Los Hornos: Crece la polémica tras el fallo judicial que rechazó como delito una toma de tierras

Un grupo de vecinos marchará el miércoles y pide no pagar el Inmobiliario. Julio Garro, intendente de La Plata, le pide al Gobierno que apele.

Luego del fallo del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, de archivar la causa por la toma ilegal de tierras más grande de la provincia de Buenos Aires, un grupo de vecinos de la localidad de Los Hornos convocó a una marcha para repudiar la decisión y llamaron a no pagar el impuesto inmobiliaria provincial. Además, desde varios sectores criticaron al magistrado y le pidieron al Estado bonaerense que apele la decisión.

A través de un comunicado, el Grupo de Vecinos organizados de Los Hornos, llamó a marchar el miércoles a las 12 horas en la puerta de los Juzgados Federales en 8 entre 50 y 51 “a modo de protesta y repudio al fallo, de manera pacífica y sin banderas políticas, a toda aquella persona de la Ciudad, la Provincia, y el País, que considere que la usurpación de este, y de cualquier terreno, sea delito, y que piense que está en riesgo, no solo su propiedad privada, sino también, su integridad física en hechos como este”.

Además, estos contribuyentes proponen que “todo vecino de la Ciudad de La Plata y de toda la Provincia de Buenos Aires, deje de pagar el impuesto inmobiliario provincial a modo de protesta, ya que, según el mismo juez, se deslegitima la posesión de un bien, por lo que nadie es dueño de nada, y todo puede ser usurpado en cualquier momento del día, por cualquier persona, sin tener ningún tipo de castigo”.

Ramos Padilla dispuso que la investigación en torno a la toma de tierras, ubicada en el expredio nacional del Club Planeadores, en el partido de La Plata que ocurrió en febrero de 2020, se archive al considerar que no hubo ilícitos en esa maniobra. Entre sus argumentos, el magistrado explicó que la toma de las tierras se hizo sin violencia y durante el día.

El magistrado archivó la denuncia efectuada dos años atrás, cuando aún no estaba al frente del Juzgado Federal N°1, por considerar que no existía un “delito penal”, ya que la toma de tierras la enmarcó en un contexto en el que tuvo en cuenta que en el país hay un 40% de pobreza y las dificultades, cada vez más acentuadas para acceder a un terreno.

En este contexto, el intendente de La Plata Julio Garro criticó el fallo y dijo que el mismo “es alarmante y sienta un precedente preocupante”. Otros dirigentes de Juntos por el cambio también cuestionaron al magistrado. Además, reclamaron que Nación y Provincia “intervengan, apelen la medida y avancen con el desalojo del predio ilegalmente ocupado, que genera un riesgo hídrico para toda la zona”.

Quien defendió la medida fue el concejal y ex juez Luis Arias, quien dejó en claro que Ramos Padilla determinó que no había delito de “usurpación”, porque no se dan los supuestos que prevé el art. 181 del Código Penal (despojo, violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza, etc). “Ello no significa que la ocupación sea lícita: el propietario podría –si así lo dispusiera- recuperar el predio con acciones judiciales de desalojo en otros fueros, sin necesidad de criminalizar la cuestión”, añadió.

El predio que fue del Club de Planeadores pertenece ahora la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que cedió a los ministerios de Desarrollo de la Comunidad y de Desarrollo Agrario 14.000 lotes para proyectos urbanos y productivos que aún no están regularizados.

La Provincia acordó con el gobierno local un plan para urbanizar la zona. Entonces había 188 familias instaladas de acuerdo con un censo del momento. Pero hubo un desacuerdo entre las partes que pretendían urbanizar las 160 manzanas compuestas en el predio, que se extiende desde las calles 143 y 153 y desde las calles 76 a la 86. En la actualidad hay unas 2200 familias. (DIB) FD

