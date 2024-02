Martín Randazzo: «No sería serio que dijera que no nos escuchan en la Provincia»

Por Andrés Lavaselli, de la redacción de DIB

Martín Randazzo inició su tercer mandato al frente de la municipalidad de General La Madrid, una pequeña ciudad del centro-sur de la provincia de Buenos Aires. En esta etapa sumó a su rol local, una representación partidaria: fue designado secretario del Foro de Intendentes de la UCR. Cuenta que buscarán modernizar ese ámbito para aceitar la relación con los poderes nacionales y provinciales. También da cuenta del estado de relación del radicalismo provincial con PRO y del impacto de la crisis a nivel local. Cuestiona aspectos de la personalidad política de Milei, pero a la vez reclama autocrítica a la dirigencia nacional del resto de la fuerza para entender por qué el libertario llegó al poder.

Hubo una reunión importante de intendentes radicales, la primera en la era Milei ¿Qué perfil van a tener en esta etapa?

Vamos a seguir trabajando como siempre. Los que hace mucho que estamos y los pocos y muy buenas o buenos intendentes jóvenes. El desafío nuestro es el que nos marcan los dos Miguel, Gargaglione (San Cayetano) y Lunghi (Tandil), que son referentes en temas como entender el Estado municipal con fuerte presencia en materia de salud, educativa y de desarrollo local. Creo que hemos dado y seguimos dando buenas respuestas a nuestra gente, por eso nos han votado. La clave es que estamos cerca, escuchamos y aprendemos. E interpretamos cuando estamos haciendo las cosas no tan bien. Creo que hay prepotencia de trabajo y equipos. Desde la patria chica se pueden hacer cosas muy importantes.

¿Hay unidad de acción política entre ustedes?

Me parece que sí. En Tandil había 26 intendentes de 27 y el que faltó es porque estaba de vacaciones. Eso es un dato muy positivo. Elegimos las autoridades del foro a través del diálogo y el consenso, tratando de hacerlo autónomo y con una mirada de gestión. Y de modernizarlo, para de esa manera poder vincularnos con el estado provincial y los estados locales regionalmente cercanos, con legisladores nacionales y provinciales. Queremos impactar en la realidad en un momento difícil y de crisis. Pero con los valores que pregonamos y llevamos a la práctica en nuestros estados municipales.

¿Sigue existiendo un espacio común con PRO, o el acercamiento de PRO a LLA alejó definitivamente al radicalismo?

En los niveles legislativos hemos mantenido cosas con un mismo perfil y rumbo, creyendo que tiene que haber tanto Estado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y en otras no. Nosotros creemos fuertemente que tenemos que acompañar a nuestra gente con sensibilidad e inteligencia en los momentos difíciles y complejos. Que tiene que haber un plano económico y tienen que cerrar las cuentas. Pero también uno político y social. Está claro que la relación que nos llevó al gobierno en 2015 hoy ya no existe y que por los perfiles que se van avizorando y por quienes conforman el gobierno a nivel nacional, como Patricia Bullrich, estamos en caminos distintos.

¿Tienen relación con el Gobierno nacional?

Hoy no hay relación. Pero también hay que tener en cuenta que arrancaron hace poco. Nosotros sí tenemos una gran relación con el Estado provincial. No sería serio que dijera que no nos escuchan en la Provincia.

¿Cómo se ubica en la discusión por fondos entre Nación y provincia?

La provincia hace un gran aporte de 40% y recibe un 22%. Creo que tenemos que estar todos de acuerdo en que eso es un problema. En el gobierno anterior, hubiese sido interesante que nos citara el gobernador independientemente del color político de cada uno, para trabajar en mejorar los ingresos de la Provincia. Y a su vez que los ingresos que llegan a los municipios mejoren. Todos los municipios recibimos en conjunto 16,14% de los fondos que ingresan a la provincia por Ley de Coparticipación. Está bueno que si podemos participar para lograr que el ingreso sea mayor para la Provincia, que también sea mayor lo que reciben los municipios.

Pero para eso hacen falta acuerdos, y el Presidente parece despreciar los acuerdos

Creo que hay es importante mantener un diálogo institucional. Hay que valorar la palabra acuerdo, la palabra democracia. No solamente desde el twitter o las redes sociales, sino desde la vida diaria. Somos personas y venimos trabajando y sintiendo, y en el centro de las decisiones que tenemos que tomar tienen que estar nuestros semejantes, nuestros hermanos. Eso no lo veo. La palabra política es muy importante. Podemos tener miradas políticas y discusiones, pero como dice el Papa, al quien el presidente fue a ver, la unidad es superior al conflicto. La unidad tiene que ser superior a las partes y la realidad al dogma. También hay que llamar a las cosas por su nombre: un acuerdo entre políticos y empresarios para llenarse los bolsillos no es un acuerdo político, es un acto de corrupción. No hay que confundir.

¿Como grupo de intendentes tienen reclamos para Kicillof?

Nosotros valoramos el trabajo que hemos hecho en conjunto. Por ejemplo, en nuestro pueblo hemos hecho una escuela secundaria junto a la Provincia. Fueron cuatro etapas, dos etapa las pagó el municipio con el Fondo Educativo y dos la Provincia. También es cierto que tenemos que mejorar mucho en Salud, en el tema IOMA, que nos paga con mucho retraso estaría bueno hacer una compensación de eso. Que se valore la atención que prestamos con el sistema único de salud y que nos paguen de la misma manera que a las clínicas privadas. En la regulación de los valores de los medicamentos. En los fondos extra que ponemos los municipios para seguridad. Acá por ejemplo ponemos 4 millones de pesos por mes para que los móviles de la policía puedan circular. En todos esos ámbitos podemos mejorar.

¿Y del ajuste nacional, qué impacta en su ciudad?

La obra pública es preocupante. El transporte es un tema, a nosotros no nos pega tanto pero hay que resolverlo para que este sea un país federal. Pero la crisis es más que económica, es espiritual. Como ciudadanos estamos golpeados y sin un norte claro. Con un nivel muy bajo de autocrítica de toda la dirigencia nacional, de todos los colores políticos. Eso ha permitido que llegue al gobierno alguien que no tiene un solo municipio ni una provincia. Cuando critican al gobierno actual lo primero que tengo ganas de decirles es que deberían haber hecho las cosas mucho mejor, porque si las hubiesen hecho las cosas mejor hoy no estaríamos discutiendo cosas que parecen alocadas y fuera de contexto.

Te preocupa la falta de experiencia política del Presidente

No, me preocupa la mirada en un solo plano. Preocuparse solo porque cierren las cuentas. Hay que tener una mirada integral: existe lo económico, pero también lo político y lo social. Y el diálogo. También la austeridad y la transparencia que necesitamos. Nosotros en cada municipio lo hacemos, cuidamos el mango de la gente. (DIB) AL