Manes y Santilli en Olavarría y un fuerte respaldo a los candidatos de Galli

Los candidatos a Diputados Nacionales de Juntos, Facundo Manes y Diego Santilli iniciaron este viernes su recorrida en Olavarría en el tramo final de una campaña electoral que crece en intensidad en los últimos días. Este viernes en Olavarría además de los dirigentes de Juntos se sumó actividad con dirigentes del Frente de Todos.

A Santilli y Manes los acompañaron los principales candidatos locales: Bruno Cenizo, Sebastián Matrella, Belén Vergel y los candidatos a Senadores Provinciales Alejandro Celillo y Diego Robbiani.

En conferencia de prensa el candidato a Diputado Nacional, Diego Santilli afirmó «somos una oposición firme, pero constructiva» en el contexto de debate que se deberá llevar adelante en el marco de la discusión con el Fondo Monetario y aseguró que se deberá debatir en el Congreso.

A lo que Facundo Manes agregó «el FMI es un prestamista de última instancia, el problema de Argentina es que no producimos. No tenemos confianzas ni externas ni internas. En Argentina tenemos que entender que tenemos que no podemos estar sin un plan económico»

Siempre en esta línea, Facundo Manes expresó «la política es la mejor herramienta de transformación social, lo que tenemos que hacer es involucrarnos. También está el fenómeno de la anti política que no es la solución: en un país empobrecido hay que recudir el gasto política. Tenemos que involucrarnos todos porque estamos en un país empobrecido en una pandemia».

Santilli no dejó de hablar de la situación judicial de Mauricio Macri: «Hay un juez que convocó a un ex presidente, sabiendo que el ex presidente estaba en el exterior. No solo que lo convocó sino que fue un papelón la indagatoria: tiene olor a política esto. Olor a la política que nos tiene acostumbrado al kirchnerismo»

Por otro lado, en otro tramo de la conferencia Diego Santilli llamó a «tener una nueva política de Estado, hay que lograr un consenso laboral donde se integre a todos los actores para cambiar la historia. Solo cinco millones tienen empleo formal, así no salimos». A esto Facundo Manes agregó «hay que hacer un plan estrategico de país, que incluye una reforma laboral»

En tanto Ezequiel Galli calificó de «positivo» que los dos candidatos a Diputados Nacionales estén juntos en Olavarría. «Hay mucha energía», dijo Galli luego de la conferencia de prensa.