Lunghi no descarta una reelección: “Si la pila funciona y cambia la ley, me presento de vuelta”

En medio de la entrevista además no negó sus intenciones de ir por un nuevo periodo al frente del Ejecutivo Municipal de Tandil.

Reconoció que hace unos diez días, “me tuvieron que colocar una pila (por un marcapasos), para mantener, porque a veces hace alguna arritmia”.

“No estuve internado, fueron 4 horas y un solo día falté a la Municipalidad. Después, me ven que estoy por todos lados, trabajando. Esperemos que esto de los mismos resultados que hace 21 años”, declaró.

En relación a la disputa interna en Juntos entre Facundo Manes y Diego Santilli, indicó que la ve “muy pareja”, aunque remarcó esperar que “gane Manes”.

“Es algo nuevo, lo conozco, tiene una gran humanidad. Y habla de lo que necesita el país. De educación, de conocimiento. Fíjese que Tandil esta exportando 7.800.000 mil dólares por mes de la industria del software. Esa es la única salida, integrarnos al mundo, darle valor agregado a nuestros productos y eso lo hace con tecnología y educación. Si no, no tenemos salida”, opinó el Intendente.

“Tenemos que preparar a la gente joven con conocimiento y tecnología, sino vamos a quedarnos en el pasado. Y en Argentina siempre hacemos lo mismo, cepo a la carne, cepo al dólar. Eso ya se probó y no dio resultado. Tenemos un 50 % de pobreza. El discurso de Manes es excelente y habla del futuro, de educación, de tecnología y de ciencia. Pero no nos engañemos, va para Diputado Nacional, pero me parece que ese el camino que tiene que tomar la Argentina. Tomar ese rumbo, porque todos los otros rumbos han fracasado y los seguimos repitiendo. Precios cuidados, precios no cuidados…, tenemos que ir al progreso, al desarrollo, a la producción. Y el único que lo dice es Manes, los otros son eslóganes que dicen ‘el país que queremos’, ¿Quién no quiere un país con producción, con trabajo, con dignidad de vida? Hay que modificar el Estado, hacerlo mucho más moderno. Yo ya no firmo nada, es todo firma digital, en el Municipio vamos hacia papel cero, todos los expedientes van por Internet. Ese es el rumbo”, siguió.