Massa apuntó contra los docentes: “Se acabó la joda de que por cualquier cosa hacemos paro”

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que hay que hacer más eficiente el Estado, les dejó un fuerte mensaje a los gremios docentes y reclamó que no debe hacerse un paro por cualquier cosa.

Massa reconoció que “hay que hacer al Estado más eficiente” y enfatizó: “Cuando el papá dice ‘tengo la escuela pública pero tengo 18 paros por año, me complicaste la vida, flaco; no tengo donde dejar a mi pibe’, acá tiene que haber un compromiso en el que digamos ‘muchachos, se acabó la joda de que por cualquier cosa reclamamos, por cualquier cosa hacemos paro’”.

Frente a las propuestas de Javier Milei de avanzar en profundas reformas educativas en la escuela pública y recorte del Estado, Massa destacó: “Llegó el momento de que aquellos que creemos que el Estado tiene que proteger a la gente lo cuidemos, para que aquellos que lo quieren destruir no tengan argumentos para destruirlo”.

En ese sentido, se refirió en diálogo con Crónica TV a la propuesta de Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, de establecer un sistema de vouchers en la educación: “Lo que tienen que saber es que le va a costar 3 millones de pesos por año a cada alumno. Ese es el modelo. El voucher es un ticket canasta”.

“El Estado ineficiente para la gente es peor que que no haya Estado. Te lo voy a poner en términos de la vida cotidiana de la gente. Cuando el ciudadano de a pie ve el patrullero durmiendo en la estación de servicio en vez de verlo en su barrio… es peor que no tener patrullero”, sentenció.

Y añadió, en esa misma línea: “Cuando el ciudadano de a pie va al centro de salud y no hay curitas, no hay gasas y no hay aspirinas, es peor que no tener centro de salud”.

En cuanto a la crisis económica que atraviesa el país, tras una nueva devaluación y el salto de la inflación, Massa apuntó a la herencia recibida de su propio gobierno. “En todo caso, a mí me tocó tomar el ‘tomuer’ frío”, añadió. En este sentido, dijo que van a “compensar el daño que se ha generado por la devaluación que nos impuso el Fondo, un Fondo que ni trajimos nosotros ni yo renegocié la deuda”.

En esa línea, el ministro indicó que su objetivo en los próximos días es “estabilizar variables, congelar precios” y consideró que “si la gente ve que cuando las papas queman me pongo al frente, también lo van a valorar a la hora de elegir presidente”. (DIB)