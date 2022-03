Malamud: «En Rusia no hay democracia, pero tampoco es un régimen totalitario»

Dijo que en Europa hay «muchísima preocupación» por la escalada del conflicto.

El politólogo olavarriense y radicado en Lisboa analizó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que mantiene en tensión a Europa y el mundo.

Malamud mantuvo una extensa y conceptuosa entrevista con el periodista Osvaldo «Cacho» Fernández, en el programa que se emite en la 98Pop. Varias reflexiones quedaron en esa entrevista que permiten un mejor análisis de lo que está sucediendo.

Malamud empezó recordando, «Rusia nació en Kiev, la capital de Ucrania. El primer lugar que se llamó ‘Rus’ en el mundo fue Kiev, una palabra que significa ‘remeros’ en vikingo, quienes llegaron a ese territorio y formaron el ‘Rus’ hace 1200 años. De ahí se extendieron los eslavos más hacia el oriente y fueron fundando pueblos en lo que hoy es Rusia. De hecho para ellos, para los rusos, Ucrania es su cuna. Ellos dicen que están volviendo a casa, que no se están expandiendo».

Sobre el conflicto luego de la oportuna historización señaló uno de los argumentos del «ataque ruso» y dijo que, «la acusación de Putin es que el gobierno de Ucrania que funciona en Kiev está poblado de nazis. Y hay algunos, es verdad, que reprimen y masacran a las poblaciones rusas de oriente. Su argumento para incursionar en esta guerra es que está defendiendo a los rusos en un estado fallado».

Señaló además que, «Ucrania tiene existencia real y está reconocido. Es más, Ucrania era miembro de las Naciones Unidas cuando formaba parte de la Unión Soviética. Por un truco de (Iosif) Stalin la URSS tenía tres votos en la ONU: la Unión Soviética en sí misma, Ucrania y Bielorrusia, que formaban parte de la Unión Soviética y al mismo tiempo votaban como estados independientes».

En el análisis de la trayectoria de Putin, Malamud dio el ejemplo más claro de todos: «Es muy compleja la política europea, porque tiene estados y semiestados. Pensemos en Gran Bretaña, que tiene cuatro selecciones nacionales de fútbol (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte)».

Agregó, «en ese sentido es mucho más complicado que América Latina, donde hay un país, una selección, una bandera y se terminó. En Europa es todo gris, y Putin está aprovechando esa ‘grisura’ para decir ‘estos son rusos, tienen nuestra lengua, nuestra etnia y están siendo oprimidos’ ante la mirada de Occidente».

Además definió el rol de Bielorrusia en el conflicto y dijo «es un estado satélite de Rusia y su dictador, Lukaschenko, es un satélite de Putin. Lo que Putin quiere hacer en Ucrania es algo parecido a Bielorrusia, y si no hace eso por lo menos que no sea un estado hostil, que no se integre a la OTAN que es el enemigo de Rusia, o a la Unión Europea que es su rival».

Para Malamud, «lo que está haciendo, entonces, es defender los intereses en materia de seguridad de la ‘Madre Rusia’. Como no puede ofrecer reformas económicas o prosperidad económica, ya que Rusia está estancada, lo que ofrece es nacionalismo. Y el nacionalismo es el último recurso de los ineptos».

Sobre Putín dijo, «no es tan totalitario, porque está muy interesado en la opinión pública interna. Es como Galtieri, que conducía un gobierno autoritario, pero no era totalitario».

«A Galtieri le interesaba la opinión pública; en parte por eso tomó las Malvinas, además de que era un militar y un borracho. El quería que el pueblo lo vive en la plaza, porque garantizaba su estabilidad en el poder. Perdió la guerra, perdió el pueblo y perdió el poder» afirmó.

Más adelante expresó que, «con Putin es algo así. En Rusia no hay democracia, pero tampoco es un régimen totalitario, le interesa la opinión pública y esa opinión pública quiere la defensa de Rusia de los países limítrofes, por lo tanto lo que está haciendo Putin es popular».

«No se trata de una democracia; la cancha está inclinada. Putin esmerila a las instituciones de control, las subordina; envenena a opositores, a periodistas. Tampoco es la Unión Soviética, donde mataban a millones de personas, las mandaban al Gulag o a Siberia. Putin no tiene tanto poder para hacer eso, entonces tiene que usar la zanahoria, no solamente el palo», dijo en otro tramo de la entrevista que también fue publicada en las páginas de El Popular.

Para Malamud, «lo que está buscando Putin es un cinturón desnuclearizado, desarmado, que no pertenezca a la OTAN en las fronteras con Rusia y la excusa es defender a los rusos étnicos, que es la misma excusa que usaba Hitler cuando hablaba de ‘espacio vital’ y de defender a los alemanes étnicos que vivían en los sudeste de Austria, en los checoeslovacos y en otros países».

«Putin no quiere la guerra, Estados Unidos no quiere la guerra, Europa menos que nadie. Si la guerra ocurre es un error de cálculo, porque alguien se pasa de la línea y el otro no puede aceptarlo. Pero la guerra no es el objetivo de nadie», dijo el olavarriense.

Habló del impacto del conflicto en Europa y sostuvo: «hay muchísima preocupación. Las potencias mueven las piezas, juegan al ajedrez, pero Europa es el tablero. Cualquier cosa que pase, son sus hijos los que van al frente en una guerra y además va a sufrir las consecuencias energéticas y económicas».

«La mayor parte del gas que alimenta a los hogares europeos, que produce electricidad, viene de Rusia. Europa es profundamente dependiente de Rusia. Alemania se calefacciona con el gas ruso, porque decidió no tener más centrales nucleares. Aún sin guerra hubiese sido un problema, porque igual habrían aumentado los costos y provocado una disparada inflacionaria. Es tremendo» marcó.

«Putin no quiere conquistar Europa. Estaría contento con que se disuelva la Unión Europea, pero su propósito en garantizar el control de las zonas cercanas a Rusia; para él Ucrania no es expansión, Ucrania es Rusia», cerró

