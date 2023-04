Me duele una mujer

Domingo 4 de JUNIO, 20:00 hs.



La obra está protagonizada por Nicolás Cabré, Mercedes Funes y Pepe Monje. La pieza relata la historia de Miguel Sánchez (Cabré), un profesor de filosofía que fue abandonado de forma repentina por su novia Paula, lo que le causa una terrible angustia que no es capaz de sobrellevar. La terapia con su psicóloga (Funes) da cuenta de las dificultades de Miguel para poder avanzar con su vida y salir del pozo en el que quedó tras la intempestiva ruptura amorosa. La obra reflexiona sobre cuán poderoso puede ser el amor para dejar sus huellas en quien no puede seguir adelante tras una separación, el no querer olvidar al otro y sin embargo, intentar avanzar y derribar las propias barreras para retomar la posibilidad de conocer a otra persona. Si bien la temática es dramática, la puesta en escena tiene una mirada desde la comedia, así, ambos géneros dialogan y conviven en el material.



Me duele una mujer es una comedia dramática para reír y reflexionar, bien ejecutada e interpretada por tres protagonistas que se sacan chispas en el escenario. Entradas: $ 5280 Platea Baja- $ 5060 Platea Alta- $ 4620 Pullman. Por la compra on line deberá sumarse el 5% por el cargo por servicio de Articket

Venta en el Teatro con tarjetas de crédito y débito Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito.

Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo.

