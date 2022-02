Mario Busto encabezó la primera reunión del año del Consejo de Seguridad

Este jueves, en el Salón Blanco del Palacio San Martín, se realizó la primera reunión del año del Consejo de Seguridad.

En esta ocasión, los temas tratados fueron los siguientes:

– En primer lugar, el subsecretario de Seguridad del Municipio Mario Busto agradeció la presencia de los referentes de las distintas entidades y dependencias municipales, tras lo cual informó sobre acciones conjuntas con la Dirección de Bromatología, respecto a inspecciones a locales de venta de alimentos, aportando a diario desde la Subsecretaría un efectivo policial que realiza tareas a través de Horas Pol.Ad.

Sobre este último tema, el Subsecretario de Recursos del Sistema de Salud, Alexis Armanini, informó que se realizaron visitas a comercios de ventas de comidas elaboradas a modo de asesoría y se armó un expediente para realizar actuación de oficio.

Asimismo se informa que se intensificaron los controles en carnicerías, encontrando en algunas de ellas distintas irregularidades, aunque no constituyen indicios que se trate de carne proveniente de hechos delictivos.

Desde la Estación Departamental se comunicó que se realizaron allanamientos con resultados positivos.

– En relación a los últimos hechos de abigeato, y a fin de sumar elementos preventivos, Gargiulo sugirió la posibilidad de instalar cámaras de seguridad distintos barrios de la ciudad, a lo que el Director del Centro de Monitoreo Daniel Manuel consideró que requieren un análisis previo sobre factibilidad de instalación. A la fecha se están evaluando nuevos elementos de resguardo para prevenir y evitar las vandalizaciones. Al respecto, la Sociedad Rural sugiere que las nuevas instalaciones de cámaras sean consensuadas con personal encargado de las investigaciones de delitos a fin de hacer un mejor uso de los recursos.

– Se informó que se culminó la obra de instalación de cámaras en Sierra Chica y se encuentra en proceso la instalación de cámara en un cruce de avenidas en el Partido de Olavarría.

– Se está trabajando de manera conjunta con Fiscalía para formalizar el relevamiento de cámaras de particulares y la posibilidad de contar con las imágenes captadas por ellos.

– Ante los hechos de abigeato, los productores autoconvocados destacaron la reubicación del personal de Comando Patrulla Rural en las diferentes franjas horarias. Los distintos referentes de la zona rural se mostraron satisfechos con el compromiso de asignar a Patrulla Rural personal que egresará de la Escuela de Policía en los meses de marzo o abril. Desde la Subsecretaria de Seguridad se informó que al momento no se refuerza en los ingresos a la Ciudad debido a la escasez de personal policial que realiza tareas a través de Horas Pol.Ad, por periodos de licencia y/o encontrarse designados al Operativo Sol.

En relación a ello, se considera oportuno elevar notas por parte del Municipio, Sociedad Rural, Cámara Empresaria, solicitando asignación de personal al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

– Busto informó e hizo entrega de copia de los aportes realizados a distintas Dependencias Policiales, en arreglos y mantenimientos de vehículos, alquileres de Comisaría Seccional Segunda Olavarría, Sub DDI Olavarría, Comisaría de la Mujer y Grupo de Apoyo Departamental, GPS de móviles Policiales, combustibles, elementos para mantenimientos de edificios y mobiliarios, horas Pol.Ad e informa los ingresos a través de la Tasa de Protección Ciudadana.

– Sobre la problemática de animales sueltos y ante el reclamo de intervención del Juzgado de Faltas Local, el Jefe Zonal de CPR y el secretario del Juzgado de Faltas informaron que las actuaciones pueden ser remitidas al Ministerio de Asuntos Agrarios o al Juzgado de Faltas Local, e indicó que lleva un proceso que habitualmente finaliza con una multa.

A continuación se detallan los participantes de la reunión. Por el Municipio, el subsecretario de Seguridad y Control Urbano, Mario Busto, el subsecretario de Recursos del Sistema de Salud, Alexis Armanini, el director de Acción y Control Urbano, Gustavo Spaltro, El director del Centro Municipal de Monitoreo, Daniel Manuel, el secretario del Juzgado De Faltas, David Lloves, la Coordinadora de Agentes policiales que realizan tareas de tránsito a través de horas Pol.Ad, OI Daiana Salvatierra; por el Ministerio Público, Dr. José Iturralde; por Jefatura Distrital, Crio. Insp. Roberto Landoni, el Jefe de Comando De Patrullas Olavarría, Crio. Mario Zapata, la jefe De Comisaría Seccional Segunda Olavarría, Crio. Silvana Lestani; La segunda jefe de Comisaría Seccional Primera Olavarría, Subcrio. Guadalupe Balquinta; por Subcomisaría Loma Negra, El Of. Ppal Schneider; por Subcomisaría de Sierras Bayas, Of. Ppal. Romina Alonso, por Subcomisaría Sierra Chica, Of. Ppal. Elisa Hartman, por Subcomisaría Hinojo, Of. Ppal. Juan García, por Patrulla Rural, el jefe Zonal, Crio. Mayor Lic. Marcos Patelli, el segundo jefe, Crio Andrés Doré, el Jefe Local, Crio José Amezaga; el segundo jefe, Of. Ppal. Alejandro Crescitelli, por Sociedad Rural, Daniel Ayçaguer, José María Ortiz Y Hourcade; en representación de la Sociedad Rural Argentina, El Sr. Alejandro Mendía; los productores autoconvocados Pablo González, Julio Bucciarelli y Mario Gargiulo.

