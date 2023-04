Luis Randazzo y dos integrantes de su familia imputados por comercialización de estupefacientes

Ph: Archivo – En Línea Noticias.

A casi un año de los operativos que se llevaron adelante en la Unidad Penal N° 2 y en vivienda de José Luis Randazzo en el barrio Luján, en las últimas horas se formalizó una causa penal que tiene como imputado a Randazzo y a su familia.

Los operativos llevados adelante en abril de 2022 se iniciaron a raíz de que familiares de Randazzo ingresaron a la Unidad Penal N° 2 -donde está detenido el hombre – estupefacientes que podrían estar destinados tanto para el consumo como así también para su comercialización.

Los operativos derivaron en el secuestro de cocaína, marihuana y alrededor de 200 mil pesos.

Pasado casi un año, el Fiscal de la UFI N° 19, doctor Lucas Moyano logró una formal imputación tanto para Randazzo como para integrantes de su familia.

Los imputados en la causa son Luis Oscar Randazzo, María Celeste Kolman y Carolina a quienes se les achaca el delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor» (Art. 5 Inc. c de la Ley 23737) y «Estupefacientes – Entrega o suministro a título gratuito» (Art 5 inc e y Art. 11 Inc. e de la Ley 23737).

Según dejaron saber voceros judiciales la demora en las imputaciones obedeció a cuestiones procesales dado que se esperó, entre otras cosas, el resultado de una serie de pericias.

Poco después de aquellos allanamientos, José Luis Randazzo fue hallado culpable del delito de abuso sexual perpetrado contra su hija Georgina, hecho por el que se encuentra detenido y purgando condena.

