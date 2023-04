Marcharon para pedir justicia por olavarrienses que consideran están injustamente presos

Se trata de un caso relevante ocurrido en el año 2014 en el barrio Lourdes. Hay cuatro olavarrienses condenados a prisión perpetua, condena de un Jurado Popular ratificada por Casación Penal y por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles a las 10 de la mañana se llevó adelante una marcha en la sede del Poder Judicial de Olavarría donde se pidió por la libertad de cuatro olavarrienses que están condenados a prisión perpetua por un crimen ocurrido en nuestra ciudad en el año 2014.

La manifestación fue convocada a los fines de pedir que sea condenado y vaya a prisión quien, al decir de quienes convocaron a la marcha, los familiares de los encausados, fue el verdadero autor del crimen.

En Línea Noticias dialogó esta mañana con Micaela, la mujer de uno de los olaverrienses detenidos quien señaló que, «Todo esto arranca por el 2014 que hubo una disputa entre vecinos, donde hubo tiros, de parte de los chicos hubo uno solo y del lado del frente a 15 metros hubo del asesino que es Eduardo Araujo. Gustavo Galván es el fallecido a el lo matan de un tiro detrás de la oreja, del lado derecho, y los culpan a los chicos a una condena injusta, siendo un menor de edad y los otros tenían entre 18 y 20 años, los condenan a una condena que no era justa, de 18 a 25 años.»

La mujer agregó que, «Esto fue un juicio por jurado. El primer juicio que se hizo. Si hubiera sido un juicio técnico hubieran estado en libertad porque lo que las pericias lo marcaron a su favor porque ellos estaban a 15 metros y el calibre del arma que lo mata es del lado que se encontraron todos los perdigones, del lado del enfrente.»

Reafirmó la hipótesis de las familias quienes sostienen que, «Los chicos no lo mataron. Entonces, hoy por hoy estamos acá ya que ya el 14 de febrero del 2023 hizo nueve años que les arruinaron la vida, que los condenaron injustamente y nos enteramos que no tienen ni 18 ni 25 años. Le dieron 50 años a los chicos, 50 años a inocentes, 50 años que siguen, que esperan que cumplan una condena que no es justa para ellos.»

«Cayeron cuando eran re jovenes, ya le arruinaron 9 años y este año ya decidimos que era un basta, era un alto para todo, era que se sepa la verdad y tener pruebas nuevas, buscar las pruebas y conseguir hasta que hoy por hoy se abra la causa.»

También la mujer agregó que, «Hoy no nos quieren abrir la causa. La Corte Suprema de la Plata me dijo que no se podía hacer nada, que ya la sentencia está firme, que es una en un millón. Y aunque sea una en un millón, lo más mínimo lo vamos a intentar, porque son inocentes. Tienen a personas inocentes injustamente que hace nueve años que alejaron de la familia y le arruinaron la vida. No se devuelven esos nueve años, pero hoy por hoy lo pueden remediar.»

