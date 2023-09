Los tres mandatos de la campaña en Olavarría

Mostrar gestión

La coyuntura expone los momentos de cada uno de los candidatos: con una campaña por ahora más conservadora y siguiendo los lineamientos que tuvo en las PASO, Maximiliano Wesner se muestra como dirigente de gestión, un lugar que le permite empalmar perfecto con su candidatura a intendente.

El ejemplo más explícito es la reunión que tuvo durante la semana con funcionarios de la Provincia y autoridades de Coopelectric y la Sociedad Rural para avanzar con el financiamiento de telemedición para la red eléctrica rural del Partido.

Más allá de los detalles y la presencia de diversos funcionarios bonaerenses, es un acercamiento explícito entre el candidato a intendente y Coopelectric, que priorizaron la gestión por sobre una diferencia ideológica explícita y notoria, incluso en los apoyos. “El encuentro fue 100% gestión, el objetivo es acercar las herramientas adecuadas para cada una de las instituciones” expresaron en off a este newsletter.

¿Otra foto significativa? Un nuevo paso en la historia de Industrial y sus tierras, que ya tienen la escrituración en marcha. De hecho, participaron el director provincial de Educación Técnico Profesional, Ricardo De Gisi, el asesor Jefe de Gabinete de la DGCyE, Gustavo Alcaraz, el director provincial de Infraestructura Escolar, Juan Martín Zabaleta, y Fernando Díaz por la Subsecretaría de Infraestructura bonaerense, además de Wesner, Valicenti y la concejal Mercedes Landívar, candidata a diputada.

“Es un ejemplo de cómo se puede trabajar con todos los sectores” indicaron, dando cuenta de que justamente la propuesta fue realizada por toda la comunidad educativa, desde la Cooperadora pasando por las autoridades del Colegio y el propio estudiantado representado en el Centro de Estudiantes. ¿La intención? Llevar, mediante un ambicioso proyecto -para una porción de tierra- el “desarrollo de la Industria del conocimiento”.

Además, y en varias actividades “no comunicadas” Wesner tuvo encuentros con sectores de diversa índole local, incluso “muchos que están lejos de pensar ideológicamente como Unión por la Patria pero que creen en el proyecto de Maxi” cerró la fuente consultada.

Todo esto pudo verse reflejado en la “foto de la unidad” del sábado, con la particularidad de que no fue una foto política formal sino que se mostraron en la salida por dos barrios del equipo y la militancia de Wesner para llevar su propuesta de gobierno.

Tras varias reuniones desde las PASO hasta acá, tanto Hernán Parra como Eduardo Rodríguez se encolumnaron atrás de Wesner para militar la campaña y hacer valer el “gana sigue, pierde acompaña” de forma más saludable. Varios dirigentes de los dos sectores, incluso, no disimularon para nada la conformidad de ahora estar dentro del espacio que encabeza el candidato a intendente del peronismo.

Hasta con coincidencia de camperas (¡las tres idénticas!) Wesner, Rodríguez y Parra encabezaron los discursos y se mostraron junto a otros dirigentes que poco a poco comenzaron a cobrar otro valor dentro del UxP, desde concejales hasta candidatos y militantes relevantes.

Ganar la PASO y ser el candidato más votado, además, generó que…

Todos quieren subirse al ring de Wesner

Hilario Galli avisó en el inicio de la semana: “Terminó el recuento definitivo de Olavarría y achicamos la diferencia con el kirchnerismo, estamos a solo 1823 votos, ¡menos de 3 puntos! UP 37,9 – JxC 35 – LiB 23. ¡A redoblar los esfuerzos!” dijo en la red social de una letra sola.

Lo concreto es que si se suman las fuerzas, está claro que Juntos por el Cambio quedó segundo y a tiro de Unión por la Patria -y de Wesner-. “1800 votos se juntan fácilmente, sin ir más lejos es incentivar a ir a votar a la gente que no fue” dijeron desde el oficialismo a este newsletter.

Hicieron énfasis en que, si bien los votos no se suman de forma automática, creen retener la gran mayoría de votos de quienes acompañaron a Dalton Jáuregui y Marcelo Spina, sus contrincantes en las PASO. “La mayoría votó la opción Bullrich que ahora compartiremos boleta y todos vamos en el mismo barco, creo que la unidad nos fortalecerá” agregaron.

Si bien aún no tuvieron la foto de unidad posterior (sí hubo el mismo día de las PASO, el domingo por la noche) creen que un intendente “jugando al 100% en la ciudad, interpretando el mensaje de las urnas que le llamaron la atención y le pidieron que vuelva a su esencia” podría sumar los puntos necesarios para ganar la elección.

Varias reuniones con vecinos, una importante muestra de gestión e incluso, un Intendente Galli tomando decisiones importantes y que repercutieron en la agenda local.

El planteo del oficialismo es que la polarización Galli-Wesner es inevitable. “Si el escenario de 2019 se repite, Celeste Arouxet puede sostener los votos obtenidos pero no sumar más”. En esa lectura, el corte de boleta que tuvo la candidata de Ahora Olavarría en comparación con Javier Milei podría sostenerse y profundizarse, y ahí aparece Galli, llevando todo a una polarización más “extrema”.

Pero desde el espacio libertario no creen lo mismo: con una campaña con otra interpretación de base, Arouxet lo lleva al terreno de “candidatos más votados”. Y allí salió segunda: “Celeste Arouxet es la candidata más competitiva para disputar la Intendencia con el kirchnerismo que fue la fuerza más votada en agosto” dijo Guillermo Lascano en la semana.

Aquí, el intento de polarización es otro. Incluso, Lascano apeló a los votantes de Juntos por el Cambio que “acompañen la propuesta de Celeste Arouxet y la Libertad Avanza, el único espacio en condiciones de ganarle al kirchnerismo en nuestra ciudad”.

Y en esta trampa de polarizaciones, Juntos por el Cambio apeló al “funcionalismo” de Arouxet con Unión por la Patria en el Concejo Deliberante para agruparlos en un “son lo mismo” que le permite a Galli volver a polarizar con Wesner. Durante el sábado, y en voz de “Tano” Coscia, explícitamente dijo que Arouxet “es funcional a La Cámpora dentro del Concejo Deliberante y también lo es desde su candidatura a Intendente de Olavarría, dicen ser diferentes, pero son lo mismo”.

Otro candidato

Pero eso no fue todo: tal vez el principal dato que dejó el escrutinio definitivo es que hay un cambio de candidato.

En el Frente de Izquierda se confirmó la victoria de Agustín Mestralet, por la lista del Partido Obrero y el MST. El sector venció por 29 votos: la lista “Unidad de Luchadores y la Izquierda” obtuvo 692 votos y se impuso a “Unir y Fortalecer la Izquierda” que logró 663 sufragios.

“Junto a Yessica Almeida y lxs compañerxs candidatxs a concejales y consejeros escolares estaremos a la cabeza de la lista, llevando adelante la campaña electoral con el perfil que venimos proponiendo: una izquierda plantada entre lxs trabajadores de Olavarría, presente en las luchas de sus vecinxs y organizadora de sus reclamos. Desde ya, nuestra boleta en octubre integrará también a quienes participaron de la otra lista local del FIT-U, a quienes convocamos a sumar esfuerzos” dijo Mestralet al anunciar el resultado.

El viernes estuvo Néstor Pitrola en Olavarría. Empezó su campaña para ser diputado nacional por la provincia del FIT en nuestra ciudad con una charla en la sede del Partido Obrero.

La primera promesa

Galli, mientras tanto, se movió fuerte durante la semana y dio varios anuncios de gestión, incluida su primera promesa de campaña.

Esta semana se informó que ya quedó liberado al servicio la primera etapa de extesión de la red de cloacas en el barrio Hipólito Yrigoyen. Son unas 60 cuadras que, tras varios años de obra (empezó en 2019) con distintos inconvenientes, ahora pueden acceder al servicio. Y además, Ezequiel Galli anunció que, si es reelegido como intendente, hará la segunda etapa en ese sector de la ciudad.

“Pudimos concluir la primera etapa de la obra de cloacas y, tal como lo hemos señalado, vamos a realizar la segunda etapa para beneficio de miles de vecinos del barrio Hipólito Yrigoyen”, dijo Galli. Abarcará Pellegrini, Urquiza, Colón y Sarmiento.

El anuncio con las declaraciones se comunicó por el mail de prensa de Juntos, y no por la web de la Municipalidad, lo que enfatiza la instancia de comunicación de campaña. El intendente expresó: “nunca nos van a escuchar hacer promesas de campaña que no podemos cumplir. Conocemos las necesidades de los vecinos, pero somos responsables a la hora de gestionar”.

En rigor, esta fue la primera “promesa de campaña” de Galli. Previamente había hecho hincapié en la “continuidad” de la gestión, pero sin puntualizar en una obra en concreto. Y justamente, el hoy intendente que busca la re re ha expresado su intención de destacarse en este tipo de obra.

Responder con gestión

Después del resultado adverso en las PASO, la intención del oficialismo ha sido “escuchar el mensaje de las urnas” y responder en términos de lo que interpretaron como “demandas de gestión”. Y en eso, el Hospital (y la salud) ha sido un gran eje de medidas.

En la edición anterior ya hablamos de lo que fueron los anuncios de la llegada del secretario de Gobierno al Hospital y las modificaciones en el sistema de turnos con el chatbot. Acerca de lo sucedido, se informó que durante agosto “se brindaron, en total, 44.247 turnos para las diferentes atenciones de los vecinos del Partido de Olavarría: 33.016 en el Hospital Municipal y 11.231 en diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud y Hospitales de la zona. A diferencia del mes de julio, en el que el sistema del ChatBot no pudo gestionar respuesta en 1432 ocasiones, el número de agosto fue 1079, lo que representa una disminución del 25%”.

Además durante la semana se emitieron informes sobre la reparación del equipo de Rayos y sobre el funcionamiento del Laboratorio.

A esto debe sumarse otra decisión comunicada durante la semana: la gratuidad de la atención para los usuarios de los carnet condición 2 y 3 del Hospital. Son unas 22 mil personas incluidas en esta medida que rige desde el 1º de septiembre.

Ezequiel Galli comunicó la decisión a través de un video publicado en sus redes sociales en la mañana del viernes donde se mostraba junto a Germán Caputo en el Hospital. La argumentó en la “crisis económica profunda” que atraviesa el país.

No se detalló el plazo de extensión de la medida. En la previa, Volver a las Fuentes pudo saber que se analizaba una aplicación por seis meses. A esto lo señalamos, porque también fue la semana de los anuncios del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, y en ese caso el lapso anunciado -incluyendo el congelamiento de precios de medicamentos y tarifas de medicina prepaga- es de tres meses.

La Provincia levantó la mano

Después de que Galli hiciera el anuncio de beneficio para usuarios del Hospital, quien respondió fue el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak. Dejó asentado que la Provincia pidió el cese de cobro por el acceso a la salud en base a que hay un financiamiento a través de la coparticipación.

Kreplak informó que desde el Ministerio de Salud “notificamos hace tres meses a Olavarría para que interrumpa el cobro por el acceso a la salud y lo siguen haciendo. Es inadmisible”.

Denunció, a su vez, que “aún hay gente con deudas por atenciones” y que “el hospital público ya está financiado por la coparticipación provincial”. “No debe cobrar” cerró el funcionario de Axel Kicillof.

El Municipio respondió a través de Hilario Galli y reiteró sus quejas por la baja en el coeficiente de reparto de la coparticipación (CUD). Señaló que Olavarría lleva tres años de baja consecutiva del CUD. La última, dijo, es “inexplicable”. Acá abramos un asterisco: no hubo exactamente tres años consecutivos de baja desde 2020 y desde 2014 hasta ahora, sólo dos años fueron de aumento (acá el detalle).

Presentó los números de consultas recibidas, egresos de pacientes y porcentaje de ocupación en el sistema de salud municipal, cifras crecientes de 2020 en adelante. “Aún así, la participación de salud en el CUD global en dichos periodos fue de 44,63% en 2021, 40,5% en 2022 y 37,7% en 2023” esta última fue catalogada como una “inexplicable caída”.

El secretario de Gobierno agregó que en 2022 “nos ingresaron $1.548M en concepto de CUD salud, y al 31 de julio de este año sólo $1.361M”. Con ello reiteró el reclamo que ha venido haciendo el intendente en lo que interpreta que la coparticipación provincial baja, a pesar de que en montos se mantenga en alza: es que no equipara el porcentaje de inflación. “Representa sólo un 51% de aumento, cuando en igual período la inflación acumulada representa un 60,2% (sin contar el 41,27% de aumento en las prestaciones)” se quejó Hilario Galli.

“Sería interesante que el Ministro le cuente a los olavarrienses por qué a pesar de haber aumentado sistemáticamente las prestaciones sanitarias municipales (IOMA y PAMI retirándose del privado), el dinero que llega por coparticipación cada vez es menor” dijo. Finalmente acusó a Kreplak de emitir “relatos sin contenido”.

Después de su intervención, desde el Ministerio de Salud hubo más expresiones. Fue la subsecretaria de Gestión de la Información, Leticia Ceriani, quien le contestó al funcionario local. Buscó explicar cómo se reparte la coparticipación provincial. “Si Olavarría mejoró los rendimientos pero otros mejoraron más: va a bajar. No se expongan más, si algo no gusta cambien la ley, pero dejen de cobrar por la salud pública” expresó la funcionaria.

Si bien Kreplak dijo que hubo un planteo hace tres meses, es la primera vez que se pronuncia públicamente sobre el tema y la situación ha representado una instancia novedosa en esta etapa de la campaña. Es que hasta ahora -y como ya señalamos-, el oficialismo ha apostado por la localización de los temas, sólo cortado por señalamientos a la situación económica y críticas al Gobierno nacional en algunas ocasiones. Incluso esa postura se tradujo en los últimos carteles colocados en la vía pública donde sólo se menciona “Ezequiel Galli Intendente. Juntos por el Cambio”.

En este caso, es alto el contraste con la cartelería de la campaña a las PASO donde también se mencionaban los precandidatos Santilli y Larreta.

En tanto, en la semana -después de conocido el escrutinio definitivo- Ezequiel Galli estuvo con el candidato a gobernador, Néstor Grindetti, en Lanus junto al resto de los candidatos a intendentes del Pro donde delinearon aspectos de la campaña provincial. “Tenemos los valores, las convicciones y, sobre todo, los mejores equipos para llevar adelante las transformaciones que necesitan la provincia de Buenos Aires y la Argentina” concluyó Galli.

Y algo de eso hubo en el plano local. Fue a inicios de la semana, muy lejos del ya mencionado pronunciamiento de Coscia. El candidato a diputado provincial, Martín Endere, había expresado que “es importante resaltar quien tiene equipo para gobernar y quien no lo tiene. Esto se traslada a lo nacional, lo provincial y lo local. Acá en Olavarría hay un gran equipo, con la experiencia necesaria para afrontar años difíciles que son consecuencia del desastre del kirchenrismo”.

Reordenando el ajedrez

El último día de agosto renunció Diego Robbiani a la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida municipal. Tras ocho años de integrar el gabinete de Ezequiel Galli dejó el cargo. «Cada mañana, tarde y noche fueron dedicadas a cumplir con mi labor. Una actividad de 24 horas que requiere de enorme esfuerzo, y que, en cada segundo, realicé con planificación, pasión, honestidad y resultados. Es momento de dar un paso al costado, es momento de nuevos desafíos” expresó en sus redes Robbiani.

Definió su salida como “una decisión difícil, pero sé que es lo mejor para todos; lo colectivo debe estar por encima de lo personal y es momento de confirmarlo con hechos”. Hasta ahora no se conoció reemplazante.

Fueron varios los porotos en contra que cosechó el ahora ex funcionario. En los últimos meses, el área de Roobiani había quedado señalada por presunto desvío de fondos con las tarjetas alimentarias y previamente él mismo terminó declarando en la causa terrenos en la que está imputado un asesor de la secretaría.

Ahora, ¿fue sorpresiva la renuncia? Por un lado, hasta pocas horas antes de su salida, Robbiani encabezó reuniones y mantuvo sus actividades habituales. Incluso, la semana anterior había estado al lado de Ezequiel Galli en el lanzamiento de la inscripción para el programa Lote.Ar y recibió a los vecinos que reclaman por viviendas. Sin embargo, supimos que era esperada ya que las opiniones negativas sobre el funcionario, incluso en la misma militancia oficialista, hacían prever ese final. No obstante, hay que decir también, que la publicación de Robbiani en redes tuvo varias respuestas de valoración por la decisión por parte de otros funcionarios del gabinete.

Pero, ¿renunció o le pidieron la renuncia? Esto es lo más llamativo del caso. Robbiani no usó la palabra renuncia al dar a conocer su alejamiento y la reemplazó por otras expresiones. ¿Fue sólo una casualidad? No parece en este ámbito y menos a dos semanas de las PASO, pero no tenemos muchos elementos para dar respuestas.

Y hubo más novedades. A esto lo habíamos adelantado en la edición anterior: Galli decidió desplazar de sus cargos a seis directores municipales y asesores. El más resonante es el de Agustina Marino, quien dejó el área de Gestión Cultural. Además, dejaron de ser directores Natalia Paz (Autoridad de Registro de Firma Digital), Florencia Guarino (Estadísticas y Estrategia Productiva), Damián Alcobedo (Administrativo en Bromatología), Melina Núñez Ruviera (asesora del Departamento Ejecutivo) y María Feijoo (asesora en Gestión de RRHH).

Quienes integraban la planta de empleados volvieron a sus puestos de base. Es una suerte de achicamiento de la planta jerárquica, pero parece que hubo otros condimentos.

Los expuso Agustina Marino quien en respuesta a su salida de la dirección denunció que se basó en “intereses, militancia y aportes” y no por “conocimiento técnico y la gestión”. Además cuestionó la forma en que se enteró del desplazamiento: “no es grave la baja del cargo sino las formas antiéticas e inhumanas, sin respeto por la identidad, la historia y el trabajo realizado” dijo.

Durante la semana circuló un comunicado de la «comunidad artística de Olavarría» que, sin firmas, apoyó a Agustina Marino y destacó su gestión.

Ahora, volvamos al corrimiento de seis funcionarios: ¿tuvo que ver con la campaña? ¿Tuvo que ver con el resultado de las PASO? Las palabras de Marino resonaron y dejaron en duda las intenciones de este accionar. ¿Habrá más salidas en el Ejecutivo? Lo único que tenemos son dudas. En ese marco, recordemos que la semana pasada desde el HCD, Unión por la Patria buscó cuestionar la cantidad de asesores contratados por el Ejecutivo en el primer semestre del año.

Un grito a oídos sordos

Los gritos de familiares, dirigentes y la sociedad toda que dicen “paren de matarnos” no pueden hacernos perder de vista la gravísima y preocupante situación que atraviesa el Poder Judicial en Olavarría, no sólo en las dependencias bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia sino también del Ministerio Público Fiscal.

Thiago en enero de este llamó al 911 para pedir ayuda ante lo que para él era un hecho de violencia. La policía fue, el dispositivo se concretó. Días después Sandra tuvo una entrevista en el Juzgado de Familia N° 1 de Olavarría. Fue por teléfono y la perito que la entrevistó seguramente no conocía el contexto ni la forma en la que vivían la mujer y su hijo adolescente. Por miedo o por lo que haya sido, Sandra negó que los hechos de violencia que denunció su hijo hayan sido ciertos. La funcionaria judicial que actuaba de intermediaria, colgó el teléfono y escribió que Sandra no quería medidas judiciales. No fue más allá, ahí se quedó. Y ese informe fue fundamental para que quien subrogaba el Juzgado de Familia N° 1 en plena feria desestimara la denuncia. ¿Los crímenes se podrían haber evitado? Pensarlo sería contrafáctico.

Para entender la coyuntura debemos tener un poco de contexto: Santiago Arrondo es el único juez de Familia que está nombrado en Olavarría. En él recae la conducción de los dos Juzgados de Familia. Ambas dependencias tienen distinto plantel de empleados y, como todo en la vida, hay distintos criterios de trabajo, aunque haya un mismo juez. Arrondo no era el juez natural del Juzgado 1, ni lo es hoy. Pese a los años aún no se puede abrir el concurso para reemplazar al destituido Claudio García.

¿Qué sucede en este caso? La Suprema Corte no lo puede hacer porque el ex juez “apeló” la decisión del Jury que lo sacó de su cargo. Hasta que ese “vericueto” judicial y procesal se resuelva no habrá un Juez natural y “titular” sentado en el asiento del Juzgado N°1. Sobre este tema hay un peculiar silencio, que ni siquiera se logra romper con el grito de “Ni una menos”. No hay indicios ni gestiones tanto del poder político como el judicial que permitan pensar que el femicidio y homicidio apurará el trámite para que nuestra ciudad tenga los dos jueces de familia. Como corresponde.

La comunicación telefónica de la perito y Sandra aquellos primeros días de enero deja varios interrogantes: por qué la funcionaria judicial no fue más allá, por qué no quiso o no pudo ir más allá, por qué no indagó y pidió escuchar a Thiago, etc, etc. Quizás esas respuestas se puedan ubicar en el plano de la necesidad de tener una fuerte conducción al frente del Juzgado, conducción que no está porque no hay un juez titular. El accionar y actuar de Arrondo, volviendo a él, puede ser analizado, pero para que el árbol no nos tape el bosque antes tenemos que reclamar gestiones urgentes para hacer una justicia más fuerte y cercana a la gente, lo único que hará que se revierta el desprestigio sobre ese poder del Estado.

Está claro que se necesita -necesitamos- jueces probos y comprometidos, pero necesitamos también que el Poder Judicial que infiere mucho en la vida (y muerte de todos) haga algo para que los cargos se cubran, los recursos existan, las condiciones edilicias sean dignas, y sobretodo quienes interactúan con las víctimas sientan que alguna vez pueden ser víctimas.

Por último, sin ánimo de cansar y extendernos, es importante señalar sobre las coberturas de cargos en Olavarría y en toda la provincia que las mismas están atadas a decisiones políticas. La Corte las pide, el Senado las da. “Durante la administración de María Eugenia Vidal se acumularon vacantes”, le dijo a VAF una conocedora del tema que además contó “en la gestión de Kicillof se duplicaron”. Desde hace dos años el Senado se encuentra 23 a 23 un empate entre oficialistas y opositores, las vacantes de los funcionarios judiciales deben cubrirse con más consenso, consenso al que la política hoy no llega. No hay humo blanco ni concordia en la comisión de Asuntos Constitucionales.

En memoria de Sandra, Thiago y otras víctimas se podría hacer más.

Hay más

Habemus debate. Finalmente los cuatro espacios se pusieron de acuerdo y el debate de candidatos a Intendente que organiza la Facultad de Ingeniería será el 10 de octubre, a 12 días de las generales. La fecha es interesante y ahora el debate cobra un nuevo sentido: estará fresco en las Generales. Si bien había participado en al menos un par de reuniones, Marcelo Ripoll no será parte de la nómina de candidatos y lo reemplazará el ganador de la interna del FIT, Agustín Mestralet.

El bono de Massa con incertidumbre local. Por ahora no hubo certezas acerca de si Galli podrá pagar el bono de 60 mil pesos dictaminado por el Gobierno Nacional para paliar la devaluación del dólar. Lo que hace sospechar que no se puede -más allá del déficit- es que el jefe comunal firmó un comunicado junto a los intendentes de Juntos por el Cambio donde le pidió a Kicillof un “aporte extraordinario” para poder pagarlo. La Provincia no lo implementaría.

Reclamo por la ruta 60. La Mesa Agropecuaria se quejó de que “a cinco meses de iniciados los reclamos no hay respuestas ni soluciones al deteriorado estado de la ruta 60”. Expusieron en detalle las presentaciones a la Dirección Municipal de Caminos Rurales y la Dirección Provincial de Vialidad realizadas desde marzo. Este último organismo ha iniciado obras que aún no finalizaron.

Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.