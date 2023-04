Lorena, la mamá de Sofía Vicente: “La última vez la vi triste y angustiada”

A poco de cumplirse un mes del femicidio de Sofía Belén Vicente, sus familiares y amigos volvieron a la calle en reclamo de Justicia. La causa, que instruye la fiscal Serrano, tiene dos hombres detenidos y se espera que uno de ellos declare este lunes.

Lorena, la madre de Sofía, habló este domingo en medio de la concentración que se realizó en el Paseo Jesús Mendía.

“Estamos sin respuestas, sin nada. No hay ninguna novedad, ninguna noticia. Pasan los días y pasan las horas y no pasa nada. No me han llamado y nada”, dijo Lorena en referencia a la marcha de la causa y agregó, “quiero que se haga justicia y esto no quede impune”.

Habló de las últimas horas de Sofía y como la ayudó en un emprendimiento instalado en el Festival de Doma y Folclore, donde fue vista por última vez. “Ella trabajo algunos días conmigo y otros no. La última vez la vi triste y angustiada, como le iba a pasar algo. No era la Sofía de antes, la vi asustada y triste”, dijo.

“Están investigando con quien se comunicaba con ella”, dijo Lorena al referir que la justicia tiene en su poder el teléfono que la víctima usaba.

Natalia, una de las tías de Sofía, dijo a la prensa, “hace como veinte días que no sé nada”, y sobre el ex policía que está detenido dijo, “se nos sigue riendo en la cara. Recién leí un mensaje que escribe desde la cárcel”.

Natalia contó, “yo a la Fiscal la vi una sola vez, fue el jueves después que encontramos a Sofía. Es mentira que me llamó”.

“En la causa hay más para avanzar, no sé si le tienen miedo. Nosotros queremos justicia y verdad”, sentenció.

Por su parte, Rogelio otro de los tíos cuestionó con dureza el accionar de la Fiscal Paula Serrano.

«Nosotros estamos queriendo mover esto, para que le llegue al Estado», manifestó.

Y Natalia cerró, «la justicia no tiene poder sobre estos delincuentes».

