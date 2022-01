El palista Lucas Diaz Aspiroz anunció su retiro del canotaje en una carta que publicó hace algunas horas en su cuenta de Instagram y reconoció que la decisión fue tomada, «luego de pensarlo mucho y muuucho».

«Soy un convencido de que la vida me ha dado muchísimo, no fue gratis no fue un regalo, se que me lo gane, cada logro conseguido fue gracias a mi por sobre todas las cosas, sumado a las buenas personas que me encontré en el camino, las cuales me ayudaron a cumplir metas y objetivos», agrega el palista de dilatada trayectoria y con una importante cantidad de participaciones nacionales e internacionales.

Diaz Aspiroz no dejó de agradecer a las personas que colaboraron con él y particularmente al Club Estudiantes de Olavarría que siempre le brindó sus instalaciones «para que pudiera entrenar de la mejor manera».

También hubo agradecimientos para la Federación Argentina de Canoas, el ENARD, la Secretaria de Deportes de la Nación, entre otros.

«Sé que me voy a olvidar de muchas personas que me acompañaron y pido perdón por olvidar, a otras no voy a agradecer porque en lo deportivo sigo vigente, solo cambio mi rumbo y algunas firmas se vienen conmigo», agrega.

Diaz Aspiroz se destacó en esta actividad durante nueve años en donde representó siempre de la mejor manera a la Argentina.

«Las cosas cuando no se disfrutan, ya no tiene sentido seguir en ese lugar», expresa antes de reconocer que siempre representó a la Argentina en el Top 10 y ahora se retira siendo el 8 del mundo y con dos juegos paraolímpicos en sus hombros.

«Nadie puede señalar ni decir nada acerca de este argentino, les aseguro que siempre me dirigí en mi país y en el mundo con muchísimo respeto dejando a la celeste y blanca bien parada. Cómo dije recién, creo que me quedaba un poco de resto para seguir, pero este resto y ganas prefiero utilizarlas en buscar otro sueño, por acá ya no lo disfrutaba», dice en otro tramo de la carta.