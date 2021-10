Macri comparó al Juez de Azul, Martín Bava con Oyharbide y anunció que no se presentará a declarar

Bava lo había citado en la causa que se investiga el espionaje a los familiares del ARA San Juan que tramita en el Juzgado de Dolores el cuál está siendo subrogado por el juez de Azul.

El ex Presidente de la Nación Mauricio Macri lanzó duros cuestionamientos al Juez Federal de Azul, doctor Martín Bava quien además se encuentra subrogando el Juzgado Federal de Dolores donde se investiga el presunto espionaje del macrismo a los familiares de las víctimas del hundimiento del Submarino Ara San Juan.

Recién llegado a la Argentina, el ex presidente Macri cuestionó al Magistrado desde su cuenta de Twitter.

«Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente», dice Mauricio Macri quien agrega en su hilo de Twitter: «siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad».

Recién llegado, quiero contarles que mientras viajaba por trabajo fui citado a declarar y se me prohibió la salida del país por un juez de Azul interino en Dolores, manifiestamente incompetente. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 19, 2021

Sobre el Juez Martín Bava dijo que éste «vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme«.

Luego sostienen que el Juez Bava para perseguirlo «usan el dolor de los familiares de una tragedia como la que vivimos con el ARA San Juan. Esto tristemente se vio en las fotos tomadas por la AFI (ex SIDE) de su actual titular, la ex presidenta de la organización «Justicia Legítima”

«Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan», resumió.

De todas maneras sostiene que seguirá presentándose «en la Justicia como siempre lo hice, toda las veces que haga falta, pero no por ello dejaré de plantear y cuestionar todas las decisiones arbitrarias que violen los derechos que nos amparan a todos los ciudadanos».

Vuelve sobre el Juez y dice: «citarme en campaña, prohibirme viajar, la incompetencia de Bava resuelta por la Cámara Federal e irregularidades del juez denunciado por posibles falsedades en otro proceso y funcional a los intereses oficialistas recuerdan los atropellos de colegas como Oyarbide o F. Márquez».

«La Justicia argentina debe honrar a sus ciudadanos y no permitir decisiones como éstas que atentan contra la independencia de los jueces y aumentan la desconfianza en su funcionamiento», cerró

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp