Massa sobre la tos en el debate: “Sólo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta»

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, reapareció este lunes luego del debate que lo enfrentó a Javier Milei camino a la segunda vuelta, y aprovechó a cruzar al libertario que se había quejado de algunos ruidos en el debate. A partir de las quejas del libertario por el constante sonido de tos que escuchó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, y de las cuales culpó al kirchnerismo, Massa le salió al cruce: “Solo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos; a mí no”.

Durante una visita al Centro Operativo de Prevención de San Vicente junto al intendente local, Nicolás Mantegazza, el ministro realizó breves declaraciones de corte electoral e ironizó sobre las acusaciones de Milei respecto a las interrupciones por invitados con constante tos durante el debate.

“A mí, a diferencia de otros, la tos no me incomoda”, sostuvo con un dejo de humor el candidato oficialista al referirse al debate presidencial del domingo por la noche que lo tuvo a él y al libertario como únicos protagonistas.

“Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y ciudadanos no hay tos, no hay ruido, solo aquellos que van a escucharse a sí mismo les molesta la tos. A mí no me molesta”, insistió.

Horas después del debate, Milei acusó a Massa de “buscar intensamente” sacarlo “de las casillas” y mostrarlo como alguien “desequilibrado, que no está capacitado para gobernar”.

“Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron”, expresó el libertario. (DIB)

