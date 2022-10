Maximiliano Wesner dijo que el sistema de estacionamiento medido «tiene errores desde el comienzo»

Así lo indicaron los concejales del Frente de Todos, Ubaldo García y Maximiliano Wesner, durante una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante que se concretó hoy. Enviaron un pedido de informes al ejecutivo que fue aprobado por unanimidad.

Ubaldo García fue el encargado de presentar el pedido de informes sobre el estacionamiento medido y en primer lugar argumentó: “Mucha preocupación nos está generando la implementación del sistema, en primer término tenemos en claro que en el último tiempo se ha generado una utilización del sistema extraño, multas permanentes, hechos de violencia contra el personal, se generó un sistema que enfrenta trabajadores con trabajadores”.

“El municipio debe tomar cartas en el asunto de este tema, un conjunto de vecinos se acercó a reclamar por la implementación, últimamente se ha notado un sistema persecutorio de la multa para recaudar, un medio de ingreso permanente para la empresa por un minuto o dos minutos que alguien no ha podido colocar la tarjera, lo que genera una situación de rispidez en el usuario. Hay situaciones denunciadas en la justicia por violencia, el tránsito de Olavarría no está más organizado con este tema, por otro lado vemos que falta contralor del municipio, no hay documentación”, enfatizó García.

Por su parte el concejal Maximiliano Wesner destacó: “Se produjo un aceleramiento en la recaudación de la empresa Soluparking, el sistema tiene errores desde el comienzo y es netamente recaudatorio, la licitación se basó en la oferta tecnológica que las empresas ponían a disposición para poder aplicarla en beneficio de la comunidad, acá sucede lo contrario ya que el sistema no notifica cuando se agota el saldo ni tampoco cuando se acabaron los 10 minutos de cortesía, se deja en un parabrisas donde no hay nadie, no llega al teléfono, teniendo la aplicación no se utiliza, hay que rever esta situación para optimizar el sistema, difiero con el secretario de Desarrollo económico que dijo que gran parte del dinero quedaba en Olavarría y tampoco mejora el tránsito”.

