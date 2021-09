Lousteau pidió aliviar la «carga tributaria» al sector privado para «que genere empleo»

La lista de precandidatos de la UCR de Olavarría recibió este jueves un fuerte espaldarazo con vistas a las elecciones PASO del venidero 12 de septiembre: llegó a Olavarría el Senador Nacional Martín Lousteau.

El dirigente de altísima valoración en el radicalismo brindó una conferencia de prensa donde se explayó sobre la realidad nacional acompañado por la precandidata a Diputada Nacional Danya Tavela. «Lo que queremos que haga la política es que acorte distancia», dijo Lousteau afirmando en ese sentido que eso es lo que representa la lista de «Dar el Paso».

Lousteau expresó que de los problemas actuales «no se sale mágicamente: se recupera con decencia, coraje y decisión».

El ex ministro de economía de Cristina Fernández de Kirchner aseveró que la Argentina de hoy tiene “diez veces más pobreza que hace 45 años” y no dudó en afirmar que “pesan tanto los impuestos que el sector privado no puede trabajar».

«Tenemos el mismo ingreso por habitante que hace 50 años, el mundo triplica el ingreso por habitante en 50 años. Eso es lo que pasa. El Estado tiene más plata y a pesar de eso no le alcanza y emite plata o le endeuda. Tenemos más gasto público y tenemos más pobres», sostuvo.

Frente a esto promovió «si no aliviamos la carga tributaria a este sector, no van a poder generar empleo».

Para el Senador Radical, encolumnado detrás de Facundo Manes en la Provincia, Argentina tiene que «entrar en un proceso de gasto distinto”.

Sin ser candidato en esta elección Martín Lousteau eligió Olavarría y Mar del Plata para apoyar la campaña electoral de la UCR, dando nuevamente distintas lecturas al importante rol que le cabe a nuestra ciudad y nuestra sección electoral para el centenario partido.

Como se han venido expresando otros dirigentes de «Juntos», incluso el Intendente Municipal Ezequiel Galli, para el Senador Nacional el cepo a la exportación de la carne dispuesto por el Presidente Alberto Fernández «no funciona» dado que también coincidió con Galli cuando afirmó que «genera aumento de precio».

Similar había sido la postura de Diego Santilli quien se expresó en el mismo sentido el domingo pasado cuando llegó a Olavarría.

«Esto es una elección que tiene componente de freno y por otro lado es el inicio de construcción. Yo creo que en la Provincia de Buenos Aires hay una PASO extraordinaria que después va a combinar una lista muy potente», sostuvo el Senador Nacional.

Analizó la gestión de Alberto Fernández y el comportamiento de éste respecto a la pandemia: «hay varias cosas que se rompieron. La primera es la palabra presidencial, la segunda es el concepto de lo que es un Presidente, elegimos a un Presidente pero no para que este encima de las reglas. Al presidente le encanta citar a Alfonsín y yo no me imagino a Alfonsín teniendo un vacunatorio VIP. Lo tercero es que no reconoció su error».

Lousteau resumió «Alberto rompió todos los contratos posibles y sigue sin entender todo lo ocurrido».