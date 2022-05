“Ya saben que, si gano, le doy pista al Ministerio de la Mujer”, dijo días atrás el virtual candidato a Presidente de la Nación, Javier Milei y en las últimas horas fue criticado por Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de las Mujeres de la Nación.

“Me parece muy ridículo cerrar un ministerio por tener pene”, espetó la funcionaria.

La funcionaria nacional habló con Radio 10 y dijo además, “no creo que vaya a suceder eso, [el cierre], solo está bien para el marketing político y está relacionado con una cuestión ideológica. Hay otros que pensarán que no hay que invertir en políticas de igualdad o para reducir las violencias de género”.

Intentó explicar algo más de fondo y dijo, «los feminismos en general, con todas las diferencias que tienen, buscan la igualdad. Uno se pregunta por qué matan a las mujeres por ser mujeres, por qué no violan a los varones como nos violan a nosotras. Lo cierto es que a nosotras nos cuesta encontrar trabajo formal, trabajar la misma cantidad de horas que los hombres. No es casualidad que en el mundo haya solo 10 presidentas o jefas de estado entre los 190 y pico de países que hay; no es casualidad que haya dos ministras de 20 ministerios; no es casualidad que haya dos gobernadoras de 24 provincias”.

“Yo tengo posiciones muy firmes, pero no tengo problema de debatir y de discutir cada cosa. Pero cómo hacés para discutir o debatir si enfrente tenés una derecha zombi, terraplanista, que te niega el cambio climático, que te dice que no te vacunes y que hay que cerrar el Ministerio de la Mujer porque tiene pene. No hay modo”, cerró la funcionaria.