazó a Julio Bocca, en Miami, en el rol principal del espectáculo «Boccatango».

En 2003, Andrea Candela (asistente de Julio Bocca) crea especialmente para Hernán Piquin y Cecilia Figaredo la obra Septiembre, que estrenaron ese mismo año en el Teatro Ópera de Buenos Aires.



En octubre de 2004 protagonizó Orfeo (de José Limón) en el Teatro Ópera de la ciudad de Buenos Aires.

Estrenó Tangó, Aquelarre y Ketiak en el Centro Cultural Borges, con coreografías de Ana María Stekelman y Oscar Aráiz.1

En 2005 participó de la «Gala de los ochenta años» del Ballet Estable del Teatro Colón.

En 2006 estrenó Hernán BuenosAyres, ángel y demonio.

En 2007 trabajó como bailarín principal por el Ballet del Teatro Colón.

En 2008 protagonizó el largometraje «Aniceto», la remake musical del excelente director de cine argentino Leonardo Favio del filme «El romance del Aniceto y la Francisca».

En 2009 participó en la telenovela Herencia de amor (por Telefé)

En 2011 realiza su proyecto personal Pasión Tango junto a Cecilia Figaredo.

Participa como primera figura en el Gran Burlesque, junto a variados artistas reconocidos y populares, ganando ese verano el premio Estrella de mar como mejor Bailarín y Mejor espectáculo de danza.

2011 – 2013: Hernán Piquín es Freddy, en homenaje a Freddy Mercury, con la cual obtuvo los premios como mejor espectáculo de danza, mejor bailarín, mejor coreografía, mejor primera bailarina, mejor grupo de ballet, mejor iluminación, mejor producción, entre otros.

Con el objetivo de acercar la danza al público masivo, se presenta en las ediciones de Bailando por un Sueño 2011 y 2012, consagrándose en ambos casos Campeón de los certámenes junto a Noelia Pompa.

2014: Balada para mi muerte, el espectáculo donde el virtuosismo, la sensualidad y elegancia se despliegan de la mano de Hernán Piquín junto a Cecilia Figaredo y cinco parejas de artística excelente quienes unidos logran una propuesta musical diferente e innovadora, logrando una mixtura entre el Tango tradicional con lo clásico del Ballet.

2014: protagonista de SIGNUM, obra teatral musical dirigido por Sean Mac Keown (Cirque du Soleil), obteniendo las mejores críticas al mejor espectáculo del año.

2014: Fiesta Nacional de la Vendimia. Invitado de honor en la Fiesta central.

2014: Protagonista de “Balada para mi muerte”, espectáculo de tango que lleva por toda Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay.

2015: Protagonista de “Pasional”, espectáculo de tango con el cual recorre el país como así también, Uruguay.

2015: desde agosto es el Protagonista del nuevo espectáculo “Let it be…una historia de amor”, basado en musicales de los Beatles.

2016/7: Entre boleros y tangos, es un espectaculo que recorre los boleros y tangos emblematicos, Hernan Piquin y su elenco recorrieron Argentina y paises limitrofes.

2018/9: Fuego y Pasion Hernán Piquín deslumbrara en los escenarios del Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia junto a la primera bailarina Daiana Chorni, y seis bailarines destacados, ademas de la presencia de un gran bailarín que llega desde España, Agustín Barajas.

Hernán Piquin y los artistas interpretarán 26 temas musicales entre los que se cuentan los boleros, tangos y flamencos más importantes y populares.

PREMIOS:

2000: premio Clarín Espectáculos como «bailarín del año».

2001: Premio del periódico San Francisco Chronicle de San Francisco (California), como «bailarín del año».

2005: Premio María Ruanova, otorgado por el Consejo Argentino de la Danza

2005: Premio Clarín Espectáculos como «figura de la danza».

2008: Premio Clarín Espectáculos como «actor revelación».

2008: Cóndor de Plata como «actor revelación».

2008: Premio Sur como «actor revelación en cine».

2009: nominado a dos premios Clarín Espectáculos como «actor revelación» y «figura de la danza».

2012: Premio Estrella de Mar por el mejor espectáculo de danza (Freddie), mejor coreografía.

2013: Premio Carlos mejor espectáculo de danza, mejor bailarín, mejor coreografía, mejor primera bailarina, mejor grupo de ballet, mejor iluminación, mejor producción, entre otros. (Freddie).

2015: Premio Estrella de Mar mejor espectáculo de Danza y mejor bailarina por “Pasional”.

