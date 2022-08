Manes no pidió el juicio político al Presidente y lo devoró la interna de JxC

El diputado Facundo Manes (UCR) fue el único diputado de los 116 que integran el bloque de Juntos por el Cambio en no acompañar el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández.

“Seamos claros: un pedido de juicio político es una medida para remover al Presidente. Es una medida extrema para el funcionamiento institucional del sistema democrático que no se puede banalizar”, advirtió.

“No hay dudas de que los dichos del Presidente son irresponsables, peligrosos e indignantes. No vamos a tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero esta no es una situación que llame a un juicio político”, enfatizó Manes en su cuenta de Twitter.

“No se pueden realizar pedidos de juicio político de forma prematura, por la gravedad institucional que esto implica. Es una decisión que debe analizarse y debatirse profundamente”, afirmó, tras quedar en el blanco de las críticas entre sus pares políticos.

“No nos olvidemos: acá hubo un delito grave. Se robaron plata de todos, muchísima plata que no se invirtió en el bienestar de los argentinos. Es un delito que tiene que juzgar la Justicia, independientemente de la política, para recuperar esos recursos y devolverlos a la sociedad”, indicó. Y añadió: “No es una discusión política, es un delito. No desviemos la atención. Dejemos de lado las especulaciones electorales y permitamos que la justicia actúe”.

Con la mira puesta en sus aliados, continuó: “Es un error sacar esta discusión del plano de la Justicia y llevarla a la política. A muchos les conviene esa estrategia porque sigue apelando a la grieta que nos trajo hasta acá y les permite mantener sus privilegios”.

Para cerrar, volvió a apuntar a Fernández: “Los ciudadanos le pedimos al Presidente una justicia sin privilegios y que gobierne para sacar el país adelante. Y que, de una vez por todas, pongamos el foco en los temas que verdaderamente importan: corrupción, hambre, inflación, recortes en salud y educación, falta de rumbo”.

Mientras tanto, las críticas al neurocientífico no paraban de crecer. “Manes va a tener que explicar por qué es el único que no firmó, pregunté si no lo sabía y me dijeron que él no quiso firmar. Es de una irresponsabilidad institucional muy fuerte. Va a tener que explicar por qué no quiso firmar”, advirtió Patricia Bullrich.

En declaraciones a LN+, el diputado radical Martín Tetaz manifestó su “asombro” por la postura de Manes y opinó que el dirigente realiza una “lectura equivocada” de la situación.

“Habría que preguntarle a él cuáles fueron las razones. Me parece que se equivocó, no entendió como funciona el bloque, o no comprendió lo que está pasando en Argentina. No estuvo a la altura de entender la magnitud de lo que está pasando en Argentina”, disparó Tetaz. (DIB)

