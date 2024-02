Wesner pide que el STMO deponga las medidas de acción directa y los llama a negociar

El intendente Maximiliano Wesner envió una nota el secretario general de los Trabajadores Municipales, José Salvador Stuppia donde solicita que el gremio deponga las medidas de acción directa que viene llevando adelante y además convoca a Mesa Paritaria para reencauzar el diálogo.

De acuerdo con lo que señala la nota del intendente municipal, Maximiliano Wesner el STMO fue convocado para el martes próximo a las 15 horas en el Salón Blanco del Palacio Municipal San Martín.

El intendente municipal expresa en esa nota dirigida a Stuppia que en esa reunión, «se podrán implementar nuevamente los canales de diálogo racionales y conducentes para cumplir el objetivo de mejorar constantemente la situación y calidad de vida de nuestros trabajadores».

El pedido de terminar con las medidas de acción directa

El STMO viene llevando adelante distintas medidas de acción directa dado que rechazaron el aumento decretado por el intendente Maximiliano Wesner que significó un 30% de aumento de los sueldos y el pago de un bono de 80 mil pesos, por única vez.

Luego de ese aumento, el STMO (como se sabe) se declaró en estado de alerta y movilización y ha lanzado durísimas acusaciones al Intendente y al Municipio.

En ese marco, el intendente Maximiliano Wesner señala en la nota que se envió este viernes a Stuppia.

Maximiliano Wesner se esfuerza en aclarar que el «Ejecutivo nunca suspendió la realización de reuniones paritarias» y calificó como «desmedida» la resolución tomada a principios de febrero por el STMO.

Según Maximiliano Wesner durante la realización de las medidas de acción directa, el Ejecutivo «pudo constatar quite de colaboración, afectación de los bienes del municipio y todos los olavarrienses, pero sobre todo compromiso directo de la prestación de servicios esenciales que ponen efectivamente en riesgo la salud de la población».

Por esto, recalca el Intendente, «instamos a las autoridades del sindicato a deponer todas las medidas de acción directa» y de esa manera «poder continuar con el diálogo en el marco de la Mesa Paritaria ya que creemos que ese es el ámbito adecuado para poder lograr consensos necesarios para recomponer el salario y condiciones dignas de trabajo.»

«La buena fe»

El intendente municipal, Maximiliano Wesner a lo largo de la carta dirigida a José Salvador Stuppia hace una minuciosa (y extremadamente legal) mención a la falta de buena fe durante las negociaciones paritarias.

Lo que hace Wesner en esa carta es contestar al gremio que, precisamente, cuestionó en varias oportunidades la buena fe del Ejecutivo.

Maximiliano Wesner menciona las acusaciones del STMO cuando el gremio mencionó que el Ejecutivo había actuado en contra de la Ley 14.656.

Es en ese punto donde el Intendente Municipal le recuerda a Stuppia, y a la directiva del STMO; el Art. 57 de esa Ley donde se expresa que «las partes están obligadas a negociar de buena fe».

Wesner le explica a Stuppia que «la buena fe como principio y sustento del derecho laboral genera líneas directrices sobre cómo actuar en las relaciones contractuales» y le dice además que «la buena fe es un principio general y esencial en todas las relaciones laborales, civiles o mercantiles, que implica que ambas partes se conduzcan honestamente en lo acordado».

Le sigue diciendo Wesner a Stuppia que el principio de la buena fe «debe ser observado tanto por el empleador como por el trabajador en la relación y en el contrato laboral e implica una presunción de que las conductas y relaciones laborales entre trabajadores y empleadores se dan de buena fe».

Tras la minuciosa descripción sobre el principio de la buena fe llegó el reproche: «entendemos que este principio fundamental no fue respetado por parte del STMO en el marco de la negociación colectiva con el Ejecutivo Municipal de Olavarría, ya que el Sindicato decidió fijar una postura pública que nada tenía que ver con lo que se venía conversando en la Mesa Paritaria y además, le sumo una presentación por escrito -cuando se venían sosteniendo los encuentros- planteando una propuesta que no tenía correlato con la negociación».

El intendente no hace más que remarcar que fue el STMO el que incumplió el principio de buena fe y le remarca a Stuppia: «el Ejecutivo Municipal respetó este valor fundamental de la buena fe y dio cumplimiento al Art. 57 inc. a» con «la concurrencia a las negociaciones y audiencias acordadas, respetando los ámbitos configurados para la debida negociación, asistiendo en tiempo y forma de manera respetuosa, constructiva y dialoguista».

«Creemos que estos ámbitos son necesarios para dialogar, construir consensos y beneficios pero siempre en el marco del respeto a lo trabajado», dice Wesner.

El aumento por decreto y el déficit que dejó Galli.

El intendente municipal, Maximiliano Wesner dedica varios párrafos de su nota para contextualizar las negociaciones en el déficit que heredó de la administración de Ezequiel Galli y de la necesidad de dar una respuesta urgente a los trabajadores municipales mediante un aumento salarial como el que se pagó los primeros días del mes de febrero.

Primero, Maximiliano Wesner deja en claro que en opinión del Ejecutivo «la conducción del gremio no estaba venerando los ámbitos formales de la negociación, generando falsas expectativas en los trabajadores ya que nada de lo que se mencionaba publicamente era lo que se estaba trabajando en la Mesa Paritaria».

En ese punto, Maximiliano Wesner señala la necesidad de tomar «una decisión urgente» debido «al atraso salarial histórico profundizado rápidamente por el proceso inflacionario producto de las medidas de ajuste del nuevo gobierno nacional y la devaluación impuesta a partir de diciembre».

Wesner sostiene que en ese contexto decidió: «cumplir en tiempo y forma con la liquidación y pago de haberes entendiendo que era imprescindible actualizar los salarios, considerándolos como una necesidad imperiosa y un bien superior a cualquier controversia, para no afectar aún más la situación de los trabajadores».

Dice Maximiliano Wesner que por parte del Ejecutivo se garantizó en todo momento el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Tras esa afirmación, Maximiliano Wesner señala en su carta que entre el STMO y el Ejecutivo «surgió la necesidad de reafirmar el estado de situación de déficit estructural en que se encuentra el Municipio». En la nota al STMO, Wesner deja claro que ese déficit es producto de la «mala administración y deficiencias notables» de la gestión de Ezequiel Galli que terminó el 10 de diciembre pasado.

Según Wesner cuando se analizó desde ese lugar el déficit el gremio «coincidió» en el planteo e incluso quedó como «parte damnificada» del déficit.

En ese marco, Maximiliano Wesner lanzó una fuerte acusaciones sobre lo que que ha ido encontrando la actual administración en distintas áreas del municipio.

Wesner menciona «inequidades» que se fueron encontrando en distintas áreas del Municipio dado que aparecieron «categorías otorgadas a personas que no tenían la antigüedad, beneficios a personas que no cumplían con su tarea, horas extras que no se presentaban, personas que no asistían a trabajar y no se les había llamado la atención y por otro lado personas que esperan su recategorización correspondiente, su bonificación correspondiente o algún otro tipo de beneficio acorde a su cumplimiento de tarea».

Wesner dice que esa realidad es «impuesta» y «antecede» al inicio de su administración por lo que, por elevación, vuelve a cuestionar a la administración saliente.