Mariana Lestelle: “Si hay algo que no se reproduce rápidamente en Salud es el recurso humano”

La médica internista de Olavarría Mariana Lestelle realizó en la tarde de este miércoles declaraciones a la señal noticias C5N donde abordó la situación del sistema sanitario y además coincidió con medios intensivistas que emitieron un durísimo comunicado sobre el contexto en el que están trabajando los agentes de salud.

Al hablar de la situación de los sistemas sanitarios, la médica local eligió hablar del recurso humano.

“Si hay algo que no se reproduce rápidamente en salud es el recurso humano, no se forma un terapista en un año”, dijo Mariana Lestelle quien además señaló “el nivel de agotamiento es total y cuando uno está agotado comete errores, no solo los médicos sino el equipo de salud”.

Lestelle consideró, en términos generales, que se está “viendo un aumento exponencial de casos con nuevas variantes del virus” y remarcó “ya está comprobada la circulación comunitaria de las otras variantes”.

Sobre éstas variantes afirmó “sabemos que son cepas más contagiosas y más letales y no sabemos en algunas de ellas si las vacunas van a dar inmunidad”.

Lestelle mencionó que producto de la mayor circulación además de Covid hay otras patologías fundamentalmente accidentes de tránsito. Para Lestelle esto “lleva a que las camas de terapia intensiva estén al borde del colapso”.

Lestelle explicó que los pacientes que han tenido Covid – en la primera ola – “si tuviste Covid, si estas vacunado, tenes que seguir teniendo los mismos cuidados como sino estuviera vacunada. Hasta que no haya un grueso de la población vacunada no se logra la llamada inmunidad de rebaño. Los cuidados deben ser los mismos que la población general, la vacuna te garantiza no hacer formas graves o mortales del Covid”.

La médica dijo “yo no soy partidaria de cerrar todo, sino que soy partidaria de cumplir los protocolos” e hizo especial hincapié en la ventilación de los ambientes. “Yo no le quiero jorobar las vacaciones de Semana Santa a nadie, pero pensemos que en lugar de conejitos de pascuas llevemos Covid de Pascua”, expresó.

Consideró que las medidas anunciadas no fueron lo suficientemente estrictas. Aunque remarcó que “las campañas deberían volver a remarcar cuestiones básicas, entre ellas el Plan Ventilar y el uso de medidores de dióxido de carbono, con eso vamos a tener mucha más consciencia para ventilar los ambientes”, expresó.